李家超宣布設獨立委員會審視宏福苑五級火｜3 中國稀土磁鐵商傳獲出口證｜張繼聰周秀娜劇曾於宏福苑拍攝須再作安排｜12 月 3 日・Yahoo 早報

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
早晨！今日係 2025 年 12 月 3 日星期三，預測本港地區今日大致多雲。早上有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在 21 度左右，稍後逐步下降至晚上市區最低約 19 度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁北至東北風，晚上離岸間中吹強風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：政府宣布成立獨立委員會審視宏福苑五級火 立法會選舉如期舉行
昨日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超表示，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題，以防止同類悲劇再次發生。另外，李家超亦宣布立法會選舉如期 12 月 7 日舉行。
Yahoo 新聞：政府：獨立委員會運作與 2018 年大埔車禍類似 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo
坊間建議成立「獨立調查委員會」，不同於政府現時將成立的「獨立委員會」。就「獨立委員會」詳情，行政長官辦公室發言人晚上回覆《Yahoo 新聞》查詢，指獨立委員會的運作類似過往大型事故的調查，包括 2003 年屯門公路車禍、2018 年大埔公路車禍，委員會會作出調查，並發表報告。
翻查法例，「獨立調查委員會」「Commission of Inquiry」，是根據香港法例第 86 章《調查委員會條例》成立。根據《條例》成立的獨立調查委員會權力相當大，可以傳召任何人士出席作證，如果有關人士不出席，委員會可以對其發出逮捕令。委員會亦可以檢視任何有必要索取和審閱的文件，過程中可尋求警方以及執達吏的協助。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖
昨日是遇難者的「頭七」，九龍殯儀館開放禮堂，供市民悼念遇難者，設有法師主持佛教誦經及道教儀式。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在昨午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。《Yahoo 新聞》亦接消息指，廖成利和李庭豐分別被國安處邀請會面。《集誌社》報道，廖成利在下午近 4 時離開元朗警署，他以保密協議為由不透露會面詳情，又形容今日是跟警方「溝通會面」，不認為被「禁言」。廖成利又認為，「所有民間團體，大家要恰如其份地，個別自己表達自己嘅立場。」
【今日重點財經新聞】
信報：3中國稀土磁鐵商傳獲出口證 中央簡化許可機制 加快發貨汽車客戶
中美貿談成果陸續落實，當中放寬稀土出口限制的進展備受關注。路透引述消息報道，中國已發放首批新的稀土出口許可證，至少有3間中國稀土磁鐵製造商獲得許可證，可望加快向某些客戶出口。
鉅亨網：奧特曼發「紅色警戒」全力提升ChatGPT對抗Google
綜合外媒報導，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 在內部備忘錄中宣布進入「紅色警戒 (Code Red)」狀態，要求員工優先改善 ChatGPT 體驗，並暫緩廣告整合等其他計畫。此舉正值 Google 推出廣受好評的 Gemini 3 模型後，AI 產業競爭白熱化之際。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：張繼聰、周秀娜劇《小業主戰線》 火災前曾借宏福苑拍攝 ViuTV：劇組將重新調整拍攝安排
昨日threads上流傳，由張繼聰、周秀娜主演的ViuTV劇集《小業主戰線》，正是借用宏福苑拍攝，而題材就是小業主反抗法團圍標。今日（2日）ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，現決定重新調整拍攝安排。
Yahoo 娛樂圈：徐子珊投資珠寶生意 親自設計隨附手寫信予粉絲被讚窩心
徐子珊2004年勇奪香港小姐冠軍，加入TVB後隨即獲力捧，拍攝過《My盛Lady》、《美麗高解像》、《雷霆掃毒》等多部劇集，又曾進軍樂壇，跳唱歌《Hit me》令人印象深刻。徐子珊又投資7位數字創立自家珠寶品牌Kate Tsui，成為珠寶設計師及珠寶網店老闆娘。不過，2019年，徐子珊讀完心理學碩士後無預警宣布退出娛樂圈，而且近乎銷聲匿跡，就連老拍檔吳卓羲曾於去年自爆無法聯絡徐子珊。近日，有網民分享徐子珊設計嘅珠寶作品，隨附親筆手寫信，讓粉絲感受到其真摯心意。
