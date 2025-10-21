楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史
台灣史上最重量級的古埃及文物展即將登場！位於台南的奇美博物館，宣佈將在2026年1月29日至2027年1月10日期間，與全球頂級的大英博物館（The British Museum）聯手，推出《埃及之王：法老》大型展覽。這次合作份量十足，說是歷年來台灣最大規模的古埃及文物集結也不為過！有將近300件的稀有藏品將會跨海登台，包括巨型石像、黃金珠寶及神廟建築構件等，帶大家穿越時空，一窺古埃及帝王的皇朝日常。
台灣最大規模古埃及帝王史
繼去年《從拉斐爾到梵谷》展後，奇美博物館再次出招。2026年聯手大英博物館推出《埃及之王：法老》，將在館內特展廳展出280件稀有藏品，種類多元，從精巧的黃金珠寶、神祕的陪葬用品、神廟建築構件到宏偉的巨型石雕，全面展示法老的權勢與生活。本次最讓人期待且難度最高的，是展覽史無前例地引進了總重量高達28噸的大型石像，完整呈現古埃及帝國的雄偉規模。
大英博物館作為全球最具影響力的博物館之一，其古埃及與蘇丹的收藏規模僅次於埃及本土。展覽以「帝王視角」切入，橫跨近3,000年的歷史，展品包括從古埃及第三王朝到羅馬時期滅亡後的統治文物；圖坦卡門的殘損軀幹、女法老哈特謝普蘇特、以及開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世等，總共56位帝王的統治遺物。特別值得留意的是，本次將展示重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭，以及大英博物館所保存最完整的塞提二世法老雕像，還有6尊戰爭女神塞赫麥特獅首神像，以及2.5公尺高墓室浮雕等，每一步都好像回到金字塔時代。為了將這些「重量級」珍品運送到台南，大家不用搭長途去英國，也能夠近距離感受古埃及的文化與文明。
七大主題深入法老世界
展覽以「帝王視角」為切入點，透過七個主題展區帶大家走進法老世界：「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」及「永生」，每個展區都透過珍藏品呈現法老的不同身份。展品橫跨了古埃及將近3,000年，涵蓋了56位帝王的統治期間的文物，從僅有2公分大小、工藝精巧的金飾，到重達2噸的宏偉石像，觀眾將能從微觀的精緻細節中感受工匠的極致匠心，同時也被巨型作品所散發出的磅礴氣場深深震撼。透過這七個主題的引導，大家可以一窺古埃及王權的運作、法老的日常與宗教儀式，以及他們追求永生的信念，解開這個古老帝國的眾多秘聞。
特展一般門票
門票：新台幣580元，約港幣$147.1
2025年10月28日中午12點線上開售
按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂 按此經Klook預訂
《埃及之王：法老》
展期：2026年1月29日至2027年1月10日
展覽地點：台南市仁德區文華路二段66號 奇美博物館特展廳 （ 地圖 ）
時間：9:30am-5:30pm (週三及除夕，休館）
交通：臺南保安火車站，步行約15分鐘、高鐵臺南站轉乘臺鐵沙崙線至保安火車站再乘搭保安轉運站搭乘公車
網址：按這裏
更多相關文章：
高雄新酒店2025｜高雄酒店人均低至$206.9！南台灣首間日系五星級酒店、親子必住IKEA鯊鯊主題房/滑梯家庭房
高雄打卡景點行程推介！龍貓隧道/多巴胺配色漁港/日系達摩牆/巴洛克式建築下High Tea
台灣墾丁25年來首間輕奢度假酒店「Hotel dùa Kenting」！飽覽第一排無敵海景、360度環景空中泳池
GD演唱會ENCORE台北場9.27公售！免抽籤買飛方法：Trip.com/HopeGoo獨家套票 即睇台北機票最平價錢
台北捷運Citywalk｜沿捷運淡水信義線一日遊！年輕人必去赤峰街/微風平台睇靚景/夜市掃街食盡地道美食
外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！
高雄親子好去處｜全台最大室內親子遊樂場 免費任玩30項設施！原本竟是高雄客貨車維修基地
港人外遊目的地趨勢總匯！Google按搜尋次數排出十大熱門地 這個國家佔9個排名、高雄成唯一例外入榜
台灣十分放天燈變罰款陷阱！台灣YouTuber被罰款四萬元新台幣，警方「停留5秒都違法」
脫單必讀！台灣月老寺廟最靈驗5選 線上求籤解籤、小S/林心如/舒淇都曾參拜
其他人也在看
雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
中國女子涉竊巴黎博物館金塊 法國檢方起訴
（法新社巴黎21日電） 法國檢察官今天表示，一名中國女子因涉嫌竊盜巴黎自然歷史博物館收藏的金塊，近日被捕並遭到起訴。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）指出，一名24歲中國女子上月30日在西班牙巴塞隆納落網，她涉嫌闖入巴黎自然歷史博物館，偷走價值約175萬美元的6塊金塊。法新社 ・ 6 小時前
【三大影后坐陣】Netflix《回魂計》每人背後都藏著最噁心的人性｜影評
Netflix原創劇《回魂計》，憑藉其豪華的演員陣容與發人深省的劇情，劇集上線後大獲好評。舒淇、李心潔、賈靜雯三位影后級演員在劇中分別飾演三位母親，為了尋找女兒在詐騙園區意外的真相，並面對內心的傷痛與黑暗，不惜一切展開一場既是復仇，也是自我救贖之旅。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
國際金價重挫逾5% 投資人獲利了結
（法新社倫敦21日電） 國際金價最近屢創新高後，投資人獲利了結，今天重挫逾5%，創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最大單日跌幅。根據法新社，現貨黃金今天挫跌5.2%，至每盎司4130.40美元。法新社 ・ 2 小時前
城大副教授為免付「撻訂」賠償 涉以1000元賄賂地產代理
城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理，要求地產代理隱瞞，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（21日）在沙田裁判法院表明不認罪，裁判官押後至12月22日開審，控方會傳召兩名證人，辯方則有兩名被告以外的證人。被告繼am730 ・ 10 小時前
水原希子深潛5公尺，與「大地之母」雕塑合影！唯美畫面背後是喚起對海洋、自然與文化的關注
水原希子近日潛入德之島海域，與「大地之母」水底雕塑合照畫面非常唯美！這張合照有別於一般的「打卡照」，而是水原希子與雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 的合作企劃，希望喚起大眾對海洋文化、自然生態的關注！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
謝金燕百褶短裙勁減齡 加碼騷結實川字肌
【on.cc東網專訊】台灣「電音女神」謝金燕，出道逾30年的她唱得又跳得，加上凍齡如少女般的美貌身材，人氣高踞不下。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦晒出身穿白色短版上衣，胸前點綴銀鍊與金屬配飾，下身搭配卡其色百褶迷你裙與黑色長靴的性感美照，露出零贅肉的螞東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
專家憂心金價嚴重脫離基本面 泡沫可能很快破滅
Capital Economics 首席市場經濟學家 John Higgins 表示，黃金創紀錄的漲勢可能很快就會瓦解。他警告，金屬價格已遠遠超出其「公允」價值，並可能處於泡沫區域。鉅亨網 ・ 6 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
「真．法國女人」特質，由美魔女上司Sylvie教你！灑脫帥氣完勝女主Emily
Netflix愛情輕喜劇《Emily in Paris》，其異國戀愛劇情極具爭議。在云云討論當中，美魔女老闆Sylvie Grateau（Philippine Leroy-Beaulieu飾）也是焦點，除了因為Sylvie的法式穿搭好品味之外，還有哪些特質備受大家喜愛，完勝大家口中的「討厭鬼」Emily（Lily Collins飾）？Yahoo Style HK ・ 14 小時前
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
【UNIQLO】優惠專區 Uniqlo U 秋冬單品低至$59
Uniqlo優惠專區今期帶來超多 Uniqlo U 秋冬單品，包括外套、大衣、時尚易襯衛衣、質感俐落恤衫及迷你袋！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 13 小時前
澳門JW萬豪酒店自助餐快閃$111優惠！品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，10月21日下午三點在KKday推出快閃自助午餐$111/位優惠，可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供第2位+$11優惠，人均低至$355.5，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！Yahoo Food ・ 11 小時前
法國前總統沙柯吉入獄 創歐盟國家前元首坐牢首例
（法新社巴黎21日電） 法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天被押進巴黎一座監獄服刑，成為首位坐牢的歐盟國家前元首，但他仍堅稱自己「無辜」。沙柯吉不僅成為首位入獄的前歐盟國家元首，也是自二戰以來首位被判入獄的法國國家領導人，上一位是與納粹合作的法國維希政府（Vichy Regime）國家元首貝當（Philippe Petain）。法新社 ・ 8 小時前
消委會｜可摺合矽膠食物盒和杯6成樣本矽氧烷含量超標！或影響肝臟健康？Ikea$49最高分
可摺合矽膠食物盒和杯在近年越來受歡迎，因此消委會539期就參考內地和德國的標準，測試涵蓋9款可摺合食物盒和5款摺杯，發現當中6成可摺合矽膠食物盒和杯樣本可揮發性有機物質，到底會引起甚麼問題？讓我們繼續看下去吧！Yahoo Food ・ 15 小時前
Merry Balloon Hong Kong｜香港首個卡通輕氣球巡遊 近20個人氣IP角色匯聚香港 競猜遊戲贏免費門票｜Yahoo活動街
香港今年聖誕節再掀熱潮，一場萬眾期待的節日盛會即將來襲！名為「Merry Balloon」的全港首個大型卡通輕氣球巡遊活動，將於聖誕期間隆重舉行。屆時，近20個深受大人小朋友喜愛的國際及本地人氣IP角色，將以巨型輕氣球形式翱翔維港上空，為全城帶來歡樂洋溢的節日氛圍，締造史無前例的視覺盛宴與互動體驗！Yahoo 活動街 ・ 12 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜九龍香格里拉Café Kool「聖誕奇遇」自助餐7折！人均$375起食時令冷海鮮/鱈場蟹腳/炭火現烤肉扒
聖誕節將至，想要與摯愛親友共度一個難忘的節日時光，一頓豐盛的聖誕大餐絕對不可少。位於尖沙咀東的九龍香格里拉Café Kool咖啡廳，今年特別推出「聖誕奇遇」主題自助餐7折優惠，午餐折後人均$375 起；晚餐折後人均$615 起，從新鮮時令海鮮到炭火烤肉，從亞洲風味熱菜到精緻甜點，每一口都充滿驚喜，絕對是今個聖誕不容錯過的美食體驗，立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 14 小時前
首爾旅遊攻略｜漢江水上巴士啟航！7大站點、單程3,000韓圜，全新角度遊漢江
首爾市正式推出「漢江水上巴士」，由麻谷開往蠶室，沿途有7個碼頭站點，讓遊客以全新角度欣賞首爾的城市風貌與漢江的悠然水色，單程票價3,000韓圜。下次玩首爾，不妨換個角度，從水面出發，重新認識這座熟悉又陌生的城市。Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
板垣伴信預排Facebook遺言！58歲忍者之魂背後未完復出！
哎喲，遊戲圈今天丟了個大炸彈！那位以《忍者外傳》和《生死格鬥》聞名的鬼才板垣伴信，2025年10月16日震驚離世，享年58歲。這消息從他個人Facebook跳出來，一篇預排的遺言貼文像忍者暗器般直擊人心。Japhub日本集合 ・ 12 小時前