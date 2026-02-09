年糕做法︱薑汁年糕想夠薑要用呢款薑 要辣再加呢款材料

數數傳統糕點，蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕，當中年糕總與予人簡單易做之感，味道變化也較少。因此「薑汁年糕」才成為不少人的心頭好，清甜之餘，添一抹薑的辛香，餘韻不會太單調。說到薑，當然要問專家，主打薑製品的網店「仨薑」負責人Daniel每年都會手製300多低足料薑汁年糕應熟客要求，當中有何好食秘訣？

薑汁年糕材料，都是大路的糯米粉、沾米粉、澄麵(無筋麵粉)及蔗糖。當中較複雜的是「薑汁」，一般家庭可以買小黃薑，洗淨，切好，入攪拌機，再隔渣即可用。這裡做的比例，是1(粉):1(薑汁加蔗糖水)。

用小黃薑 最好帶泥的

Daniel說，不少客人常見問題都是薑汁年糕不夠薑味，他說大部分原因都是因為用了辣味不夠的肉薑，他建議用小黃薑。小黃薑色淺，體積小，辣味卻比肉薑強得多。另外，挑選小黃薑時，不妨挑選帶點泥的，因為如果挑選薑面太乾淨的，有可能店方已經過加工處理，或者有添加物。表面帶泥的薑，來得更可靠安全。

貼士：不用肉薑，用小黃薑，取其辛香。不要怕買帶少少泥的薑，因為證明店家無額外加工，更新鮮。

至於食用薑粉，市面上不難找到，可按需要加入多少。不過薑粉味道濃縮，切忌一下子加太多，或者年糕太辣，就有違原意了。

用增城蔗糖，甜得天然，出來的年糕色澤也較鮮。

把澄麵(無筋麵粉)、沾米粉、糯米粉溝勻。只要溝好的粉和薑汁的比例是1(粉):1(薑汁加蔗糖水)，就可以。

要過篩，令粉更細滑。

提升辣度 再加薑粉

Daniel建議，選對了薑，製成薑汁加入年糕外，可再另加薑粉，以提升辣度。份量方面也不妨濃郁一點，以1份(粉)：1份(蔗糖加薑汁)製成。成功的話，蒸好的年糕，湊近就會聞到淡淡薑的辛香，入口慢慢滲出辛辣，吃罷口腔亦留有薑味aftertaste。製作亦其實不複雜，今個新年，大家不妨夠薑一下！

薑汁年糕食譜份量

糯米粉 250克

粘米粉 75克

澄麵 50克

蔗糖 適量

薑汁 225克

製作年糕步驟

加入適量薑粉，比例沒有太大限制，按你對薑味需求加減，拌好後，備用。

薑汁可以自製，把小黃薑洗乾淨，切粒，榨汁，隔渣即可，加入煮好的蔗糖水中。

以1:1比例，把調好的汁加入粉之中。記得要分幾次加(約3-4次)，每次拌勻，之後再加。

拌勻後，大概就會如圖中濃稠狀態，再過1至2次篩，就可以入盤，準備蒸。

入盤後，去蒸，一般家庭大概1小時就可以。

因為加了薑汁，年糕顏色會較一般的年糕略淺，對味道無大影響。

古法薑汁糕 $108(約800克)。網店「仨薑」的薑汁年糕，加了薑汁及薑粉，薑味特濃，比傳統口味年糕更有層次。

薑汁年糕其實很易做，關鍵在於要做到薑味濃而天然，突顯年糕本身的清甜，又帶濃濃的薑味aftertaste。

