NMN產品邊款好？iHerb暢銷6款NMN保健品推薦 低至71折入手/記得留意有無此成分

NMN一直是保健品界熱話，產品標榜可以逆齡、抗衰老，而市面的NMN產品亦由最平數百元一盒，至最貴一、兩千元都有。到底NMN哪個牌子好？應該如何選擇NMN保健品？Yahoo Food早前訪問過營養師去了解NMN是什麼，以及NMN功效及副作用等。今次Yahoo購物就會教大家認清幾個NMN重要成分，再精選多款iHerb上暢銷的產品。iHerb即日起至9月30日，新客戶優惠碼【S29YHK】即可享71折優惠，最平$85入手NMN產品，各位正考慮入手NMN的話，不要錯過今次難得一遇的機會！
iHerb優惠碼Promo Code（更新自2025年9月4日）
新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享71折優惠
優惠日期：即日起至9月30日
入手NMN前要留意有無此成分！
隨著NMN保健品的興起，市面亦開始出現不少假NMN產品。大家入手NMN前要望清楚成分表有無標明含有β–Nicotinamide Mononucleotide、β-煙酰胺單核苷酸或β-NMN，含有的話先代表有NMN成分。如果產品只列出維他命B3、煙酰胺 (Niacinamide)、某植物的萃取物含NMN的話，則代表該產品含有少量或不含NMN，應避免選購。
另外大家入手NMN前，亦可以留意產品有無如美國cGMP、澳洲TGA認證等，有的話可以較為放心去選擇。
NMN每日進食份量？
成年人每日進食250-500mg NMN的話，效果會較為理想。不過市面不少產品可能會加入其他營養成分，大家最好依據產品包裝上的指示食用。另外Yahoo購物提提大家，NMN保健品未必每個人都適合，進食前最好先詢問醫生或營養師的意見。
NMN推薦1）性價比極高！California Gold Nutrition NMN 175mg
有留意開NMN的話，會發現香港市面的NMN會伴隨一組數字，如NMN 16800、NMN 18000等，這些數字解作一盒產品中的NMN總含量，以一盒60粒NMN 16800為例，即每粒膠囊有280mg NMN，而外國的包裝就會標上每粒NMN的含量，所以大家入手前要注意。當中iHerb NMN產品中排第一名是California Gold Nutrition NMN 175mg，產品獲得cGMP的認可，含有175mg的β-煙酰胺單核苷酸，而且更無麩質、GMO或大豆，適合素食者食用。現時iHerb有限時71折優惠，一盒60粒只需$85，比起香港市面過千元的產品來講，性價比極高。
California Gold Nutrition NMN 175毫克 60粒
71折特價：$85｜
原價：$119
NMN推薦2）California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物
California Gold Nutrition還有推出NMN類黃酮複合物，成分除了有150毫克ß-NMN，還有兩種抗氧植物化合物芹菜素和二氫槲皮素，ß-NMN有助細胞健康、線粒體功能和能量代謝的抗氧功能，而芹菜素和二氫槲皮素則有助保護細胞免受自由基損害，多方面提升抗氧效果，現時iHerb低至$126便買到60粒裝。
California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物
71折特價：$126｜
原價：$178
NMN推薦3）California Gold Nutrition NMN粉 300mg
NMN產品普遍都以膠囊為主，而California Gold Nutrition除了膠囊外，亦有推出NMN粉，產品每1勺 (0.34g) 已經含有300mg的β-煙酰胺單核苷酸，大家可以將粉劑添加到水或喜歡的飲品中一齊食用，適合一些不喜歡食膠囊的人士。iHerb限時優惠價$172就有30g，足足可以食到約88次，難怪不少留言都話產品每次都被秒搶！
California Gold Nutrition NMN 粉
71折特價：$172｜
原價：$242
NMN推薦4）ProHealth Longevity NMN Pro 1000
ProHealth Longevity NMN Pro 1000更是iHerb NMN熱賣排行榜的常客。產品每粒含有500 mg的β-煙酰胺單核苷酸，而且更是高純度，效果更佳。不少用家表示，使用後皮膚沒有出現潮紅，而且精神都更好。缺點是經常缺貨，感興趣的朋友看到有貨就要入手了！
ProHealth Longevity NMN Pro 1000 60粒
71折特價：$563｜
原價：$793
NMN推薦5）Doctor's Best NMN 400mg
如果有食開保健品的話，相信對Doctor's Best品牌並不陌生，其品牌除了維他命、葡萄糖胺產品出名，亦有NMN產品，含400mg β-煙酰胺單核苷酸，有助促進新陳代謝，不過要留意每粒膠囊只有200毫克β-NMN，所以每次都要服用兩粒。一樽Doctor's Best NMN 400mg有60粒，每日食2粒的話，可以食30日，即是約一個月份量，71折後低至$174就可以買到，都算平價之選！
Doctor's Best NMN 400mg
71折特價：$174｜
原價：$245
NMN推薦6）Super Nutrition NMN複合物
由iHerb自家研發的品牌Super Nutrition，也有推出NMN保健品。每片含150毫克β-煙醯胺單核苷酸，全素成分，成年人每日可進食一至兩片，有用家分享Super Nutrition NMN複合物已經回購第二次，沒有味道且質量好，而且品牌最近更大刀闊斧減到71折，可以趁機用最抵的價錢入手！
Super Nutrition NMN複合物（60粒素食膠囊）
71折特價：$137｜
原價：$193
