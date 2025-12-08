聖誕好去處2025｜南豐紗廠聖誕變身咖啡天堂！40咖啡品牌市集/冠軍咖啡師示範/嘆負86度開心果Dirty

南豐紗廠今年以更悠閒、更貼近日常的方式迎接聖誕佳節，由12月5日至明年1月1日舉辦《The Mills Bros 慢調聖誕》，呈獻一連串別具特色的聖誕活動，如咖啡市集、限定飲品、音樂週末與全新打卡場景，讓大家放慢腳步，感受節日氣氛。當中包括大型咖啡市集Urban Brew Summit找來超過40間本地及海外咖啡店，調配出-86度Dirty、黑芝麻維也納咖啡等獨家口味。原創角色Mill & Jack Jack化身巨型裝置坐鎮中庭，陪大家Chill住過聖誕。黃妍、陳健安、PER SE等歌手更會現身WeWeave編織生活節，用音樂為佳節添上暖意。

南豐紗廠Urban Brew Summit咖啡市集將於12月兩個週末登場，匯聚超過40個本地及海外咖啡品牌，打造大型咖啡盛事。(官方圖片、IG@themillshk)

咖啡癮起！必試獨家口味

12月5至7日及12至14日兩個週末，Urban Brew Summit咖啡市集進駐南豐紗廠。My Little Coffee調製的負86度Dirty聽個名都夠特別，開心果味配上極凍溫度，入口即化的感覺令人上癮。HOME MADE CHILL x IF Coffee把Tiramisu變成mocha，朱古力粉撒在奶泡上，每啖都像在品嚐甜品一樣。Fleur的黑芝麻維也納咖啡香到不得了，堅果香與咖啡味撞出火花。The uniek玩視覺效果，Cloud Cappuccino奶泡打成雲朵狀，影相一流。Sipper Coffee的有汽檸檬咖啡夠晒refreshing，KOKO COFFEE ROASTERS的Dirty Tiramisu則把mascarpone cheese同espresso完美結合。

負86度Dirty，將開心果香氣與冰凍咖啡完美融合，成為市集必試之選。(官方圖片)

Tiramisu mocha咖啡，把意大利經典甜品化成一杯暖心飲品，咖啡與朱古力交織出層次豐富的味道。(官方圖片)

Cloud Cappuccino以雲朵造型設計吸引眼球，綿密奶泡如雲般輕盈，視覺與味覺雙重享受。(官方圖片)

除了琳瑯滿目的咖啡選擇，活動還帶來多個互動環節：香港咖啡調酒大賽2025冠軍Ricky Chan會即場教整愛爾蘭咖啡，歌手黃妍亦會親身示範手沖咖啡。最特別的是，市集引入近年席捲全球年輕人的Coffee Rave體驗——Sunset Coffee Rave由中午到黃昏有DJ輪流打碟，777Run Club x Coffee Run N Rave則結合跑步與咖啡派對，讓大家在咖啡因與音樂節拍中natural high。想一次過品嚐多款精選咖啡，可購買價值$160的咖啡通行證，包含三張試飲券、咖啡渣環保杯、消費券及多項禮品。

香港咖啡調酒大賽2025冠軍Ricky Chan親臨現場，教授愛爾蘭咖啡製作技巧，讓咖啡迷近距離學習冠軍級調酒秘訣。(官方圖片)

先跑步後rave！777Run Club x Coffee Run N Rave將運動同派對完美結合，跑完即刻補充咖啡因。(官方圖片)

一證在手咖啡任飲！$160通行證送足三張試飲券，可以試勻不同限定口味，仲有咖啡渣環保杯同獨家優惠，咖啡迷必入手。(官方圖片)

Sunset Coffee Rave由中午chill到黃昏，DJ輪流打碟營造氣氛，咖啡香配電子音樂，不用等到夜晚都可以開party，日光rave新體驗。(官方圖片)

巨型打卡裝置進駐音樂節

除了咖啡帶來的提神與興奮感，聖誕的儀式感當然少不了音樂。南豐紗廠將一連兩個週六（12月13日和12月20日）舉辦「WeWeave 編織生活節」。首場由黃妍、《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE》冠軍Vincy So、結他手Teddy Fan及陳健安打頭陣；第二場則有打入Spotify國際歌單的XITE、詩式流行音樂組合PER SE，以及街頭Busking常客THE FLAME接力演出。

WeWeave編織生活節邀請黃妍、陳健安、PER SE等本地唱作人獻唱，以音樂串連咖啡香氣，營造溫馨節日氣氛。(IG@cathinwong、IG@on_callstar、IG@persehk)

音樂之外，南豐紗廠原創角色Mill & Jack Jack將以The Mills Bros慢調聖誕為主題，在地下中庭紗廠坊設置巨型打卡裝置。小熊Mill散發著新世代的鬆弛感，追求生活品味、緊貼潮流，身穿由北江紡織開發的可持續牛仔布製成的特製外套；八哥Jack Jack充滿活力、聰明樂觀，陪伴大家度過溫馨冬日。現場更設有專屬舞台，歡迎帶同愛寵一起與聖誕樹森林打卡留念。

原創角色Mill&Jack Jack首次亮相，巨型裝置進駐地下中庭，配合聖誕樹森林打造最Chill打卡點。(官方圖片)

The Mills Bros 慢調聖誕

日期:12月5日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地址：南豐紗廠六廠G/F紗廠坊（地圖 ）

交通：港鐵荃灣站A3出口，沿西樓角路有蓋天橋步行至青山公路入口 或 港鐵荃灣西站A2 出口，沿海貴路及大涌道有蓋天橋步行至白田壩街入口

Urban Brew Summit咖啡市集

活動日期：於12月5至7日及12至14日 (一連兩個周末)

時間：12nn-7pm

WeWeave編織生活節2025

活動日期:12月13日及12月20日舉行 (一連兩個星期六)

時間：2pm-5:30pm

門票換領：現場音樂體驗門票將由11月20日起於NF Touch手機應用程式供會員以1,500 NF Points換領，門券數量有限，先到先得，換完即止。

