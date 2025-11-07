iHerb雙11優惠全網限時74折
ROSÉ「無鼻樑妝」修容術爆紅！4大減齡修容技巧 秒縮中庭、視覺顯年輕（附韓國高人氣鼻影推薦）
想擁有ROSÉ同款幼態「無鼻樑妝」，即看修容技巧＋高人氣鼻影推薦：
高鼻樑不再是美的唯一標準，最近韓系妝容掀起「無鼻樑」風潮。有別於過去強調立體的修容技巧，改以「低鼻樑」手法打造自然童顏，不僅讓臉型更柔和，還能瞬間縮短中庭比例，看起來減齡又有初戀感。到底是哪幾個步驟能讓臉蛋瞬間變年輕？馬上參考以下的「無鼻樑妝」減齡修容技巧吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
ROSÉ「無鼻樑妝」爆紅！
BLACKPINK ROSÉ早前在巴黎時裝週以「無鼻樑妝」亮相，鼻影幾乎消失，將眉眼與鼻頭的細節處理得恰到好處，原本偏挺的山根也變得柔和討喜，秒變純欲系精靈臉，瞬間引發熱議。
「無鼻樑妝」之所以受歡迎，是因為它捨棄了傳統歐美修容那種深色筆直的鼻影，改以淡化鼻樑存在感，讓視覺焦點回到雙眼與蘋果肌。比起強調立體度，追求的是乾淨底妝與自然感，像是五官軟糯的寶寶般，看起來年輕又無害。
ROSÉ「無鼻樑妝」特別適合長臉女生
「無鼻樑妝」能有效在視覺上縮短臉部中段的長度，可以軟化整體氛圍，讓臉看起來更甜美，是中庭偏長、鼻翼較寬，或是五官輪廓偏銳利的女生的理想選擇。想掌握「無鼻樑妝」的減齡魔法，只要以下4大技巧便足夠！
必學ROSÉ「無鼻樑妝」4大技巧
「無鼻樑妝」技巧1：不要T字提亮
不必在眉心與山根處提亮，反而保持乾淨的霧面質感，能營造出集中五官的視覺效果。另外，可輕輕用蜜粉按壓在山根處，能偷偷弱化鼻樑高度，自然形成柔焦濾鏡。
「無鼻樑妝」技巧2：利用橫向鼻影縮短鼻長
許多女生覺得自己鼻子看起來長，是因為陰影「畫太直」。改用灰調陰影在鼻樑中段輕掃一道橫線，讓鼻子在視覺上被「截短」，從而縮短中庭比例，打造出逆齡童顏臉。
「無鼻樑妝」技巧3：不追求銳利鼻頭線條
利用修容加深鼻翼位置，讓鼻頭變窄又稍微上翹，並於鼻尖點上極少量高光，打造出微微反光的小精靈鼻頭。這樣的修容不追求銳利線條，而是重視圓潤與親和感的氛圍。
「無鼻樑妝」技巧4：大範圍延伸腮紅
腮紅從眼下大面積暈開，並帶到鼻翼與鼻樑交界處，讓鼻與臉頰自然連成一線。這能模糊中庭位置，讓整張臉更集中、元氣滿滿，彷彿在陽光下自然曬紅的少女臉。
5款韓國高人氣鼻影推薦
韓國高人氣鼻影推薦1. Too Cool For School Artclass By Rodin Shading
價錢：$132.26
拿下Olive Young連續6年大賞的經典修容，質地細膩如影隨形，不易結塊或顯髒。3種陰影色能依鼻形調整深淺，用起來像自帶自然陰影，完全符合「無鼻樑妝」的輕修容概念。
韓國高人氣鼻影推薦2. WAKEMAKE Mix Blurring Volume Shading
價錢：$163.38
3層漸層色設計，可自由混合挑色，打造細膩的層次修容效果，無論大範圍或小細節都能兼顧，非常適合想修容但又怕太刻意的自然系女孩。
韓國高人氣鼻影推薦3. I’M MEME I’m Multi Stick（Shading/Highlighter/Blusher）
85折優惠價：$92.59｜
原價：$108.92
作為Olive Young的冠軍修容棒，只需3秒即可完成修容與打亮外出補妝也很方便。膏狀質地延展細緻，畫上一筆後再輕輕抹開，自然柔化鼻樑，完全不會留下生硬線條。
韓國高人氣鼻影推薦4. espoir Be Glow Stick Shading
espoir Be Glow Stick Shading
價錢：$272.3
質感輕盈宛如薄霧，推開後立刻融合底妝，不會堆疊出厚重質感，既能加強陰影存在感，又保留柔和鼻形。
韓國高人氣鼻影推薦5. rom&nd Better Than Contour
85折特價：$169｜
價錢：$194.5
完美平衡亮度與色調，能細緻雕塑臉部比例，達到柔和的光影平衡，妝感高雅又耐看。控油質地不易浮粉，是油性肌膚的絕佳選擇。
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
雙11優惠推薦：
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900
其他人也在看
Sephora減價85折11.9開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜雙11優惠2025
雙11優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$500即享85折，由11月9日開始。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
【Yahoo送你免費入場券】「TATTOUR HK 2025」載譽回歸！11月PMQ盛大登場雲集全球55位頂尖紋身師｜Yahoo活動街
繼去年首屆「TATTOUR HK 2024」掀起全城熱話，一連三日吸引高達5,500人次入場，並創下260萬次社交媒體討論紀錄後，這場國際級紋身藝術盛會宣告載譽歸來！由香港首間專業紋身學校 RGB Academy 全力策劃，「TATTOUR HK 2025」將於 11月14日至16日 於 中環PMQ元創方 The Qube及Courtyard and Marketplace 盛大舉行。今年活動規模再度升級，匯聚來自全球 15個國家及地區、共55位頂尖紋身藝術家同場實戰，PMQ將化身成為一個充滿創意與熱血的國際紋身藝術博覽。Yahoo 活動街 ・ 1 天前
CHANEL聖誕美妝「藍金」禮盒靚到犯規！限定眼影、唇膏、香水全預覽
CHANEL今年的聖誕限定系列實在太美了！整個系列以夜空繁星為靈感，色調用深藍色配搭閃耀金色，將品牌經典的獅子、山茶花、彗星、麥穗和珍珠元素融入設計，光是看到精緻的包裝就讓人心動，想馬上收藏！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025白裇衫推薦｜衣櫃裡總缺一件白襯衫？買這6件白色裇衫就足夠！
白裇衫是衣櫃內的必備良物，但為何要穿起上來的時候總是不合心意？又或者衣櫃內太多白裇衫，眼花撩亂很多時候不知穿哪件好？今次編輯為你精選了6件白裇衫，或許能給你一點穿搭/購物靈感！ZZHollywood To You/Star Max/GC Images對於編輯來說，Oversized的裇衫是最百搭的，尤其是材質較軟身的，垂墜感較重的裇衫予人隨性的感覺，不論是dress down配搭牛仔闊褲、或是像圖中dress up配上同樣垂墜的西褲都很合適。Net-A-PorterBalenciaga Oversized裇衫 (HK$9,900)解開鈕扣露出頸鏈又是一個細節位，還可以參考圖中攝一半衣襬，把衣袖抽起露出手鏈、戒指等首飾，隨性得來又充滿時尚感。初秋更可以當作外套，內搭背心、T裇、甚至是Bra top都無問題，十分百搭。按此購買 Christian Vierig/Getty ImagesCropped 裇衫能夠拉高腰線，拉長身體的比例之外，比起一般的裇衫少了一份正裝感，但配搭型格的半截裙，則多了一份時尚感；簡單利落，卻又能突顯個人魅力。Net-A-PorterAlaïa cropped白裇衫ELLE.com.hk ・ 1 天前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」低至4折！熱賣經典款Charles小白鞋只需$1XXX｜雙11優惠2025
一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！適逢雙11購物季，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有低至4折優惠。鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新加坡環球影城遊玩攻略2025：門票、交通、必玩設施一篇搞掂！
新加坡環球影城（Universal Studios Singapore）是東南亞首個也是唯一一個環球影城主題公園，位於新加坡的聖淘沙島（Sentosa Island），亦是新加坡自由行的必去景點之一。Trip.com為計劃前往新加坡環球影城的旅程整理了您可能需要的訊息，新加坡環球影城的營業時間、優惠門票、交通指南、必玩設施、煙花表演等，一篇幫您搞定新加坡環球影城攻略！Trip.com ・ 1 天前
Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
雙11優惠來了，FARFETCH快閃新季款滿$1,200即享75折！ASICS波鞋也在減價名單當中，已經見到不少人向ASICS波鞋發動攻勢，發現人氣款老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX，不用千元就可以擁有，難怪大家都在關注減價ASICS，不論是習慣到健身室，還是熱愛競技運動的你，絕對不容錯過這個增添戰備的機會！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 12 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 16 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 16 小時前
馬天尼斯被褫奪維拉副隊長職銜
【Now Sports】阿士東維拉領隊艾馬利確認，門將馬天尼斯已不再是球隊的副隊長。周四對特拉維夫馬卡比的歐霸盃比賽，隊長麥堅未有上陣，本來應該是馬天尼斯（Emiliano Martinez）戴起隊長臂章，但最終落在中堅干沙的臂上。艾馬利賽後受訪，沒有確切交代原因，但一般估計和他今夏在轉會市場曾想加盟曼聯有關：「正隊長是麥堅沒錯，而第2人選，過去是馬天尼斯，但我與他溝通後，更傾向不讓他再擔任這個職位。現在下一個是干沙，之後還有明斯和奧利屈堅斯，我們現在是這樣安排的。」馬天尼斯上季曾在維拉公園的最後一場比賽落淚，大家都以為他季後會離隊，而這名阿根廷門將據報也和曼聯展開了談判，阿士東維拉甚至為他標價3000萬鎊，但不知是否紅魔嫌貴，反而在轉會窗關閉前從安特衛普引入年輕的拿文斯，令馬天尼斯入「魔」觸礁，繼續留在維拉。now.com 體育 ・ 1 天前
巴士乘客為慳錢少付2.2車費 被司機發現反以粗口辱罵
乘搭公共交通工具不設找贖，乘客應準備足夠的車費。不過，近日有網民目擊一名乘客與司機發生糾紛，該名乘客因「冇錢找」少付2.2元車費，被司機發現後仍然堅持自我。 網民在社交平台Threads分享經歷，指近日乘搭巴士，一名男乘客上車應付14.4元車費，卻只付12元，被司機叫停。該人理直氣壯地解釋「我身上得20蚊同12蚊am730 ・ 17 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前