iHerb破萬好評洗護產品64折起！
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。
消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大步向前。
新月曆限量發售
新月曆限量發售，由即日起至12月9日接受預訂，每本售價100元，付款方式僅接受轉數快，發貨日期為12月15日至19日。市民可選擇到消防處總部大廈，或順豐速運到付方式領取，而所有收益將全數撥捐鄰舍輔導會以及匡智會。購買或了解更多詳情，請瀏覽消防處網頁。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/消防處再推-爆肌猛男月曆-即日起接受預訂收益用於慈善/619169?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印Japhub日本集合 ・ 1 小時前
關詠荷61歲「溫柔氣質」從內到外散發！履行「20年之約」開粉絲見面會，腰果笑眼與亮白肌膚仙氣滿瀉
關詠荷「娥姐」自結婚後都專注在家庭，極少機會在幕前亮相。近日，她履行了「20年之約」，終於開粉絲見面會，再次與影迷們相見。關詠荷穿起白色裙裝，一走出來仙氣十足，「行路有風」，加上腰果笑眼及甜美笑容、肌膚透白明亮，氣質從內到外散發，完全不像61歲之齡，保養力超班，難怪有網民說她是「港版李英愛」，美貌與氣質並存。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月17日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點
秋高氣爽是登山遠足的好時節，不少港人都登上大東山睇芒草，很多行山愛好者都會帶備行山杖。消費者委員會最近測試了市面上19款可調校長度的行山杖，涵蓋直身柄及T形柄兩種款式，價格由$180至$2,225不等。測試結果中有5款行山杖整表現不錯，最貴及最平的價格相差約9倍！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前