iHerb破萬好評洗護產品64折起！
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
木村心美開啟的溫馨回憶殺
哎喲，日本永遠男神木村拓哉11月13日又多一歲，53歲了還帥到讓人心動！每到這天，兩位愛女Cocomi（木村心美）和光希（Kōki）都會依傳統「賣爸」，
曬出只有家人才有的私藏照，粉絲一年一度期待大爆發。今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。
小編刷到時心想，這不就是「星二代版家庭相簿」的日劇嗎？來，咱們邊看老照片邊聊這波生日福利，保證不老派，只添點父女萌樂趣～😄
光希的近照全家福美炸
光希接力，分享近期後台合照，53歲木村拓哉藍豹紋背心配西裝黑襯衫，帥氣依舊像30出頭，姐妹倆站旁邊遺傳爸媽顏值，三人比V笑開懷，媽媽工藤靜香氣質側顏閃耀，畫面美得像拍廣告。
東洋經濟報導，木村家每年生日儀式成粉絲盛宴，Cocomi慶應文學部畢業擅長長笛，光希VOGUE封面模特兒，姐妹檔最強星二代名聲遠播。
木村拓哉IG po女兒合照常破百萬讚，粉絲留言：「像做夢一樣，木村家DNA無敵！」這種全家福，這美炸總讓人羨慕到牙癢。👨👩👧👧
粉絲的年度萌福利熱議
貼文一出，X和PTT如火山！台灣網友po：「木村生日福利，姐妹曬私照太暖！」香港讀者笑：「拓哉53還帥，工藤靜香美翻。」有人感動：「每年生日儀式，父女情深！」；
有人萌：「光希Cocomi遺傳完美，星二代無敵。」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「木村家閃婚在即」。這種福利，這熱議總讓人邊笑邊嘆：生日美，家庭更甜。🍰
Japhub小編有話說
哇，這木村生日瓜寫完，小編的相簿都想翻了！從舊照溫馨到全家福美炸，這父女萌太治癒。
如果你有木村最愛劇，或星二代趣聞，留言區分享～下次挖個不賣的日本星爸趣聞，輕鬆點哦！
其他人也在看
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
戴祖儀反擊整容傳聞 喪插鼻哥窿力證純天然
無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 1 小時前
25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
2025年11月4日，泰國曼谷一間酒店會議廳內，80多位來自世界各地的佳麗正參與2025年環球小姐的綵帶儀式。突然，泰國總監Nawat Itsaragrisil當眾指責25歲的墨西哥代表Fátima Bosch，更以「dumbhead」一詞羞辱她，並召來保安欲將她驅離。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 5 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
合體破局變F3！朱孝天慘遭F4除名後首露面
[NOWnews今日新聞]男團F4成員言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪今年7月登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會，掀起一波回憶殺，而F4的巡演計畫也都安排好，不料卻傳出因為朱孝天太常在直播...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
全運會女子400米混合泳 港隊王欣桐、高嘉蓮、吳麗華初賽止步
【Now新聞台】全運女子400米個人混合泳，港隊的王欣桐、高嘉蓮吳麗華初賽止步。55位泳手爭8個決賽席位，當中5人於賽前退出。畫面最上方是港隊的吳麗華，同組有今屆取得2金1銀1銅、6日前打破200米混合泳亞洲和全國紀錄、年僅13歲河北的于子迪。頭200米一度拉開浙江的劉妍希超過1秒距離，吳麗華就在第8，第四線的于子迪最後自由式50米保持優勢，最終首名觸池，總成績第一躋身決賽。港隊吳麗華以5分01秒58完成，與隊友王欣桐、高嘉蓮三人都無緣晉級。男子400米混合泳，第5線港隊盧梓霖開局稍微落後，背泳一度跌落第9，但其後在自由式發力，350米一度追到第5，最後4分36秒24，第6名觸池，但總成績未能擠身前8，同隊友王一舜都未能進入決賽。 #要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
全運會｜男子花劍蔡俊彥八強止步 賽後接受呂爵安訪問指未感失落
【Now新聞台】至於港隊另一位男子花劍代表蔡俊彥就在八強止步。 在畫面右方、世界排名第一的蔡俊彥八強面對排39的許杰，開局連失兩分下，未能扭轉劣勢並被拉開，最終輸9比15出局。他賽後接受前大學室友、男團Mirror成員呂爵安的訪問，多次感謝現場觀眾的支持，對自己出局未感失落，之後會翻看比賽影片，學習對手的防守技巧，希望在之後的比賽應用。劍擊港隊代表蔡俊彥︰「現在長大了，不會因為一次失落就很不開心，正如你一樣，不會因為走音就不開心，否則便會經常不開心。這比賽算是我近兩年來準備得較辛苦，因為我現在有少許病，生病時負面情緒較易爆發，所以是特別憂心，但我替自己感到驕傲，今早起床懷著樂觀及享受的心情去打比賽。」#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日本戰機急升空
（法新社東京17日電） 日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對。日本防衛省自衛隊提及：「為此，日本航空自衛隊南西航空方面隊戰鬥機緊急升空應對。」法新社 ・ 57 分鐘前
筲箕灣電車出軌剷行人路 無人受傷服務受阻
【on.cc東網專訊】今日(17日)下午1時27分，一輛電車駛至筲箕灣東大街159至167號東輝大廈對開一彎位時，懷疑失控衝出路軌，部分車頭剷上行人路。幸事件中無人受傷，肇事原因有待了解。受事件影響，部分電車服務受阻。on.cc 東網 ・ 3 小時前
日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通脹撐起這場「假繁榮」
一份最新的經濟結構分析報告指出，儘管日本就業率創下 98.1% 的歷史新高，且大學畢業生起薪（約 22.6 萬日元 / 月）以每年 4% 的速度增長，這些數據背後的主要驅動力並非來自經濟強勁增長，而是嚴峻的人口結構斷崖與失控的通脹壓力，形同一個就業市場的「假象繁榮」。鉅亨網 ・ 4 小時前
謝侑芯遺體火化 黃明志社交網轉全黑畫面引網民激戰
【on.cc東網專訊】台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發時在現場的歌手黃明志遭當地執法部門延扣9天後，於本月13日獲保釋。而謝侑芯昨日（16日）遺體進行火化，她的父母透過視訊送別愛女最後一程，悲痛萬分。黃明志昨日於社交網出「全黑畫面」沉默無語，引發東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前