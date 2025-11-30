Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

羊腩煲推介2025｜集合20間羊腩煲推薦及優惠！無限時任食/低至$78/送$100優惠券

羊腩煲推薦2025有邊間？羊腩煲是冬天必食補品，但周街都有羊腩煲，應該怎選才好？這次Yahoo!Food集合了20間羊腩煲餐廳推介，當中有連鎖店、免運送上門、亦有受羊腩煲關注組力推等餐廳，更有羊腩煲放題火鍋及米芝蓮推介，包你食到暖身兼夾飽。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

羊腩煲2025推介1.一粥麵：2磅裝外賣黑草羊腩煲！Klook送$100優惠券及無糖可口可樂

Shop Now

廣告 廣告

一粥麵今年推出外賣1磅裝（$198）及2磅裝（$318）的黑草羊腩煲，古法黑草羊腩煲湯底濃郁，羊肉香味四溢又唔臊，暖胃又補身，配上肉厚花菇、入味枝竹及爽脆馬蹄，適合3至4人享用。只要在Klook預訂羊腩煲，即可免費獲贈$100一粥麵電子優惠券及6罐無糖可口可樂，超值！

備註：須提早最少2日預訂。

一粥麵推出外賣古法枝竹羊腩煲。

Shop Now

羊腩煲2025推介2.京都大酒樓/京都薈：120分鐘任食古法羊腩煲！KKday預訂低至$198

Shop Now

京都大酒樓及京都薈推出120分鐘任食古法羊腩煲及重慶雞煲套餐，每位更可享用清蒸大閘蟹2隻及滋補養生燉湯1碗，還包括任食古法羊腩煲/重慶雞煲、香噴噴的臘味糯米飯及指定啤酒和汽水，非常抵食！只要在KKday預訂即可低至$198位。

京都大酒樓（黃大仙店）

地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A-B號舖（地圖按此）

電話：2385 9166

營業時間：06:30-23:30

京都大酒樓（大埔店）

地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓2-11及14-33號舖（地圖按此）

電話：2515 0308

營業時間：07:00-23:30

京都薈（美孚店）

地址：美孚百老匯街73號美孚新邨4期地舖及1樓（地圖按此）

電話：2727 3188

營業時間：07:00-15:00、18:00-22:00

京都大酒樓推出任食古法羊腩煲，KKday預訂低至$198，比起官方預訂還要抵。

Shop Now

羊腩煲2025推介3.羊腩煲宵夜暖胃堂食套餐！KKday預訂低至$297位

Shop Now

明廚推出羊腩煲宵夜暖胃堂食套餐，備有古法枝竹羊腩煲、冰火辣味魷魚 1份、豉椒炒花甲王 1份、豉汁蒸白鱔、馬友鹹魚蒸肉餅及脆皮鮮崩沙腩 ，可供4位享用。原價$1,318/4位，只要透過KKday預訂即可低至$1,188/4位，人均$297。另外還有羊腩煲外賣套餐供應，低至$350。

明廚（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈地下G8-11號舖（地圖按此）

電話：6313 8806

營業時間： 11:30 - 23:00

明廚（旺角）

地址：旺角上海街519號地舖（地圖按此）

電話：9619 0682

營業時間：18:00 - 02:00

宵夜暖胃堂食套餐：古法枝竹羊腩煲。

Show Now

羊腩煲2025推介4.等等HEA：外賣秘制古早羊腩煲！KKday預訂低至42折

Shop Now

天寒地凍不想外出，等等HEA推出了外賣秘制古早羊腩煲，古早羊腩燜得入味、嚴選採用紐西蘭草飼羊腩，膠質豐富、腍而不散、肥瘦適中、入口煙韌彈牙，還附帶食神腐乳特式甜口及酒香味。可自選自取或外賣直送免運費送貨，只要在KKday預訂羊腩煲即可低至42折，設有2至12人的份量，極具彈性，最平只需$338/2人份即可。

等等HEA

地址：九龍城福佬村道41號地舖（地圖按此）

電話：2383 1766

營業時間：11:30-23:00

外賣秘制古早羊腩煲。

Shop Now

羊腩煲2025推介5.明閣：冬日御寒必吃！人氣古法雙冬羊腩煲

位於香港康得思酒店的知名粵菜食府明閣推出古法雙冬羊腩煲，嚴選肥瘦適中的山東黑草羊，連皮帶膏切件，以南乳醬、柱候醬、南薑等秘製醬料長時間精心炆製後，醬香味濃，皮香帶膠質，煙韌彈牙，每一口都是暖脾的嫩肉脂香，啖啖滋味。

明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓（地圖按此）

電話：3552 3300

營業時間：11:00-14:30、18:00-22:30

古法雙冬羊腩煲。$988

羊腩煲2025推介6.逸東軒：米芝蓮一星枝竹羊腩煲

作為佐敦高質中菜廳，米芝蓮一星中菜廳逸東軒羊腩煲選用肥瘦適中的遼東黑草羊，肥美肉嫩，入口軟腍，又富油香。先用乾蔥、蒜、薑、南乳、腐乳及柱侯醬炒香羊腩，再配以枝竹、馬蹄、冬菇慢燜一個多小時，濃郁入味。

逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號Eaton HK B2樓（地圖按此）

電話： 2710 1093

營業時間：（星期一至五 ）11:00-16:00、18:00-22:30；（星期六至日 ）10:00-16:00、18:00-22:30

枝竹遼東羊腩煲 $598

以酒店中菜廳跟米芝蓮一星的來說，逸東軒的羊腩煲定價較親民。

羊腩煲2025推介7.名廚：古天樂旗下中菜廳！明星級羊腩煲

要說到最多名人明星吃過的羊腩煲，名廚或許榜上有名。銅鑼灣中菜廳名廚由知名男演員古天樂開立，是不少名人明星的日常飯堂。裝修後找來入行40年，曾於北京、廣州、天津及香港多間星級酒店食府工作的張福叙加盟，今年推出的枝竹羊腩煲用上內地高山黑草羊，配上自家秘製醬汁，羊味恰到好處，羊騷味不會太重，口感鬆軟。

名廚

地址：銅鑼灣摩頓臺5號百富中心地下及1樓（地圖按此）

電話：2870 1102

營業時間：星期二至日 12:00-15:00、18:00-23:00

枝竹羊腩煲 $680 選用內地黑草羊，醬汁入味，雖然價錢比坊間貴出不少，但亦算值得。

羊腩煲2025推介8.金玉滿堂：旺角羊腩煲皇者！羊腩煲關注組全網力推！

如果你有留意開羊腩煲關注組，就不難發現有間餐廳長期出現在群組當中，就是金玉滿堂！金玉滿堂的雙冬扣黑草羊腩煲每日新鮮製作，選用全黑草羊腩，保證不會骨比肉多，還送唐生菜一碟。覺得不夠飽，可以加購其他配料享用。另外店家亦提供代叫外送服務，十分方便，而且即使如此受歡迎，餐廳今年的羊腩煲依然沒有加價，難怪如此受歡迎！

金玉滿堂

地址：旺角煙廠街6-20號華新大廈地下14-14A號舖（地圖按此）

電話：9038 3638

營業時間：17:30-02:00

雙冬扣黑草羊腩煲 $368/小 $688/大 網民推崇的羊腩煲名店，雖然價錢不算最平，但份量夠多，加上可以柯打不同小炒，甚有懷舊港式風味。

羊腩煲2025推介9.大快活：時令皇牌明火羊腩煲

如果只是想簡簡單單享受一下秋冬食羊腩煲的滋味，總有一間在附近的大快活羊腩煲就是不錯的選擇，餐廳選用紐西蘭優質羊腩，同樣有齊冬菇、馬蹄跟枝竹等，冬天吃份外暖笠笠。

大快活推出明火羊腩煲。

羊腩煲2025推介10.稻香集團：暖暖羊腩煲低至$78煲

平時食羊腩煲動輒都三位數字，想不到稻香集團的雙冬羊腩煲竟然低至$78？只要平日星期一至四於晚上8點30分後惠顧，即可以此優惠價享用，相比起坊間餐廳夠抵食！另外$10還可以享用原價$48的時令菜一份。

地點：稻香 、 稻香．茶居 、稻香超級漁港 、 稻香漁港巿集 全線提供

稻香推出暖暖羊腩煲。

羊腩煲2025推介11.大家樂：古法枝竹羊腩煲平價之選！嚴選紐西蘭羊腩

總有一間在附近的大家樂，推出古法枝竹羊腩煲，用上優質紐西蘭羊腩，標榜肉味香、筋位靚、脂香細緻，還會配上自家製醬汁炆到軟腍腍且滿口醬香，絕對能將羊腩香味同枝竹融為一體暖入心，重點是價錢夠平，只需$99即可享用套餐，還配上唐生菜、白飯及中國茶。

大家樂推出古法枝竹羊腩煲。

羊腩煲2025推介12.楚撚記：古法枝竹雙冬羊腩煲

楚撚記推出多款冬日暖笠笠系列，供應多款暖胃小菜，當中人氣必吃的古法枝竹雙冬羊腩煲，只選軟腍的腩位，另外配以唐生菜，吃得更滋味，土瓜灣跟荃灣店都有得食。

楚撚記

（土瓜灣店）

地址：土瓜灣馬坑涌道 2C 號寶光大廈地下 C 及 D 舖（地圖按此）

電話：2515 1500

營業時間：17:30-02:00

（荃灣店）

地址：荃灣川龍街118號百悅坊地下及1樓（地圖按此）

電話：3997 3661

營業時間：17:30-02:30

楚撚記推出古法枝竹雙冬羊腩煲。

羊腩煲2025推介13.二鍋頭：羊腩煲無限時任食火鍋放題

主打無限時火鍋放題的二鍋頭，旺多及尖沙咀店只要惠顧極尚鮮味任食烤魚、羊腩煲及火鍋放題，即可以無限時（長達7小時）享用惹味雞煲、任食烤魚或羊腩煲，更可以任食逾100款火鍋配料，性價比甚高！沙田店則星期一至日，任何時段，凡惠顧任何火鍋放題加$88，即可享羊腩煲例牌！可以慢慢食慢慢嘆！

二鍋頭

地址：旺角西洋菜南街138號福苑2樓（地圖按此）

電話：38417178

營業時間：17:00-23:45

尖沙咀分店地址：尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心1樓(地圖按此)

電話：3590 5650

營業時間：17:00-00:00

沙田分店地址：沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3109及3110號舖（地圖按此）

電話：3188 0567

營業時間：12:00-23:00

二鍋頭推出無限時任食羊腩煲。（圖：openrice）

羊腩煲2025推介14.紅伶飯店：秘製枝竹羊腩煲

老字號打冷店紅伶飯店，主打潮式打冷及大排檔美食，每逢秋冬時份均會推出秘製枝竹羊腩煲，嚴選黑草羊入饌，肉厚嫩滑且香腍入味，吸滿湯汁精華的枝竹更是必吃！

紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖（地圖按此）

電話：3481 2020

營業時間：17:00-01:00

枝竹羊腩煲以古法配方秘製。

羊腩煲2025推介15.羊癮起：古法羊腩煲！門市自取送響鈴/烏冬

羊癮起主打羊腩煲，與坊間食店有所不同，設有古法羊腩煲（$388）及新鮮羊腩煲（$688/小、$888大），兩者均備有枝竹、冬菇、冬筍及自家製腐乳醬。當中新鮮羊腩煲最受歡迎，皆因選用新鮮羊肉入饌，啖啖滋味。設有送貨及門市自取，門市自取即送響鈴或烏冬一份。

羊癮起

地址：土瓜灣譚公道10號恆盛大廈地舖（地圖按此）

電話：6389 8972

營業時間：16:00-00:00

羊癮起推古法羊腩煲。

古法羊腩煲。

羊腩煲2025推介16.海港酒家：古法羊腩煲低至$168送唐生菜

海港酒家全線分店推出古法羊腩煲，以秘製醬汁燜煮，羊肉軟腍入味，配上枝竹、馬蹄、冬菇等足料，啖啖滋味，只需$168就可以享用，更會贈送唐生菜一份，堂食及外賣同價，超抵！

古法羊腩煲。

羊腩煲2025推介17.增煇藝廚：米芝蓮推介 羊腩煲超多配料豐富

增煇藝廚的鑊氣小炒一向大受歡迎！但是天氣漸涼，當然要食羊腩煲！羊肉出名炆得夠腍身且份量多，就連羊腩汁都不要浪費用來佐飯一流！還配以大量枝竹、馬蹄、花菇及冬筍等，吸滿湯汁的配料最惹味！

增煇藝廚

地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖(地圖按此)

電話：2778 8103

營業時間：17:30-02:00

羊腩煲 時價 米芝蓮推介的增輝小廚向來受歡迎，羊腩煲質素亦受肯定。

羊腩煲2025推介18.明星海鮮酒家：雙冬枝竹羊腩煲

擁有多間分店的明星海鮮酒家推出雙冬枝竹羊腩煲，暖笠笠最適合在秋冬享用。午市價$138/份，最抵食就是晚市，只需$98份，非常適合和家人晚飯享用。

明星海鮮酒家推出雙冬枝竹羊腩煲。

羊腩煲2025推介19.強記小廚：厚身羊腩炆得入味

位於旺角的強記小廚向來是人氣小店，皆因鑊氣小炒款式選擇夠多，羊腩煲更是人氣之選！不少網民認為羊腩入味且肉質夠腍，不論是羊肉及枝竹的份量都非常豐富，吸滿羊腩汁的精華，愈滾愈滋味！

強記小廚

地址：旺角甘霖街31-33號地下(地圖按此)

電話：2899 0820

營業時間：（星期一至五）11:00-02:00、（星期六至日）17:30-02:00

羊腩煲 $298

不少網民認為羊腩入味且肉質夠腍，不論是羊肉及枝竹的份量都非常豐富。(圖片來源：Instagram cholehahahahahaha)

羊腩煲2025推介20.星小宴：屯門名物炭火羊腩煲

眾所周知，現在香港莫要說炭火羊腩煲，就連炭火邊爐都買少見少，但屯門人都知道要食羊腩煲，一定要到星小宴享受碩果僅存的炭火羊腩煲！餐廳選用竹炭做炭底，不怕整到全身炭灰，又能嚐到炭火的香氣！食完不妨跟家人朋友一同慢步黃金海岸，又或者乾脆訂下黃金海岸酒店，好好享受一下冬日的寧靜。

星小宴

地址：屯門青山公路掃管笏段1號黃金海岸商場地下R1號舖（地圖按此）

電話：21173732

營業時間：08:00-22:00

羊腩煲 $368 (Credit：swingszeb）

凍冰冰的天氣配上暖笠笠的炭爐，跟軟綿羊腩，絕對是一絕！

常見問題

問：2025羊腩煲推介有甚麼？

問：食羊腩煲配甚麼醬料最好？

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？