木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？

木村心美開啟的溫馨回憶殺

哎喲，日本永遠男神木村拓哉11月13日又多一歲，53歲了還帥到讓人心動！每到這天，兩位愛女Cocomi（木村心美）和光希（Kōki）都會依傳統「賣爸」，

曬出只有家人才有的私藏照，粉絲一年一度期待大爆發。今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。

小編刷到時心想，這不就是「星二代版家庭相簿」的日劇嗎？來，咱們邊看老照片邊聊這波生日福利，保證不老派，只添點父女萌樂趣～😄

廣告 廣告

光希的近照全家福美炸

光希接力，分享近期後台合照，53歲木村拓哉藍豹紋背心配西裝黑襯衫，帥氣依舊像30出頭，姐妹倆站旁邊遺傳爸媽顏值，三人比V笑開懷，媽媽工藤靜香氣質側顏閃耀，畫面美得像拍廣告。

東洋經濟報導，木村家每年生日儀式成粉絲盛宴，Cocomi慶應文學部畢業擅長長笛，光希VOGUE封面模特兒，姐妹檔最強星二代名聲遠播。

木村拓哉IG po女兒合照常破百萬讚，粉絲留言：「像做夢一樣，木村家DNA無敵！」這種全家福，這美炸總讓人羨慕到牙癢。👨‍👩‍👧‍👧

粉絲的年度萌福利熱議

貼文一出，X和PTT如火山！台灣網友po：「木村生日福利，姐妹曬私照太暖！」香港讀者笑：「拓哉53還帥，工藤靜香美翻。」有人感動：「每年生日儀式，父女情深！」；

有人萌：「光希Cocomi遺傳完美，星二代無敵。」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「木村家閃婚在即」。這種福利，這熱議總讓人邊笑邊嘆：生日美，家庭更甜。🍰

Japhub小編有話說

哇，這木村生日瓜寫完，小編的相簿都想翻了！從舊照溫馨到全家福美炸，這父女萌太治癒。

如果你有木村最愛劇，或星二代趣聞，留言區分享～下次挖個不賣的日本星爸趣聞，輕鬆點哦！