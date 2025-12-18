lululemon年末大減價低至3折
ChatGPT 開 App Store！OpenAI 推「應用程式目錄」 AI 對話即變行動
開發者亦可提交自家應用打造 ChatGPT 生態圈。
OpenAI 宣布為 ChatGPT 推出全新「應用程式目錄」（app directory），讓使用者可直接在平台內連接第三方應用，例如 Spotify、Dropbox、Booking.com 及 Apple Music 等，進一步擴展 ChatGPT 的功能與用途。根據官方公告，新功能讓 ChatGPT 不再只是聊天機器人，用戶可一邊對話，一邊完成實際操作，包括訂購食材、將文件轉化為簡報，甚至搜尋租盤。應用程式分為「功能」、「生活」及「生產力」三大類別，用家只要授權連接帳戶即可開始使用，例如在 Dropbox 內可直接整合文件摘要、撰寫簡報等。
加入 Apple Music 及 DoorDash
今次更新亦帶來新應用，包括 Apple Music 與 DoorDash。前者可協助使用者尋找音樂、建立播放列表及整理音樂庫；後者則能將食譜或菜單轉換成可即時下單的購物清單，將 AI 助手融入日常生活場景。
開發者可提交自家應用
OpenAI 同時開放應用程式提交流程，讓開發者可依官方指引上架自家應用。公司亦提供快速入門指南、程式範例及 UI 函式庫，方便開發者打造「原生聊天」體驗。
目前開發者可透過連結將使用者導流至自家網站或應用程式以實現變現，但 OpenAI 透露未來會研究內部收益機制。與此同時，所有應用必須提供清晰的私隱政策。
打造 AI 生態圈
這次更新是 CEO Sam Altman 推動 ChatGPT 走向「更具行動力」願景的其中一步。OpenAI 表示，希望 ChatGPT 中的應用能成為對話的自然延伸，幫助用戶從想法走向實踐，並建立一個蓬勃的開發者生態系統。
Google再出招！低成本Gemini 3 Flash全面上線 AI戰火升溫
Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)周三 (17 日) 宣布，正式在旗下產品中推出更高效率、成本更低的人工智慧 (AI) 模型「Gemini 3 Flash」，延續近期 Gemini 3 系列成功推出後的市場動能，並進鉅亨網 ・ 22 小時前
固態電池+納米陶瓷塗層，极致安全「尿袋」MOVESPEED 香港上市
文章來源：Qooah.com 在行動電源安全事故頻傳的時代，MOVESPEED 移速推出全新「小盾芯磁吸充電寶(流動充電器)」，以汽車級固態安全電芯與納米陶瓷塗層技術，打造業界領先的防爆防燃標準。 產品不僅通過針刺測試，更符合工信部即將實施的新國標《行動電源安全技術規範》及 3C 認證，完全可以內地帶上飛機、高鐵。即使在零下 10℃ 極寒或 60℃ 酷暑環境中，續航表現依舊穩定，真正實現全天候可靠供電。 這款僅 16.4mm 厚、186g 重的磁吸 PowerBank，輕巧到能放進西裝內袋，卻內藏 10000mAh 大容量電池，支援 7.5W 無線磁吸快充與 18W 有線雙模輸出。 AI 智慧控溫晶片讓充電過程平均溫度比國標低 6℃，搭配鋁合金防火外殼與多重電路保護機制，確保手機電池健康不受損。無論是通勤族、戶外探險者，還是家庭用戶，都能享受「一貼即充」的安心體驗。 移速小盾芯不僅是充電工具，更是都市生活中的可靠夥伴。其親膚塗層設計清爽不黏手，LED 電量顯示清晰直觀，還支援 iPhone、華為、小米等多品牌。180天超長待機與15N強磁吸附力，讓你隨時隨地告別電量焦慮。選擇小盾芯，就Qooah.com ・ 20 小時前
iPhone Fold 細節再爆，5.3吋外屏+7.7吋寬大於高的內屏
文章來源：Qooah.com Apple 旗下備受期待的摺疊屏手機 iPhone Fold 再曝全新設計細節，其獨特的屏幕形態成為最大亮點。這款旗艦機型正處於最終設計方案敲定階段，將帶來區別於行業主流的摺疊體驗。 根據《The Information》雜誌發佈的報告，iPhone Fold 外屏尺寸約為 5.3 吋，內屏則達到 7.7 吋，最引人注目的是其「寬大於高」的內屏形態。這一設計與 Samsung、Google 等競爭對手的摺疊屏產品形成鮮明差異，後者展開後仍保持高大於寬的傳統比例，而 iPhone Fold 的內屏比例更趨近於大屏 iPad 的橫屏模式，將為分屏操作、影音娛樂等場景帶來更開闊的視覺體驗。 此前博主 @數碼閒聊站 透露的側邊指紋 Touch ID 設計也得到該報告佐證。此外，iPhone Fold 將在左上角嵌入前置鏡頭，並配備光線傳感器、距離傳感器等全套傳感組件，規格向高階旗艦看齊。目前 Apple 官方尚未公佈這款摺疊屏手機的具體發佈時間，但其獨特的設計思路已引發行業廣泛關注。Qooah.com ・ 23 小時前
iPhone Fold 渲染圖首度流出？極詳細圖紙顯示極薄 4.8 mm！
科技界期待已久的 Apple 首款摺疊螢幕手機 iPhone Fold，最近有更多具體細節浮出水面。德國科技網站 iPhone-Ticker.de 聲稱獲得了一組詳細的 CAD 渲染圖，這組圖紙不僅揭示了裝置的外觀，更提供了精確到毫米的尺寸數據。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
聖誕禮物2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價再送額外贈品，HK$1,930 購上代頭戴旗艦外加 WF-C700N 耳塞
聖誕購物季期間，Sony 的上代頭戴降噪耳機旗艦 WH-1000XM5 再次加大清貨力度！目前這款產品在回歸歷史低價 US$248 之餘，還會搭送一對價值 US$110 的 WF-C700N 真無線耳塞。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
詐騙集團｜Google提告中國網絡詐騙集團 假供「YouTube免費方案」釣魚 竊取近90萬張信用卡號碼
近年網絡詐騙猖獗，緊記便宜莫貪。Google母公司Alphabet昨（17日）向一個涉嫌網路犯罪的中國集團提告...BossMind ・ 8 小時前
HUAWEI 香港發佈 WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款，18K金鑲嵌+稀土紫陶瓷，盡顯極致奢華
文章來源：Qooah.com HUAWEI 香港發佈了極致奢華 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款手錶，將尖端科技與高級腕表美學完美融合。 外觀方面，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款表殼採用了業內首創的稀土紫色陶瓷錶圈搭配 18K 黃金鑲嵌設計，錶盤為藍寶石玻璃，更加耐磨。錶帶為航天級鈦合金材質+24K鍍金點綴，盡顯奢華。 配置方面，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款採用創新的防水設計，支援150米潛水。搭載的聲吶水下通訊技術，支援30米水下通訊，求救訊息經過轉發可以進一步拓展至60米。 對於高爾夫愛好者，覆蓋了全球超過17000的球場地圖，並且能進行 3D 自由縮放。給佩戴者提供專業的擊球建議、坡度補償等建議，讓獲勝更輕鬆。向日葵定位系統實現精准定位，戶外活動不怕迷路。 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款支援 eSIM 獨立通訊，無需智能手機便可獨立撥打並接聽電話。此外還可以進行線上支付、音樂播放，出行導航等。 健康方面，HUAWEI WATCH ULTIMATEQooah.com ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜AirPods Pro 3 新品再降，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
聖誕節前夕，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，刷新歷史低價。它目前僅售 US$199，約合 HK$1,550，比本地購買平 300 蚊。Yahoo Tech HK ・ 21 分鐘前
HUAWEI 香港發佈 FreeClip 2 耳機與 Wi-Fi Mesh X3 Pro 路由器，戴在耳上的藝術品 與 家居美學
文章來源：Qooah.com HUAWEI 香港發佈了兩款全新的全場景終端裝置，包括 HUAWEI FreeClip 2 和 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 兩款。 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI FreeClip 2 的設計展現了耳機即耳飾的美學設計，本體為業內首款C形橋設計的開放式耳機，柔性部位為液態硅膠包裹的彈性記憶金屬，在實現 5.1g 的極輕重量下，更貼合耳朵。 HUAWEI FreeClip 2 採用 HUAWEI 全新第三代音頻處理器+NPU AI處理器，搭配多通道 DNN 降噪算法，在複雜環境下通話依舊清晰。耳機採用逆聲學系統，有效減少漏音，交流更私密。 HUAWEI FreeClip 2 支援左右耳識別，可以任意取放佩戴。耳機倉採用耳機本體交錯擺放的設計，讓體積縮小17%，整體重量減少14%。耳機續航9小時，結合充電倉續航可達38小時。充電10分鐘，可續航3小時。 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 路由器採用了日照金山的設計，將大自然的美學融入科技產品之中。本體將天線進行了Qooah.com ・ 1 天前
HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro 限量版香港發佈，送專屬高爾夫禮盒
文章來源：Qooah.com HUAWEI 香港推出一款特別限定版，與日本經典高爾夫品牌本間高爾夫（HONMA）攜手打造的聯名款：HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro。 HONMA 與 HUAWEI 攜手打造的聯名款智能手錶 WATCH GT 6 Pro，以經典黑金配色呈現，靈感源自 HONMA 高爾夫球桿的永恆美學。這款聯名腕錶配備兩款專屬錶盤「松葉錶盤」融入了標誌性的松葉紋理，而「BERES 7S錶盤」則借鑒了旗艦球桿的設計精髓。 這款腕錶覆蓋全球超過17,000個球場，並提供色彩鮮明的3D彩色球道地圖。用戶可通過智能手機上的「華為健康」應用下載球場數據並同步至手錶，下場時無需攜帶手機，即可便捷獲取球道信息。它搭載華為向日葵天線系統，支持雙頻六星定位，無論手錶處於何種方位，都能準確顯示位置，為策略規劃提供可靠支持。 在材質與工藝上，錶面覆蓋藍寶石玻璃，錶殼選用航天級鈦合金，後殼則採用親膚舒適的納米晶陶瓷打造。屏幕峰值亮度高達3000尼特，即便在強光下也能清晰閱讀，續航長達21天。購買聯名款的用戶還將獲贈限定版禮盒，內含特別設計的高爾夫球標、果嶺叉和高爾夫球，為Qooah.com ・ 1 天前
蘋果在日本調整iOS系統 以遵守當地更加嚴格的監管新規
【彭博】-- 蘋果公司調整日本iOS軟件，以遵守當地促進競爭的新法律，這是蘋果為適應世界各地法規而做出的更廣泛努力的一部分。蘋果周三宣布了一項針對日本《移動軟件競爭法》（MSCA）的合規計畫。該法律於去年通過，本周生效。此次調整將影響作業系統的支付選項、替代應用市場和瀏覽器選擇。蘋果表示，公司與日本監管機構密切合作完成了這些更新，目前這些更新已包含在iOS 26.Bloomberg ・ 9 小時前
阿里千問App開始接入阿里生態場景 「高德」首個加入
阿里-W(09988.HK)旗下大模型千問App開始接入阿里生態場景，第一個加入高德，開始具備物理世界理解與行動能力。 通過系統級對接，千問APP不再只是生成一段文字建議，而是能夠調用高德地圖及掃街榜等底層服務，即時生成包含推薦餐廳、酒店、地理位置及出行方案的可視化決策卡片。 阿里旗下的消費及支付等核心業務場景未來將陸續接入，加速構建現實世界服務履約網絡。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
Instagram推出首款專用電視應用程式
Meta(META.US)旗下Instagram周二表示，推出首款專用電視應用程式，讓用戶可以在大螢幕上觀看短視頻功能Reels。 Instagram指出，該應用程式將首先在亞馬遜(AMZN.US)旗下的Fire TV平台上推出，並稱是次推出為測試版。公司目標是擴展到其他電視平台，以覆蓋更多的用戶。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
TikTok被指透過第三方追蹤用戶活動 存在敏感資料外洩風險
隱私倡導組織None of Your Business(NOYB)向奧地利資料監管機構作出投訴，指控字節跳動旗下TikTok、美國LGBTQ+約會平台Grindr及資料公司AppsFlyer，未經用戶同意下，追蹤用戶在應用程式上的活動，包括TikTok透過AppsFlyer追蹤特定用戶的Grindr活動，存在敏感資料外洩風險，違反歐盟隱私法(GDPR)。 NOYB指，TikTok和Grindr非法共享敏感用戶訊息，有用戶發現TikTok存取了其他應用程式的敏感訊息，包括「使用Grindr、LinkedIn的情況」以及添加到購物車中的商品；而AppsFlyer及Grindr都沒有與TikTok分享用戶資料的法律依據。TikTok則解釋，這些數據是用於「個人化廣告、分析、安全」等目的。 NOYB表示，GDPR對性取向等敏感資訊提供特別保護，因為這類資料一旦外洩，可能引發歧視風險，呼籲奧地利監管機構處罰相關公司，並強制其停止相關行為。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 7 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 16 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 10 小時前