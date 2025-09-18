一號戒備信號於周四維持
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨！內文即睇：
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！
鼎爺廚房推中秋手工盆菜/極上鮑參鼎級盆菜優惠
鼎爺廚房以頂級食材和傳統手藝製作中秋盆菜，每日新鮮製作，適合闔家歡聚！中秋手工盆菜8人份或12人份包含滑嫩細膩的鮑汁扣花膠，口感彈牙的原隻鮑魚、明爐燒鴨、紅燒東坡肉等豐富食材，味道濃郁，也有清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、西蘭花等蔬菜清清腸胃，肉類蔬菜層次分明，超有誠意！至於極上鮑參鼎級盆菜10人份則更添奢華，換成秘汁靚鮑魚及特級海參，再加上蠔汁燴髮菜、鮑汁炆焗花菇、古早秘製腩肉等，口感豐富，CP值超高！
【免費送貨】中秋手工盆菜（8人份）
優惠價：$1,488/個
原價：$1,788/個
【免費送貨】中秋手工盆菜（12人份）
優惠價：$1,988/個
原價：$2,288/個
【免費送貨】極上鮑參鼎級盆菜（10人份）
優惠價：$2,188起/個
原價：$2,588起/個
預訂日期︰即日起至2025年10月7日
