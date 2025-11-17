關注

iHerb破萬好評洗護產品64折起！

Japhub日本集合

木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊

木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？

木村心美開啟的溫馨回憶殺

哎喲，日本永遠男神木村拓哉11月13日又多一歲，53歲了還帥到讓人心動！每到這天，兩位愛女Cocomi（木村心美）和光希（Kōki）都會依傳統「賣爸」，

曬出只有家人才有的私藏照，粉絲一年一度期待大爆發。今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。

小編刷到時心想，這不就是「星二代版家庭相簿」的日劇嗎？來，咱們邊看老照片邊聊這波生日福利，保證不老派，只添點父女萌樂趣～😄

廣告

光希的近照全家福美炸

光希接力，分享近期後台合照，53歲木村拓哉藍豹紋背心配西裝黑襯衫，帥氣依舊像30出頭，姐妹倆站旁邊遺傳爸媽顏值，三人比V笑開懷，媽媽工藤靜香氣質側顏閃耀，畫面美得像拍廣告。

東洋經濟報導，木村家每年生日儀式成粉絲盛宴，Cocomi慶應文學部畢業擅長長笛，光希VOGUE封面模特兒，姐妹檔最強星二代名聲遠播。

木村拓哉IG po女兒合照常破百萬讚，粉絲留言：「像做夢一樣，木村家DNA無敵！」這種全家福，這美炸總讓人羨慕到牙癢。👨‍👩‍👧‍👧

粉絲的年度萌福利熱議

貼文一出，X和PTT如火山！台灣網友po：「木村生日福利，姐妹曬私照太暖！」香港讀者笑：「拓哉53還帥，工藤靜香美翻。」有人感動：「每年生日儀式，父女情深！」；

有人萌：「光希Cocomi遺傳完美，星二代無敵。」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「木村家閃婚在即」。這種福利，這熱議總讓人邊笑邊嘆：生日美，家庭更甜。🍰

Japhub小編有話說

哇，這木村生日瓜寫完，小編的相簿都想翻了！從舊照溫馨到全家福美炸，這父女萌太治癒。

如果你有木村最愛劇，或星二代趣聞，留言區分享～下次挖個不賣的日本星爸趣聞，輕鬆點哦！

Black Friday

其他人也在看

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
戴祖儀反擊整容傳聞　喪插鼻哥窿力證純天然

戴祖儀反擊整容傳聞　喪插鼻哥窿力證純天然

無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」

東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強

76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強

《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！

演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！

她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...

styletc ・ 1 小時前
25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

2025年11月4日，泰國曼谷一間酒店會議廳內，80多位來自世界各地的佳麗正參與2025年環球小姐的綵帶儀式。突然，泰國總監Nawat Itsaragrisil當眾指責25歲的墨西哥代表Fátima Bosch，更以「dumbhead」一詞羞辱她，並召來保安欲將她驅離。

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大

am730 ・ 5 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出post

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
合體破局變F3！朱孝天慘遭F4除名後首露面

合體破局變F3！朱孝天慘遭F4除名後首露面

[NOWnews今日新聞]男團F4成員言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪今年7月登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會，掀起一波回憶殺，而F4的巡演計畫也都安排好，不料卻傳出因為朱孝天太常在直播...

今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
全運會女子400米混合泳　港隊王欣桐、高嘉蓮、吳麗華初賽止步

全運會女子400米混合泳　港隊王欣桐、高嘉蓮、吳麗華初賽止步

【Now新聞台】全運女子400米個人混合泳，港隊的王欣桐、高嘉蓮吳麗華初賽止步。55位泳手爭8個決賽席位，當中5人於賽前退出。畫面最上方是港隊的吳麗華，同組有今屆取得2金1銀1銅、6日前打破200米混合泳亞洲和全國紀錄、年僅13歲河北的于子迪。頭200米一度拉開浙江的劉妍希超過1秒距離，吳麗華就在第8，第四線的于子迪最後自由式50米保持優勢，最終首名觸池，總成績第一躋身決賽。港隊吳麗華以5分01秒58完成，與隊友王欣桐、高嘉蓮三人都無緣晉級。男子400米混合泳，第5線港隊盧梓霖開局稍微落後，背泳一度跌落第9，但其後在自由式發力，350米一度追到第5，最後4分36秒24，第6名觸池，但總成績未能擠身前8，同隊友王一舜都未能進入決賽。 #要聞

now.com 新聞 ・ 4 小時前
全運會｜男子花劍蔡俊彥八強止步　 賽後接受呂爵安訪問指未感失落

全運會｜男子花劍蔡俊彥八強止步　 賽後接受呂爵安訪問指未感失落

【Now新聞台】至於港隊另一位男子花劍代表蔡俊彥就在八強止步。 在畫面右方、世界排名第一的蔡俊彥八強面對排39的許杰，開局連失兩分下，未能扭轉劣勢並被拉開，最終輸9比15出局。他賽後接受前大學室友、男團Mirror成員呂爵安的訪問，多次感謝現場觀眾的支持，對自己出局未感失落，之後會翻看比賽影片，學習對手的防守技巧，希望在之後的比賽應用。劍擊港隊代表蔡俊彥︰「現在長大了，不會因為一次失落就很不開心，正如你一樣，不會因為走音就不開心，否則便會經常不開心。這比賽算是我近兩年來準備得較辛苦，因為我現在有少許病，生病時負面情緒較易爆發，所以是特別憂心，但我替自己感到驕傲，今早起床懷著樂觀及享受的心情去打比賽。」#要聞

now.com 新聞 ・ 22 小時前
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾

林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾

林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學

Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學

講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域　日本戰機急升空

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域　日本戰機急升空

（法新社東京17日電） 日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對。日本防衛省自衛隊提及：「為此，日本航空自衛隊南西航空方面隊戰鬥機緊急升空應對。」

法新社 ・ 57 分鐘前
筲箕灣電車出軌剷行人路　無人受傷服務受阻

筲箕灣電車出軌剷行人路　無人受傷服務受阻

【on.cc東網專訊】今日(17日)下午1時27分，一輛電車駛至筲箕灣東大街159至167號東輝大廈對開一彎位時，懷疑失控衝出路軌，部分車頭剷上行人路。幸事件中無人受傷，肇事原因有待了解。受事件影響，部分電車服務受阻。

on.cc 東網 ・ 3 小時前
日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通脹撐起這場「假繁榮」

日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通脹撐起這場「假繁榮」

一份最新的經濟結構分析報告指出，儘管日本就業率創下 98.1% 的歷史新高，且大學畢業生起薪（約 22.6 萬日元 / 月）以每年 4% 的速度增長，這些數據背後的主要驅動力並非來自經濟強勁增長，而是嚴峻的人口結構斷崖與失控的通脹壓力，形同一個就業市場的「假象繁榮」。

鉅亨網 ・ 4 小時前
謝侑芯遺體火化　黃明志社交網轉全黑畫面引網民激戰

謝侑芯遺體火化　黃明志社交網轉全黑畫面引網民激戰

【on.cc東網專訊】台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發時在現場的歌手黃明志遭當地執法部門延扣9天後，於本月13日獲保釋。而謝侑芯昨日（16日）遺體進行火化，她的父母透過視訊送別愛女最後一程，悲痛萬分。黃明志昨日於社交網出「全黑畫面」沉默無語，引發

東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」　火星稱成龍未有聯絡｜有片

林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」　火星稱成龍未有聯絡｜有片

林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前