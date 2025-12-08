宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕好去處2025｜南豐紗廠聖誕變身咖啡天堂！40咖啡品牌市集/冠軍咖啡師示範/嘆負86度開心果Dirty
南豐紗廠今年以更悠閒、更貼近日常的方式迎接聖誕佳節，由12月5日至明年1月1日舉辦《The Mills Bros 慢調聖誕》，呈獻一連串別具特色的聖誕活動，如咖啡市集、限定飲品、音樂週末與全新打卡場景，讓大家放慢腳步，感受節日氣氛。當中包括大型咖啡市集Urban Brew Summit找來超過40間本地及海外咖啡店，調配出-86度Dirty、黑芝麻維也納咖啡等獨家口味。原創角色Mill & Jack Jack化身巨型裝置坐鎮中庭，陪大家Chill住過聖誕。黃妍、陳健安、PER SE等歌手更會現身WeWeave編織生活節，用音樂為佳節添上暖意。
咖啡癮起！必試獨家口味
12月5至7日及12至14日兩個週末，Urban Brew Summit咖啡市集進駐南豐紗廠。My Little Coffee調製的負86度Dirty聽個名都夠特別，開心果味配上極凍溫度，入口即化的感覺令人上癮。HOME MADE CHILL x IF Coffee把Tiramisu變成mocha，朱古力粉撒在奶泡上，每啖都像在品嚐甜品一樣。Fleur的黑芝麻維也納咖啡香到不得了，堅果香與咖啡味撞出火花。The uniek玩視覺效果，Cloud Cappuccino奶泡打成雲朵狀，影相一流。Sipper Coffee的有汽檸檬咖啡夠晒refreshing，KOKO COFFEE ROASTERS的Dirty Tiramisu則把mascarpone cheese同espresso完美結合。
除了琳瑯滿目的咖啡選擇，活動還帶來多個互動環節：香港咖啡調酒大賽2025冠軍Ricky Chan會即場教整愛爾蘭咖啡，歌手黃妍亦會親身示範手沖咖啡。最特別的是，市集引入近年席捲全球年輕人的Coffee Rave體驗——Sunset Coffee Rave由中午到黃昏有DJ輪流打碟，777Run Club x Coffee Run N Rave則結合跑步與咖啡派對，讓大家在咖啡因與音樂節拍中natural high。想一次過品嚐多款精選咖啡，可購買價值$160的咖啡通行證，包含三張試飲券、咖啡渣環保杯、消費券及多項禮品。
巨型打卡裝置進駐音樂節
除了咖啡帶來的提神與興奮感，聖誕的儀式感當然少不了音樂。南豐紗廠將一連兩個週六（12月13日和12月20日）舉辦「WeWeave 編織生活節」。首場由黃妍、《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE》冠軍Vincy So、結他手Teddy Fan及陳健安打頭陣；第二場則有打入Spotify國際歌單的XITE、詩式流行音樂組合PER SE，以及街頭Busking常客THE FLAME接力演出。
音樂之外，南豐紗廠原創角色Mill & Jack Jack將以The Mills Bros慢調聖誕為主題，在地下中庭紗廠坊設置巨型打卡裝置。小熊Mill散發著新世代的鬆弛感，追求生活品味、緊貼潮流，身穿由北江紡織開發的可持續牛仔布製成的特製外套；八哥Jack Jack充滿活力、聰明樂觀，陪伴大家度過溫馨冬日。現場更設有專屬舞台，歡迎帶同愛寵一起與聖誕樹森林打卡留念。
The Mills Bros 慢調聖誕
日期:12月5日至2026年1月1日
時間：10am-10pm
地址：南豐紗廠六廠G/F紗廠坊（地圖 ）
交通：港鐵荃灣站A3出口，沿西樓角路有蓋天橋步行至青山公路入口 或 港鐵荃灣西站A2 出口，沿海貴路及大涌道有蓋天橋步行至白田壩街入口
Urban Brew Summit咖啡市集
活動日期：於12月5至7日及12至14日 (一連兩個周末)
時間：12nn-7pm
WeWeave編織生活節2025
活動日期:12月13日及12月20日舉行 (一連兩個星期六)
時間：2pm-5:30pm
門票換領：現場音樂體驗門票將由11月20日起於NF Touch手機應用程式供會員以1,500 NF Points換領，門券數量有限，先到先得，換完即止。
