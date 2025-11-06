JPEX虛擬貨幣詐騙案提堂 林作等人東區裁判法院應訊

【Now新聞台】兩年前揭發的JPEX虛擬貨幣詐騙案有突破性發展，警方落案起訴16名被捕人士。據了解，包括網紅林作及陳怡，明日提堂。這一單近年受害人數最多、損失金額最為龐大的騙案，累計逾2700人報案，報稱損失金額逾16億元，警方亦已凍結約2億2800萬元資產。經過數年調查，終於有突破性進展，早前被捕的80人，包括團伙核心成員、場外交易所負責人及網紅 、傀儡戶口持有人等，警方起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅，他們被落案起訴多項控罪，包括首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪，至於另外3名則是傀儡戶口持有人，被控洗黑錢罪；他們周四早上在東區裁判法院提堂。據了解，被起訴的包括網紅林作、陳怡、湘湘、「朱公子」朱家輝、藝人趙敬賢、「小龍SIR」陳小龍等。警方形容案件十分複雜，調查難度大，需要分析大量銀行帳戶、虛擬貨幣交易紀錄，亦要進行電子設備的鑑證。商業罪案調查科總警司黃震宇：「在現時我們調查所得證據及掌握的資料方面，足以讓我們控告其中16名人士，可能是第一階段的檢控，我們不排除稍後會有第二輪的檢控。」被問到部分報案人未能聯絡或不再追究，警方稱會繼續跟進。黃震宇：「若有受害人之前覺得無法追究，或是報了警都未必很有作用，但現時他改變主意，都有資料向警方提供，我們都歡迎他再找我們。」警方亦鎖定JPEX兩名主腦及一名骨幹成員，透過國際刑警發出紅色通緝令，緝捕他們歸案。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 15 小時前