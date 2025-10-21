Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史

台灣史上最重量級的古埃及文物展即將登場！位於台南的奇美博物館，宣佈將在2026年1月29日至2027年1月10日期間，與全球頂級的大英博物館（The British Museum）聯手，推出《埃及之王：法老》大型展覽。這次合作份量十足，說是歷年來台灣最大規模的古埃及文物集結也不為過！有將近300件的稀有藏品將會跨海登台，包括巨型石像、黃金珠寶及神廟建築構件等，帶大家穿越時空，一窺古埃及帝王的皇朝日常。

奇美博物館特展廳將化身古埃及神殿，280件大英博物館珍藏包括巨型石雕、黃金珠寶與陪葬品，重現法老王朝的神秘世界。（Getty Images）

台灣最大規模古埃及帝王史

繼去年《從拉斐爾到梵谷》展後，奇美博物館再次出招。2026年聯手大英博物館推出《埃及之王：法老》，將在館內特展廳展出280件稀有藏品，種類多元，從精巧的黃金珠寶、神祕的陪葬用品、神廟建築構件到宏偉的巨型石雕，全面展示法老的權勢與生活。本次最讓人期待且難度最高的，是展覽史無前例地引進了總重量高達28噸的大型石像，完整呈現古埃及帝國的雄偉規模。

大英博物館作為全球最具影響力的博物館之一，其古埃及與蘇丹的收藏規模僅次於埃及本土。展覽以「帝王視角」切入，橫跨近3,000年的歷史，展品包括從古埃及第三王朝到羅馬時期滅亡後的統治文物；圖坦卡門的殘損軀幹、女法老哈特謝普蘇特、以及開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世等，總共56位帝王的統治遺物。特別值得留意的是，本次將展示重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭，以及大英博物館所保存最完整的塞提二世法老雕像，還有6尊戰爭女神塞赫麥特獅首神像，以及2.5公尺高墓室浮雕等，每一步都好像回到金字塔時代。為了將這些「重量級」珍品運送到台南，大家不用搭長途去英國，也能夠近距離感受古埃及的文化與文明。

塞提二世王權坐像是大英博物館保存最完整的法老雕像，約有3,200年歷史，展現法老的神聖地位。（圖片來源：大英博物館）

重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭成為焦點展品，這件石雕展現了古埃及最偉大法老的權勢與威嚴。（圖片來源：大英博物館）

古埃及金飾展區匯集50件護身符、戒指與項鍊，最小的只有2cm，展現三千年前工匠的精湛工藝。（IG@chimeimuseum）

七大主題深入法老世界

展覽以「帝王視角」為切入點，透過七個主題展區帶大家走進法老世界：「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」及「永生」，每個展區都透過珍藏品呈現法老的不同身份。展品橫跨了古埃及將近3,000年，涵蓋了56位帝王的統治期間的文物，從僅有2公分大小、工藝精巧的金飾，到重達2噸的宏偉石像，觀眾將能從微觀的精緻細節中感受工匠的極致匠心，同時也被巨型作品所散發出的磅礴氣場深深震撼。透過這七個主題的引導，大家可以一窺古埃及王權的運作、法老的日常與宗教儀式，以及他們追求永生的信念，解開這個古老帝國的眾多秘聞。

特展一般門票

門票：新台幣580元，約港幣$147.1

2025年10月28日中午12點線上開售

按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

沙納赫特國王浮雕是展覽中最古老的文物，已有4700年歷史，描繪法老擊殺敵人的場景，展現王權的威嚴。（圖片來源：大英博物館）

神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座繪有法老形象，反映古埃及人相信死後仍能獲得神化君王的庇護（IG@britishmuseum）

展品中包括了珍貴的文獻與泥板書信，這些歷史文件是了解法老如何治理國家、進行外交的重要依據。（IG@britishmuseum）

即使是微小的金飾，其上的精細工藝也足以讓人讚嘆，證明古埃及的文明。（IG@britishmuseum）

《埃及之王：法老》

展期：2026年1月29日至2027年1月10日

展覽地點：台南市仁德區文華路二段66號 奇美博物館特展廳 （ 地圖 ）

時間：9:30am-5:30pm (週三及除夕，休館）

交通：臺南保安火車站，步行約15分鐘、高鐵臺南站轉乘臺鐵沙崙線至保安火車站再乘搭保安轉運站搭乘公車

網址：按這裏

