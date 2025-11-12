日本擬禁藍牙追蹤器騷擾他人 警方可主動介入保護受害人 神奈川女子被殺促使加快立法︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本政府昨日（11 日）在內閣會議上通過修訂《反跟蹤騷擾法》和《防止家庭暴力法》的法案，計劃禁止濫用可透過智能手機定位的藍牙追蹤器，以遏止日益嚴重的跟蹤犯罪問題。修法內容除補上現行法律未涵蓋藍牙裝置的漏洞外，亦將賦權警方在未接獲受害人求助時主動介入，並禁止第三方向加害者提供受害人個人資料。

綜合日本傳媒報道，早在 2021 年，日本已修訂《反跟蹤法》禁止未經授權使用 GPS 追蹤他人，但藍牙標籤這類原用於尋找貴重物品的裝置，當時並未納入規範。今年 9 月，神奈川縣一名 20 歲女子多次報案指遭前男友跟蹤，共 9 次向警方求助，惟未獲正視，最終被前男友在東京近郊殺害，事件引發社會強烈關注，也促使政府加快修法。

去年相關個案多達 370 宗

今次修法將補上漏洞，並同時修改《防止家庭暴力法》，使法院在發出限制令時，明確禁止施暴者使用藍牙標籤等設備追蹤受害人。

修法還包括允許警方在受害人未提出請求時主動介入，以防悲劇重演。此外，修訂內容亦賦權警方要求第三方（如私家偵探）不得向跟蹤者提供受害人的個人資料。

若法案於現行國會臨時會期（至 12 月 17 日）內通過，將於公布 20 日後正式生效。

根據日本警察廳數據，透過智能手機使用藍牙標籤進行追蹤的個案持續上升，2023 年錄得 196 宗，2024 年增至 370 宗，而 2025 年的宗數已超越去年水平。