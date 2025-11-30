精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
羊腩煲推介2025｜集合20間羊腩煲推薦及優惠！無限時任食/低至$78/送$100優惠券
必睇冬日保暖羊腩煲推介，即睇Yahoo Food內文！
羊腩煲推薦2025有邊間？羊腩煲是冬天必食補品，但周街都有羊腩煲，應該怎選才好？這次Yahoo!Food集合了20間羊腩煲餐廳推介，當中有連鎖店、免運送上門、亦有受羊腩煲關注組力推等餐廳，更有羊腩煲放題火鍋及米芝蓮推介，包你食到暖身兼夾飽。
羊腩煲2025推介1.一粥麵：2磅裝外賣黑草羊腩煲！Klook送$100優惠券及無糖可口可樂
一粥麵今年推出外賣1磅裝（$198）及2磅裝（$318）的黑草羊腩煲，古法黑草羊腩煲湯底濃郁，羊肉香味四溢又唔臊，暖胃又補身，配上肉厚花菇、入味枝竹及爽脆馬蹄，適合3至4人享用。只要在Klook預訂羊腩煲，即可免費獲贈$100一粥麵電子優惠券及6罐無糖可口可樂，超值！
備註：須提早最少2日預訂。
羊腩煲2025推介2.京都大酒樓/京都薈：120分鐘任食古法羊腩煲！KKday預訂低至$198
京都大酒樓及京都薈推出120分鐘任食古法羊腩煲及重慶雞煲套餐，每位更可享用清蒸大閘蟹2隻及滋補養生燉湯1碗，還包括任食古法羊腩煲/重慶雞煲、香噴噴的臘味糯米飯及指定啤酒和汽水，非常抵食！只要在KKday預訂即可低至$198位。
京都大酒樓（黃大仙店）
地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A-B號舖（地圖按此）
電話：2385 9166
營業時間：06:30-23:30
京都大酒樓（大埔店）
地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓2-11及14-33號舖（地圖按此）
電話：2515 0308
營業時間：07:00-23:30
京都薈（美孚店）
地址：美孚百老匯街73號美孚新邨4期地舖及1樓（地圖按此）
電話：2727 3188
營業時間：07:00-15:00、18:00-22:00
羊腩煲2025推介3.羊腩煲宵夜暖胃堂食套餐！KKday預訂低至$297位
明廚推出羊腩煲宵夜暖胃堂食套餐，備有古法枝竹羊腩煲、冰火辣味魷魚 1份、豉椒炒花甲王 1份、豉汁蒸白鱔、馬友鹹魚蒸肉餅及脆皮鮮崩沙腩 ，可供4位享用。原價$1,318/4位，只要透過KKday預訂即可低至$1,188/4位，人均$297。另外還有羊腩煲外賣套餐供應，低至$350。
明廚（銅鑼灣）
地址：銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈地下G8-11號舖（地圖按此）
電話：6313 8806
營業時間： 11:30 - 23:00
明廚（旺角）
地址：旺角上海街519號地舖（地圖按此）
電話：9619 0682
營業時間：18:00 - 02:00
羊腩煲2025推介4.等等HEA：外賣秘制古早羊腩煲！KKday預訂低至42折
天寒地凍不想外出，等等HEA推出了外賣秘制古早羊腩煲，古早羊腩燜得入味、嚴選採用紐西蘭草飼羊腩，膠質豐富、腍而不散、肥瘦適中、入口煙韌彈牙，還附帶食神腐乳特式甜口及酒香味。可自選自取或外賣直送免運費送貨，只要在KKday預訂羊腩煲即可低至42折，設有2至12人的份量，極具彈性，最平只需$338/2人份即可。
等等HEA
地址：九龍城福佬村道41號地舖（地圖按此）
電話：2383 1766
營業時間：11:30-23:00
羊腩煲2025推介5.明閣：冬日御寒必吃！人氣古法雙冬羊腩煲
位於香港康得思酒店的知名粵菜食府明閣推出古法雙冬羊腩煲，嚴選肥瘦適中的山東黑草羊，連皮帶膏切件，以南乳醬、柱候醬、南薑等秘製醬料長時間精心炆製後，醬香味濃，皮香帶膠質，煙韌彈牙，每一口都是暖脾的嫩肉脂香，啖啖滋味。
明閣
地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓（地圖按此）
電話：3552 3300
營業時間：11:00-14:30、18:00-22:30
羊腩煲2025推介6.逸東軒：米芝蓮一星枝竹羊腩煲
作為佐敦高質中菜廳，米芝蓮一星中菜廳逸東軒羊腩煲選用肥瘦適中的遼東黑草羊，肥美肉嫩，入口軟腍，又富油香。先用乾蔥、蒜、薑、南乳、腐乳及柱侯醬炒香羊腩，再配以枝竹、馬蹄、冬菇慢燜一個多小時，濃郁入味。
逸東軒
地址：佐敦彌敦道380號Eaton HK B2樓（地圖按此）
電話： 2710 1093
營業時間：（星期一至五 ）11:00-16:00、18:00-22:30；（星期六至日 ）10:00-16:00、18:00-22:30
羊腩煲2025推介7.名廚：古天樂旗下中菜廳！明星級羊腩煲
要說到最多名人明星吃過的羊腩煲，名廚或許榜上有名。銅鑼灣中菜廳名廚由知名男演員古天樂開立，是不少名人明星的日常飯堂。裝修後找來入行40年，曾於北京、廣州、天津及香港多間星級酒店食府工作的張福叙加盟，今年推出的枝竹羊腩煲用上內地高山黑草羊，配上自家秘製醬汁，羊味恰到好處，羊騷味不會太重，口感鬆軟。
名廚
地址：銅鑼灣摩頓臺5號百富中心地下及1樓（地圖按此）
電話：2870 1102
營業時間：星期二至日 12:00-15:00、18:00-23:00
羊腩煲2025推介8.金玉滿堂：旺角羊腩煲皇者！羊腩煲關注組全網力推！
如果你有留意開羊腩煲關注組，就不難發現有間餐廳長期出現在群組當中，就是金玉滿堂！金玉滿堂的雙冬扣黑草羊腩煲每日新鮮製作，選用全黑草羊腩，保證不會骨比肉多，還送唐生菜一碟。覺得不夠飽，可以加購其他配料享用。另外店家亦提供代叫外送服務，十分方便，而且即使如此受歡迎，餐廳今年的羊腩煲依然沒有加價，難怪如此受歡迎！
金玉滿堂
地址：旺角煙廠街6-20號華新大廈地下14-14A號舖（地圖按此）
電話：9038 3638
營業時間：17:30-02:00
羊腩煲2025推介9.大快活：時令皇牌明火羊腩煲
如果只是想簡簡單單享受一下秋冬食羊腩煲的滋味，總有一間在附近的大快活羊腩煲就是不錯的選擇，餐廳選用紐西蘭優質羊腩，同樣有齊冬菇、馬蹄跟枝竹等，冬天吃份外暖笠笠。
羊腩煲2025推介10.稻香集團：暖暖羊腩煲低至$78煲
平時食羊腩煲動輒都三位數字，想不到稻香集團的雙冬羊腩煲竟然低至$78？只要平日星期一至四於晚上8點30分後惠顧，即可以此優惠價享用，相比起坊間餐廳夠抵食！另外$10還可以享用原價$48的時令菜一份。
地點：稻香 、 稻香．茶居 、稻香超級漁港 、 稻香漁港巿集 全線提供
羊腩煲2025推介11.大家樂：古法枝竹羊腩煲平價之選！嚴選紐西蘭羊腩
總有一間在附近的大家樂，推出古法枝竹羊腩煲，用上優質紐西蘭羊腩，標榜肉味香、筋位靚、脂香細緻，還會配上自家製醬汁炆到軟腍腍且滿口醬香，絕對能將羊腩香味同枝竹融為一體暖入心，重點是價錢夠平，只需$99即可享用套餐，還配上唐生菜、白飯及中國茶。
羊腩煲2025推介12.楚撚記：古法枝竹雙冬羊腩煲
楚撚記推出多款冬日暖笠笠系列，供應多款暖胃小菜，當中人氣必吃的古法枝竹雙冬羊腩煲，只選軟腍的腩位，另外配以唐生菜，吃得更滋味，土瓜灣跟荃灣店都有得食。
楚撚記
（土瓜灣店）
地址：土瓜灣馬坑涌道 2C 號寶光大廈地下 C 及 D 舖（地圖按此）
電話：2515 1500
營業時間：17:30-02:00
（荃灣店）
地址：荃灣川龍街118號百悅坊地下及1樓（地圖按此）
電話：3997 3661
營業時間：17:30-02:30
羊腩煲2025推介13.二鍋頭：羊腩煲無限時任食火鍋放題
主打無限時火鍋放題的二鍋頭，旺多及尖沙咀店只要惠顧極尚鮮味任食烤魚、羊腩煲及火鍋放題，即可以無限時（長達7小時）享用惹味雞煲、任食烤魚或羊腩煲，更可以任食逾100款火鍋配料，性價比甚高！沙田店則星期一至日，任何時段，凡惠顧任何火鍋放題加$88，即可享羊腩煲例牌！可以慢慢食慢慢嘆！
二鍋頭
地址：旺角西洋菜南街138號福苑2樓（地圖按此）
電話：38417178
營業時間：17:00-23:45
尖沙咀分店地址：尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心1樓(地圖按此)
電話：3590 5650
營業時間：17:00-00:00
沙田分店地址：沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3109及3110號舖（地圖按此）
電話：3188 0567
營業時間：12:00-23:00
羊腩煲2025推介14.紅伶飯店：秘製枝竹羊腩煲
老字號打冷店紅伶飯店，主打潮式打冷及大排檔美食，每逢秋冬時份均會推出秘製枝竹羊腩煲，嚴選黑草羊入饌，肉厚嫩滑且香腍入味，吸滿湯汁精華的枝竹更是必吃！
紅伶飯店
地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖（地圖按此）
電話：3481 2020
營業時間：17:00-01:00
羊腩煲2025推介15.羊癮起：古法羊腩煲！門市自取送響鈴/烏冬
羊癮起主打羊腩煲，與坊間食店有所不同，設有古法羊腩煲（$388）及新鮮羊腩煲（$688/小、$888大），兩者均備有枝竹、冬菇、冬筍及自家製腐乳醬。當中新鮮羊腩煲最受歡迎，皆因選用新鮮羊肉入饌，啖啖滋味。設有送貨及門市自取，門市自取即送響鈴或烏冬一份。
羊癮起
地址：土瓜灣譚公道10號恆盛大廈地舖（地圖按此）
電話：6389 8972
營業時間：16:00-00:00
羊腩煲2025推介16.海港酒家：古法羊腩煲低至$168送唐生菜
海港酒家全線分店推出古法羊腩煲，以秘製醬汁燜煮，羊肉軟腍入味，配上枝竹、馬蹄、冬菇等足料，啖啖滋味，只需$168就可以享用，更會贈送唐生菜一份，堂食及外賣同價，超抵！
羊腩煲2025推介17.增煇藝廚：米芝蓮推介 羊腩煲超多配料豐富
增煇藝廚的鑊氣小炒一向大受歡迎！但是天氣漸涼，當然要食羊腩煲！羊肉出名炆得夠腍身且份量多，就連羊腩汁都不要浪費用來佐飯一流！還配以大量枝竹、馬蹄、花菇及冬筍等，吸滿湯汁的配料最惹味！
增煇藝廚
地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖(地圖按此)
電話：2778 8103
營業時間：17:30-02:00
羊腩煲2025推介18.明星海鮮酒家：雙冬枝竹羊腩煲
擁有多間分店的明星海鮮酒家推出雙冬枝竹羊腩煲，暖笠笠最適合在秋冬享用。午市價$138/份，最抵食就是晚市，只需$98份，非常適合和家人晚飯享用。
羊腩煲2025推介19.強記小廚：厚身羊腩炆得入味
位於旺角的強記小廚向來是人氣小店，皆因鑊氣小炒款式選擇夠多，羊腩煲更是人氣之選！不少網民認為羊腩入味且肉質夠腍，不論是羊肉及枝竹的份量都非常豐富，吸滿羊腩汁的精華，愈滾愈滋味！
強記小廚
地址：旺角甘霖街31-33號地下(地圖按此)
電話：2899 0820
營業時間：（星期一至五）11:00-02:00、（星期六至日）17:30-02:00
羊腩煲2025推介20.星小宴：屯門名物炭火羊腩煲
眾所周知，現在香港莫要說炭火羊腩煲，就連炭火邊爐都買少見少，但屯門人都知道要食羊腩煲，一定要到星小宴享受碩果僅存的炭火羊腩煲！餐廳選用竹炭做炭底，不怕整到全身炭灰，又能嚐到炭火的香氣！食完不妨跟家人朋友一同慢步黃金海岸，又或者乾脆訂下黃金海岸酒店，好好享受一下冬日的寧靜。
星小宴
地址：屯門青山公路掃管笏段1號黃金海岸商場地下R1號舖（地圖按此）
電話：21173732
營業時間：08:00-22:00
常見問題
問：2025羊腩煲推介有甚麼？
答：Yahoo!Food集合了20間羊腩煲餐廳推介……詳情按此
問：食羊腩煲配甚麼醬料最好？
答：推介配以腐乳享用……詳情按此
