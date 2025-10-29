焦點

基孔肯雅熱　拆解病徵、傳染、治療及預防方法

霸王花湯食譜│霸王花羅漢果湯 潤肺止咳 但兩種體質不宜過度飲用

霸王花和羅漢果兩樣都有潤肺止咳的功效，加起來就是強強聯手，加一個紅蘿蔔和豬骨去煲霸王花湯已經會很甜很潤，即睇Yahoo Food食譜：

轉季時份，最怕喉嚨乾涸，要不時煲潤肺潤喉的湯水去滋潤下。霸王花和羅漢果兩樣都有潤肺止咳的功效，加起來就是強強聯手，加一個紅蘿蔔和豬骨去煲霸王花湯已經會很甜很潤，不過這兩種材料都帶寒涼，所以不宜煲太密，一星期一次便可，而陰虛體質和脾胃虛寒的朋友便要留意，不要過度飲用，即睇如何製作霸王花羅漢果湯：

霸王花羅漢果湯（5人份量）

烹煮時間：2小時15分鐘

材料

霸王花1棵

羅漢果1個

紅蘿蔔1條

豬骨500克

海底椰30克

南北杏30克

百合10克

陳皮1角

水4公升

鹽適量

做法

1. 豬骨冷水下鍋，汆水至浮泡，撈出，沖淨。
2. 紅蘿蔔削皮切塊，其他藥材浸洗一下。
3. 將全部材料加入煲中，加冷水，開大火煲滾後，收中細火煲2小時，加鹽調味。
延伸閱讀：止咳湯水食譜│30款潤肺止咳化痰/舒緩喉嚨痛/增強抵抗力湯水食療

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

