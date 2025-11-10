西九渡輪

連接西九文化區與中環的西九渡輪服務，即日起至周四試運，周六(15日)正式投入服務。航程需時約8分鐘，每30分鐘一班船，單程成人和寵物票價同價各收20元。有試搭市民支持服務，指過往由中環到西九交通較轉折，亦難以攜同寵物同行，現時不單可增加選擇，亦方便與寵物外出。

西九渡輪由西九管理局及富裕小輪合作營運，往返位於M+對開海濱的西九碼頭與中環9號碼頭，航程需時約8分鐘，每30分鐘一班船，服務時間為周一至五，早上8時至晚上10時，周末及公眾假期服務延至晚上11時。即日至周四試運4日，周五下午舉行啟動禮，周六正式投入服務。

所有船隻均設有冷氣船艙，並容許乘客攜同單車及寵物共乘，單程成人和寵物票價為20元，3至11歲兒童、65歲或以上長者及殘疾人士則收10元。月票售價為560元，可於指定月份無限次乘坐西九渡輪。現有水上的士「尖東–中環」航線，亦會改為在西九碼頭上落客。

除渡輪服務外，西九碼頭有5間餐飲設施，提供懷舊船麵、港式街頭小吃、素食料理、日式夜市風味及西式美食等。

有市民昨專程到中環試搭西九渡輪。陳小姐表示，平日去西九通常會搭港鐵，但從九龍站步行到西九仍有一段距離，「冬天還好，但夏天就比較辛苦。現在多了一個選擇，走少一點又快一點，挺不錯。……20元船費也可以接受，車費都差不多，反正香港交通費普遍都貴。」

飼養唐狗的張先生則說，知道西九文化區內有不少寵物友善景點，但因家住灣仔，一般巴士及港鐵不能帶狗上車，所以從未帶愛犬去過西九。如今有西九渡輪可以帶寵物上船，對飼主來說無疑是一個喜訊，「往後『放狗』又多一個好去處。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中環往返西九渡輪周六投入服務-航程8分鐘-可與寵物同行/617147?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral