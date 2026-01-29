專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包
氣炸鍋近年大熱，皆因廚具簡單易用，省時間、易清潔之餘，更可以做出多款料理，即睇Yahoo為你整合的40款氣炸鍋食譜：
氣炸鍋食譜近年炙手可熱，皆因氣炸鍋這個近年大熱的廚具簡單易用，省時間、易清潔之餘，更可以做出氣炸鍋薯條、氣炸鍋雞翼、氣炸鍋蛋糕、氣炸鍋牛扒等等眾多氣炸鍋料理，煮出來的食物比一般油炸食物更少油更健康！今次Yahoo為你整理了40款氣炸鍋食譜，全部都是非常簡易的食譜，就算是新手都可以非常容易上手！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1. 【氣炸鍋食譜】氣炸鍋土匪雞翼│按此觀看完整食譜
2. 【氣炸鍋食譜】氣炸鍋忌廉芝士蛋糕 Cream cheese cake│按此觀看完整食譜
3. 【氣炸鍋食譜】蒜香牛油雞翼 Airfryer Garlic│按此觀看完整食譜
4. 【氣炸鍋食譜】水牛城雞翼 Airfryer Buffalo│按此觀看完整食譜
5.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋古早香蕉蛋糕│按此觀看完整食譜
6.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋軟綿綿雲朵蛋糕│按此觀看完整食譜
7. 【氣炸鍋食譜】氣炸鍋燒腩仔│按此觀看完整食譜
8. 【氣炸鍋食譜】氣炸鍋菠蘿包│按此觀看完整食譜
9. 【氣炸鍋食譜】氣炸鍋孜然雞翼│按此觀看完整食譜
10. 【氣炸鍋食譜】焗釀大啡菇│按此觀看完整食譜
11. 【氣炸鍋食譜】蝴蝶酥│按此觀看完整食譜
12. 【氣炸鍋食譜】紅酒燴咸豬手│按此觀看完整食譜
13. 【氣炸鍋食譜】蘇梅黑毛豬肋條│按此觀看完整食譜
14. 【氣炸鍋食譜】氣炸鍋蝦多士/芝士蝦多士│按此觀看完整食譜
15.【氣炸鍋食譜】芝士煙肉包及腸仔包│按此觀看完整食譜
16. 【氣炸鍋食譜】吉列炸比目魚扒│按此觀看完整食譜
17. 【氣炸鍋食譜】牛油蒜香雞軟骨│按此觀看完整食譜
18. 【氣炸鍋食譜】氣炸南蠻雞│按此觀看完整食譜
19. 【氣炸鍋食譜】氣炸鬼馬墨魚膠│按此觀看完整食譜
20. 【氣炸鍋食譜】蜜汁叉燒醬氣炸骨腩│按此觀看完整食譜
21.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋手撕麵包│按此觀看完整食譜
22.【氣炸鍋食譜】Airfryer氣炸鍋芝士麻糬波波│按此觀看完整食譜
23.【氣炸鍋食譜】Airfryer氣炸鍋蜜桃咕嚕肉│按此觀看完整食譜
24.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋泰式豬頸肉│按此觀看完整食譜
25.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋釀茄子│按此觀看完整食譜
26.【氣炸鍋食譜】港式氣炸雞腿│按此觀看完整食譜
27.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋燒鱔│按此觀看完整食譜
28.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋椒鹽雞翼尖│按此觀看完整食譜
29.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋香蒜雞軟骨│按此觀看完整食譜
30.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋海鹽黑椒烤三文魚鮫│按此觀看完整食譜
31.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋咕嚕肉│按此觀看完整食譜
32.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋炸鮮奶 Airfry Fried Milk│按此觀看完整食譜
33.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋鹽酥雞│按此觀看完整食譜
34.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋椒鹽玉子豆腐│按此觀看完整食譜
35.【氣炸鍋食譜】氣炸香脆鹽酥雞腿│按此觀看完整食譜
36.【氣炸鍋食譜】氣炸鍋香草檸檬蜜糖春雞│按此觀看完整食譜
37.【氣炸鍋食譜】牛油芝士風琴焗薯仔│按此觀看完整食譜
38.【氣炸鍋食譜】滋味焗薯│按此觀看完整食譜
39.【氣炸鍋食譜】椒鹽鮮魷│按此觀看完整食譜
40. 【氣炸鍋食譜】古早味芝士蛋糕│按此觀看完整食譜
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食譜推介
甜品食譜合集│40道簡易食譜！新手必試免焗芝士蛋糕/班蘭可麗露/焗朱古力冬甩
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！有味飯/叉燒/豉油雞髀/通粉/蛋糕都整到！
蛋糕食譜合集40個 新手超易上手：古早味蛋糕/氣炸鍋蛋糕/巴斯克乳酪蛋糕
溏心蛋食譜│溏心蛋時間之秘密！50萬like做法大公開 實測結果公佈
轉季湯水食譜│30+湯水食譜合集！潤肺止咳/健脾益胃/增強免疫力 新手都煲到！
抗疫湯水食譜│30款止咳/舒緩喉嚨痛/健脾化痰/增強抵抗力湯水食療
罐頭食譜合集│33道簡易食譜！新手必試忌廉蘑菇飯/肉醬番茄意粉/韓式泡菜吞拿魚湯/蟹肉可樂餅
雞翼食譜合集│35道氣炸煎焗燒簡單食譜！新手必試香茅/土匪/牛油蜜糖
家常菜食譜合集│30款省時易煮家常小菜食譜!新手必試生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
更多營養健康推介
【健康外賣】營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯
【抗疫餐單】營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
蝦食譜｜牛油蒜蓉煎大蝦
雪藏大蝦除了可以煮成茄汁蝦碌、黃金蝦外， 仲可以簡簡單單用牛油蒜蓉煎香，一樣惹味。 更多食譜可到芙芙Little kitchen專頁: https://www.facebook.com/fulittlekitchen/Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！海南雞飯/叉燒/豉油雞髀/蛋糕都整到！
電飯煲食譜是懶人恩物，如果既要在家工作，又要照顧家人，每日三餐煮飯實在令人有點吃不消；這個時候電飯煲食譜就成為了好幫手，一煲過節省不少時間，唔駛睇火慳水慳力，最重要菜色都可以相當多變，電飯煲有味飯/電飯煲叉燒/電飯煲豉油雞髀/電飯煲通粉/電飯煲蛋糕通通都都整到，立即一齊試整！Yahoo Food ・ 1 天前
酥餅食譜｜蘿蔔絲酥餅
這一款蘿蔔絲酥餅現在於茶樓點心中已經很少有得食了……但自己去做亦不會難,這款點心可以炸及焗,有興趣的朋友可以試試呢.....Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
調酒食譜｜梅酒該怎麼喝才好喝
幾個月前我示範如何浸梅酒,現在差不多四個月了,不知大家有沒有試過你浸啲梅酒味道如何 我最愛嘅梅酒飲法係加冰,其實梅酒還有很多不同的飲法! 今次我想介紹給大家另一種梅酒嘅飲法: 梅酒 + 梅醬 https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
小食食譜｜腐皮蝦棗
蝦棗為傳統的潮汕節日小食，有圓球體的原粒蝦棗，亦有以腐皮包裹的腐皮蝦棗。前者是將蝦肉打成膠直接炸熟，有點像泰國菜館食到的蝦餅，技巧較高。今次介紹的則是後者，工夫較多但比較容易處理，造型亦較美觀，如果不想用油炸，亦可改以氣炸。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜｜朱古力海綿蛋糕 簡易食譜
充滿空氣感的海綿蛋糕 自由裝飾搭配不同水果或cream 創造屬於自己個人風格的蛋糕? 詳細歡迎參考影片： https://youtu.be/J5r9yEgS-Uo ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #朱古力 #海綿蛋糕 #蛋糕Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
小菜食譜｜蘿蔔芹菜沙鯭煲
鄰居送了一條超大沙鯭魚足夠食兩餐，先介紹第一餐蘿蔔芹菜沙鯭煲，先食魚再用湯底打邊爐，新鮮泥鯭魚魚肉特別鮮甜。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
吐司食譜｜牛奶咖啡吐司
牛奶咖啡吐司 充滿咖啡香氣！ Coffee n Milk breadCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜懷舊西餅 合桃蛋糕
簡單又易做的懷舊西餅-合桃磅蛋糕，香濃牛油香，加入香脆的合桃，充滿口感，非常好味！做下午茶點就最好！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 48 分鐘前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 22 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
46歲官恩娜朝聖BLACKPINK香港騷 淡出多年依然省鏡獲網民讚：仲係咁靚咁正
韓國天團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站喺日前圓滿落幕，成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé施展渾身解數，帶來一浪接一浪嘅高潮，一連三場嘅演唱會吸引唔少藝人到場朝聖，當中包括淡出樂壇多年嘅官恩娜（Ella）。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰 葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online
新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」am730 ・ 1 天前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
兩餸飯老闆半年連開三舖 結合港式燒味逆市突圍 煤氣爐鑊氣助留客︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港人北上消費成風，本地餐飲業面對壓力，不過以「大份夾抵食」見稱的兩餸飯市場仍持續擴張。觀塘一間結合兩餸飯與燒味的店舖，近日在放工時段出現人龍，店內除多款家常餸菜外，更設有燒味掛檔，成為兩餸飯店中的少見組合。店主李生由零起步，短短半年內先後在觀塘、石門開店，並正籌備於港島堅尼地城開設第 3 間分店，逆市擴張。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 1 天前
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
西環老字號平民扒房「森美餐廳」經營57載，1月25日已正式結業。然而「光榮結業」的背後，卻被揭發一宗令人心寒的棄貓事件。早前店方曾貼出告示，指不會帶走年約兩歲的店貓，最後幸獲善心街坊接收。但結業當日（1月25日）有義工到場，方發現仍有3隻年約7至8歲、尚未絕育的貓咪被棄於店內，餐廳當時環境凌亂，貓咪就在雜物中生活 ，顯得驚慌失措。Yahoo Food ・ 23 小時前