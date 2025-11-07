Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

ROSÉ「無鼻樑妝」修容術爆紅！4大減齡修容技巧 秒縮中庭、視覺顯年輕（附韓國高人氣鼻影推薦）

高鼻樑不再是美的唯一標準，最近韓系妝容掀起「無鼻樑」風潮。有別於過去強調立體的修容技巧，改以「低鼻樑」手法打造自然童顏，不僅讓臉型更柔和，還能瞬間縮短中庭比例，看起來減齡又有初戀感。到底是哪幾個步驟能讓臉蛋瞬間變年輕？馬上參考以下的「無鼻樑妝」減齡修容技巧吧！

ROSÉ「無鼻樑妝」爆紅！

BLACKPINK ROSÉ早前在巴黎時裝週以「無鼻樑妝」亮相，鼻影幾乎消失，將眉眼與鼻頭的細節處理得恰到好處，原本偏挺的山根也變得柔和討喜，秒變純欲系精靈臉，瞬間引發熱議。

圖片來源：Instagram@roses_are_rosie

「無鼻樑妝」之所以受歡迎，是因為它捨棄了傳統歐美修容那種深色筆直的鼻影，改以淡化鼻樑存在感，讓視覺焦點回到雙眼與蘋果肌。比起強調立體度，追求的是乾淨底妝與自然感，像是五官軟糯的寶寶般，看起來年輕又無害。

ROSÉ「無鼻樑妝」特別適合長臉女生

「無鼻樑妝」能有效在視覺上縮短臉部中段的長度，可以軟化整體氛圍，讓臉看起來更甜美，是中庭偏長、鼻翼較寬，或是五官輪廓偏銳利的女生的理想選擇。想掌握「無鼻樑妝」的減齡魔法，只要以下4大技巧便足夠！

圖片來源：Instagram@roses_are_rosie

必學ROSÉ「無鼻樑妝」4大技巧

「無鼻樑妝」技巧1：不要T字提亮

不必在眉心與山根處提亮，反而保持乾淨的霧面質感，能營造出集中五官的視覺效果。另外，可輕輕用蜜粉按壓在山根處，能偷偷弱化鼻樑高度，自然形成柔焦濾鏡。

「無鼻樑妝」技巧2：利用橫向鼻影縮短鼻長

許多女生覺得自己鼻子看起來長，是因為陰影「畫太直」。改用灰調陰影在鼻樑中段輕掃一道橫線，讓鼻子在視覺上被「截短」，從而縮短中庭比例，打造出逆齡童顏臉。

圖片來源：Instagram@roses_are_rosie

「無鼻樑妝」技巧3：不追求銳利鼻頭線條

利用修容加深鼻翼位置，讓鼻頭變窄又稍微上翹，並於鼻尖點上極少量高光，打造出微微反光的小精靈鼻頭。這樣的修容不追求銳利線條，而是重視圓潤與親和感的氛圍。

「無鼻樑妝」技巧4：大範圍延伸腮紅

腮紅從眼下大面積暈開，並帶到鼻翼與鼻樑交界處，讓鼻與臉頰自然連成一線。這能模糊中庭位置，讓整張臉更集中、元氣滿滿，彷彿在陽光下自然曬紅的少女臉。

圖片來源：Instagram@roses_are_rosie

5款韓國高人氣鼻影推薦

韓國高人氣鼻影推薦1. Too Cool For School Artclass By Rodin Shading

價錢：$132.26

拿下Olive Young連續6年大賞的經典修容，質地細膩如影隨形，不易結塊或顯髒。3種陰影色能依鼻形調整深淺，用起來像自帶自然陰影，完全符合「無鼻樑妝」的輕修容概念。

SHOP NOW

Too Cool For School Artclass By Rodin Shading

韓國高人氣鼻影推薦2. WAKEMAKE Mix Blurring Volume Shading

價錢：$163.38

3層漸層色設計，可自由混合挑色，打造細膩的層次修容效果，無論大範圍或小細節都能兼顧，非常適合想修容但又怕太刻意的自然系女孩。

SHOP NOW

WAKEMAKE Mix Blurring Volume Shading

韓國高人氣鼻影推薦3. I’M MEME I’m Multi Stick（Shading/Highlighter/Blusher）

85折優惠價：$92.59｜ 原價：$108.92

作為Olive Young的冠軍修容棒，只需3秒即可完成修容與打亮外出補妝也很方便。膏狀質地延展細緻，畫上一筆後再輕輕抹開，自然柔化鼻樑，完全不會留下生硬線條。

SHOP NOW

I’M MEME I’m Multi Stick（Shading/Highlighter/Blusher）

韓國高人氣鼻影推薦4. espoir Be Glow Stick Shading

espoir Be Glow Stick Shading

價錢：$272.3

質感輕盈宛如薄霧，推開後立刻融合底妝，不會堆疊出厚重質感，既能加強陰影存在感，又保留柔和鼻形。

SHOP NOW

espoir Be Glow Stick Shading

韓國高人氣鼻影推薦5. rom&nd Better Than Contour

85折特價：$169｜ 價錢：$194.5

完美平衡亮度與色調，能細緻雕塑臉部比例，達到柔和的光影平衡，妝感高雅又耐看。控油質地不易浮粉，是油性肌膚的絕佳選擇。

SHOP NOW

rom&nd Better Than Contour

