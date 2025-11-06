低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
JPEX虛擬貨幣詐騙案提堂 林作等人東區裁判法院應訊
【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴16人，案件今日提堂。
林作等人由警車押送至東區裁判法院。被捕人士涉嫌「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪、詐騙及洗黑錢等罪。
警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅。
#要聞
其他人也在看
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注
（法新社瑞士巴塞爾4日電） 一座栩栩如生、美國總統川普（Donald Trump）身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本週在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。這件作品名為「聖人還是罪人」（Saint or Sinner），由英國藝術家史托姆（Mason Storm）創作，呈現川普身穿囚服、閉著眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受注射死刑的氛圍。法新社 ・ 16 小時前
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 15 小時前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠認誤殺囚7年4月 案情指長期遭妻心理虐待
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 1 天前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 15 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑 其中5人判死
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅on.cc 東網 ・ 1 天前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 1 天前
JPEX案檢控林作等16人 今提堂
警方商業罪案調查科就打擊虛擬資產交易平台JPEX騙案採取檢控行動。商業罪案調查科總警司黃震宇表示，警方昨天及較早前向16名涉案人士作出檢控，更首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」的罪行檢控，被告今天早上在東區裁判法院提堂。據悉，被檢控者包括林作及陳怡等6名網紅。信報財經新聞 ・ 7 小時前
元朗挖泥機清拆村屋疑撞冧牆 女工被壓傷昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】元朗有村屋冧牆壓斃女工。今早(5日)10時56分，山貝村一名工人報案，指村內一幢村屋進行清拆工程期間，一幅約8米長、2米高、20厘米厚的磚牆突然塌下，壓住一名在牆外工作的姓藍(44歲)女工的下半身。on.cc 東網 ・ 22 小時前
擅用電腦犯禁令 警員被判240小時社服令 官痛批利用權力謀私
【on.cc東網專訊】一名前警員涉於2023至2024年間在未經授權下利用香港仔警署內的電腦查閱多宗案件的資料，次數多達339次，意圖為其民事索償的申請尋找案例。他承認一項不誠實取用電腦罪，案件今(5日)在東區裁判法院判刑，裁判官痛批被告身為警員應維持社會治安，on.cc 東網 ・ 21 小時前
JPEX詐騙案｜警方落案起訴16人 被捕者據悉包括網紅林作及陳怡(高詩敏報道)
【Now新聞台】兩年前揭發的JPEX虛擬貨幣詐騙案有突破性發展，警方落案起訴16名被捕人士。據了解，包括網紅林作及陳怡，明日提堂。這一單近年受害人數最多、損失金額最為龐大的騙案，累計逾2700人報案，報稱損失金額逾16億元，警方亦已凍結約2億2800萬元資產。經過數年調查，終於有突破性進展，早前被捕的80人，包括團伙核心成員、場外交易所負責人及網紅 、傀儡戶口持有人等，警方起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅，他們被落案起訴多項控罪，包括首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪，至於另外3名則是傀儡戶口持有人，被控洗黑錢罪；他們周四早上在東區裁判法院提堂。據了解，被起訴的包括網紅林作、陳怡、湘湘、「朱公子」朱家輝、藝人趙敬賢、「小龍SIR」陳小龍等。警方形容案件十分複雜，調查難度大，需要分析大量銀行帳戶、虛擬貨幣交易紀錄，亦要進行電子設備的鑑證。商業罪案調查科總警司黃震宇：「在現時我們調查所得證據及掌握的資料方面，足以讓我們控告其中16名人士，可能是第一階段的檢控，我們不排除稍後會有第二輪的檢控。」被問到部分報案人未能聯絡或不再追究，警方稱會繼續跟進。黃震宇：「若有受害人之前覺得無法追究，或是報了警都未必很有作用，但現時他改變主意，都有資料向警方提供，我們都歡迎他再找我們。」警方亦鎖定JPEX兩名主腦及一名骨幹成員，透過國際刑警發出紅色通緝令，緝捕他們歸案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
烏度治遭經理人持槍威脅
【Now Sports】熱刺周二發表聲明，證實早前傳出被人在倫敦街頭持槍威脅的英超球員，正是該隊後衛烏度治。包括BBC及《泰晤士報》等早前報道，一名英超球員9月時在倫敦街頭遭到持槍勒索和威脅，後來有傳受害者就是烏度治（Destiny Udogie），而持槍者則是一名體育經理人，後者兩日後已被警方拘捕，並以非法持有槍械、勒索和無牌駕駛等罪名被起訴，目前獲准保釋，調查仍在進行中。熱刺周二發表聲明，證實了傳聞：「自事件發生以來，我們一直在為烏度治及其家人提供幫助，並將會持續這樣做。鑒於事件已進入法律程序，我們不會發表更多評論。」熱刺於2022年夏天簽下烏度治，隨後被借回他的前球會烏甸尼斯，直至2023/24年球季才正式加盟，迄今已為球隊出賽76場，而今季面對史賓斯的競爭，所踢的10場比賽中只有4場正選，包括剛剛大勝哥本哈根4:0的歐聯比賽。now.com 體育 ・ 20 小時前