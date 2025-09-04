Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

NMN產品邊款好？iHerb暢銷6款NMN保健品推薦 低至71折入手/記得留意有無此成分

NMN一直是保健品界熱話，產品標榜可以逆齡、抗衰老，而市面的NMN產品亦由最平數百元一盒，至最貴一、兩千元都有。到底NMN哪個牌子好？應該如何選擇NMN保健品？Yahoo Food早前訪問過營養師去了解NMN是什麼，以及NMN功效及副作用等。今次Yahoo購物就會教大家認清幾個NMN重要成分，再精選多款iHerb上暢銷的產品。iHerb即日起至9月30日，新客戶優惠碼【S29YHK】即可享71折優惠，最平$85入手NMN產品，各位正考慮入手NMN的話，不要錯過今次難得一遇的機會！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

iHerb優惠碼Promo Code（更新自2025年9月4日）

新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享71折優惠

優惠日期：即日起至9月30日

立即查看iHerb NMN產品頁

入手NMN前要留意有無此成分！

隨著NMN保健品的興起，市面亦開始出現不少假NMN產品。大家入手NMN前要望清楚成分表有無標明含有β–Nicotinamide Mononucleotide、β-煙酰胺單核苷酸或β-NMN，含有的話先代表有NMN成分。如果產品只列出維他命B3、煙酰胺 (Niacinamide)、某植物的萃取物含NMN的話，則代表該產品含有少量或不含NMN，應避免選購。

另外大家入手NMN前，亦可以留意產品有無如美國cGMP、澳洲TGA認證等，有的話可以較為放心去選擇。

NMN每日進食份量？

成年人每日進食250-500mg NMN的話，效果會較為理想。不過市面不少產品可能會加入其他營養成分，大家最好依據產品包裝上的指示食用。另外Yahoo購物提提大家，NMN保健品未必每個人都適合，進食前最好先詢問醫生或營養師的意見。

👉🏻 營養師拆解NMN功效及副作用

NMN前要望清楚成分表有無β–Nicotinamide Mononucleotide、β-煙酰胺單核苷酸或β-NMN (gettyimage)

NMN推薦1）性價比極高！California Gold Nutrition NMN 175mg

有留意開NMN的話，會發現香港市面的NMN會伴隨一組數字，如NMN 16800、NMN 18000等，這些數字解作一盒產品中的NMN總含量，以一盒60粒NMN 16800為例，即每粒膠囊有280mg NMN，而外國的包裝就會標上每粒NMN的含量，所以大家入手前要注意。當中iHerb NMN產品中排第一名是California Gold Nutrition NMN 175mg，產品獲得cGMP的認可，含有175mg的β-煙酰胺單核苷酸，而且更無麩質、GMO或大豆，適合素食者食用。現時iHerb有限時71折優惠，一盒60粒只需$85，比起香港市面過千元的產品來講，性價比極高。

California Gold Nutrition NMN 175毫克 60粒

71折特價：$85｜ 原價：$119

SHOP NOW

California Gold Nutrition NMN 175毫克 60粒

NMN推薦2）California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物

California Gold Nutrition還有推出NMN類黃酮複合物，成分除了有150毫克ß-NMN，還有兩種抗氧植物化合物芹菜素和二氫槲皮素，ß-NMN有助細胞健康、線粒體功能和能量代謝的抗氧功能，而芹菜素和二氫槲皮素則有助保護細胞免受自由基損害，多方面提升抗氧效果，現時iHerb低至$126便買到60粒裝。

California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物

71折特價：$126｜ 原價：$178

SHOP NOW

California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物

NMN推薦3）California Gold Nutrition NMN粉 300mg

NMN產品普遍都以膠囊為主，而California Gold Nutrition除了膠囊外，亦有推出NMN粉，產品每1勺 (0.34g) 已經含有300mg的β-煙酰胺單核苷酸，大家可以將粉劑添加到水或喜歡的飲品中一齊食用，適合一些不喜歡食膠囊的人士。iHerb限時優惠價$172就有30g，足足可以食到約88次，難怪不少留言都話產品每次都被秒搶！

California Gold Nutrition NMN 粉

71折特價：$172｜ 原價：$242

SHOP NOW

California Gold Nutrition NMN 粉

NMN推薦4）ProHealth Longevity NMN Pro 1000

ProHealth Longevity NMN Pro 1000更是iHerb NMN熱賣排行榜的常客。產品每粒含有500 mg的β-煙酰胺單核苷酸，而且更是高純度，效果更佳。不少用家表示，使用後皮膚沒有出現潮紅，而且精神都更好。缺點是經常缺貨，感興趣的朋友看到有貨就要入手了！

ProHealth Longevity NMN Pro 1000 60粒

71折特價：$563｜ 原價：$793

SHOP NOW

ProHealth Longevity NMN Pro 1000 60粒

NMN推薦5）Doctor's Best NMN 400mg

如果有食開保健品的話，相信對Doctor's Best品牌並不陌生，其品牌除了維他命、葡萄糖胺產品出名，亦有NMN產品，含400mg β-煙酰胺單核苷酸，有助促進新陳代謝，不過要留意每粒膠囊只有200毫克β-NMN，所以每次都要服用兩粒。一樽Doctor's Best NMN 400mg有60粒，每日食2粒的話，可以食30日，即是約一個月份量，71折後低至$174就可以買到，都算平價之選！

Doctor's Best NMN 400mg

71折特價：$174｜ 原價：$245

SHOP NOW

Doctor's Best NMN 400mg

NMN推薦6）Super Nutrition NMN複合物

由iHerb自家研發的品牌Super Nutrition，也有推出NMN保健品。每片含150毫克β-煙醯胺單核苷酸，全素成分，成年人每日可進食一至兩片，有用家分享Super Nutrition NMN複合物已經回購第二次，沒有味道且質量好，而且品牌最近更大刀闊斧減到71折，可以趁機用最抵的價錢入手！

Super Nutrition NMN複合物（60粒素食膠囊）

71折特價：$137｜ 原價：$193

SHOP NOW

Super Nutrition NMN複合物（60粒素食膠囊）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多健康／營養補充品資訊推介

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

骨質疏鬆症｜女性比男性易患上骨質疏鬆症？營養師教路多攝取這三種營養素可預防

燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手

蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備5大蛋白粉品牌

益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！

穀物早餐推薦10款！減肥要揀少糖健康穀物片 營養師教你避開高脂陷阱

魚油推薦4款！司各脫鰵魚肝油76折／日本命力／維柏健

NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品

NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分

膠原蛋白配搭維他命C有助加強吸收？推薦5個iHerb暢銷膠原蛋白保健品 (附YAHOO獨家75折優惠碼)

膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效

即食、快熟燕麥會令血糖急升？營養師拆解即食／快熟／原片燕麥邊款最健康 一類人進食前要慎選 (附燕麥產品推薦)

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？