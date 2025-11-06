牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo

牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打。（學校網頁圖片）

【Yahoo 新聞報道】牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。該校隸屬的香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。

警方昨日接報指，一名 3 歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。一名 27 歲女子涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。據了解，女童的祖母發現事主身上有瘀傷，並報稱班主任在學校打她，於是報警求助。

雋樂幼稚園是香港基督教服務處轄下的服務單位，機構回覆《Yahoo 新聞》表示，校方於 11 月 4 日接獲家長通知其孫女受傷，警方昨日聯絡學校了解情況，校方已全面配合警方調查。

校方安排社工跟進家庭需要

機構表示，校方已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因。校方會積極與教育局、社會福利署及相關部門密切聯絡，而相關老師已安排暫時休假。校方並已安排社工跟進家庭的需要，提供支援。校方會繼續以開誠布公的態度與各持份者就事件溝通，同時繼續深入檢視事件。

機構指出，辦學以學生安全為首要任務，已有一系列保護兒童的政策、機制和培訓，定必竭力保障學生在學校的安全。