曼谷來港航班現機艙老鼠 內地中年漢涉偷乘客信用卡被捕
機場警區發生盜竊案。
昨日（11日）一班由泰國曼谷飛往香港的航班上，有兩名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報後到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名55歲內地男子，現正被扣留調查。警方經調查顯示，該名男子涉嫌盜取機上兩名乘客的信用卡，案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。法新社 ・ 3 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 14 小時前
三重鈴鹿63歲黑戶內幕！ 中國男25年無社保曝光！
去年6月底，新潟街頭掉錢包，幸運路人撿起交派出所，裡頭現金、證件齊全。10月16日，35歲中國男子上門領回，誰知警察例行查證件，一看在留卡過期1年半！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
勵德邨男子與便利店女職員爭執 遭掃把襲擊後負傷至灣仔求助
大坑早上發生傷人案。今日早上10時11分，一名頭部受傷流血的47歲黃姓男子，負傷行經灣仔謝斐道與分域街時向巡警求助，隨後清醒前往律敦治醫院求醫。警方初步調查後，一度將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。 不過，警方進一步調查後，相信黃男在大坑勵德邨與一名年約50歲的便利店女職員因瑣事問題爭執，期間懷疑遭對方用am730 ・ 1 天前
南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo
秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 15 厘米的刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中環碼頭男學生墮海途人拋水泡 獲救老師陪同送院
中環發生墮海案。 今日（11日）下午3時許，一名20多歲男子於中環10號碼頭墮海，有途人發現後連忙拋下救生圈。警方和救援人員接報後趕至現場，男子其後獲救，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理。警方正在調查事件。據了解，男子為一名學生，事後有老師陪同送院。am730 ・ 1 天前
緝毒犬旺旺退休前神技曝光！ 關西稅關37瓶容器內藏毒？
9月某日，關西機場入境大廳熱鬧非凡，台灣女黃子琳推著2件託運行李領取，誰知一隻資深緝毒犬「旺旺」突然狂嗅她的箱子，尾巴搖得像在說「這味道不對勁」！Japhub日本集合 ・ 1 天前
菲律賓警員搶劫便利店 追捕期間與同僚槍戰 駁火中彈身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】菲律賓布拉干省（Bulacan）一名警員周一（10日）晚搶劫當地一間便利店，騎摩托車逃離現場時被追捕，與同僚駁火期間中彈，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
香港故宮展出古埃及博物館珍藏！4大展區、250件歷史文物 推潮爆毛公仔盲盒
法老來了！跨越四千年，古埃發文明將在11月20日登陸香港西九。即使非歷史迷，亦絕對不可錯過今年必去的展覽，香港故宮文化博物館大搞古文明展，分為4大展區，達250件珍貴文物，是香港歷來最大型的古埃及展覽。不用飛越半個地球，都能留港感受古埃及的神秘魅力。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
涉將贓物轉售給藥房圖利 7人被捕
【Now新聞台】3名非華裔人士涉嫌將贓物以低於市價逾一半轉售給藥房，連同藥房職員合共7人被捕。 警方突擊搜查油麻地兩間藥房，拘捕涉事職員及負責人，並檢走一批證物，被偷的主要是日用品及食物等。警方指，該盜竊集團的骨幹成員均是非華裔人士，牽涉至少33宗盜竊案，涉款2.8萬元。今年7月起，油尖旺區多間店舖發生盜竊案，警方調查後發現有人涉嫌把贓物以低於市價超過一半，賣予油麻地兩間藥房，藥房再以稍低於市價價錢出售。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
聖誕快樂？英國通脹居高不下 市民過節壓力大
英國通脹持續飆升，平民家庭節日開銷壓力倍增，聖誕快樂感大幅削弱。住在伯明翰的單親媽媽 Maria 也感受到了這股壓力：她不得不削減孩子禮物，餐桌比往年簡單許多。Maria 的困境反映出，高物價正在改變普通家庭的聖誕節生活。Yahoo財經 ・ 1 天前
日本擬禁藍牙追蹤器騷擾他人 警方可主動介入保護受害人 神奈川女子被殺促使加快立法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本政府昨日（11 日）在內閣會議上通過修訂《反跟蹤騷擾法》和《防止家庭暴力法》的法案，計劃禁止濫用可透過智能手機定位的藍牙追蹤器，以遏止日益嚴重的跟蹤犯罪問題。修法內容除補上現行法律未涵蓋藍牙裝置的漏洞外，亦將賦權警方在未接獲受害人求助時主動介入，並禁止第三方向加害者提供受害人個人資料。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
突發！NewJeans兩成員Haerin及Hyein將重返ADOR繼續活動
韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
北上旅行團｜中山美食團人均$99！每2位送20吋行李箱 一價包午/晚餐+下午茶｜雙11優惠2025
香港物價高企，$99吃到或買到甚麼？KKday於即日起推出一個激抵的「又食又拎」中山一日團，二人同行人均只需$99，包午餐、下午茶、晚餐，能品嚐雀籠紅燒石岐乳鴿宴、任食蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴等美食，每組人更可得到一個20吋行李箱，其實$99可以好好用Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
送養後想要回撫養權 女子敗訴須賠償
【on.cc東網專訊】湖北省一名女子2020年將孩子送養，事隔5年卻突然請求要回孩子的撫養權。湖北省利川市人民法院周一（10日）判處女子敗訴，且須向送養家庭支付撫養期間的生活開支、誤工費等合理費用共計逾47萬元（人民幣，下同，約51萬港元），為事實撫養與合法收養on.cc 東網 ・ 6 小時前
非法集資400億人民幣、洗錢規模空前 英國最大加密貨幣查獲案主犯獲刑
【彭博】— 一名被稱為「超級惡棍」、策劃規模達數十億美元的投資詐騙、以贓款購買比特幣的中國女子被倫敦法官判處11年8個月監禁。Bloomberg ・ 14 小時前
退款中伏！撳「陷阱」連結被盜50萬 經Carousell買球拍過數後稱無貨
不少市民會在二手平台放售或購買物品，警方提醒買賣雙方均須提防詐騙。警方指，過去一周接獲逾200宗網購騙案，涉款逾1,000萬元；有騙徒在Carousell假扮賣家出售羽毛球拍，受害人轉至WhatsApp溝通後依指示付款，騙徒其後訛稱貨品售罄，要求點擊不明連結申請退款，結果中伏被盜50萬元。 受害人不虞有詐並按下不am730 ・ 1 天前