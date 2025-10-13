中環美食｜Uncle Quek 推出全新歡樂時光及單點菜單！必食Uncle Quek 小食拼盤/沙嗲封門柳串燒/印度薄餅配鹹蛋牛油醬

妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
位於中環擺花街的東南亞餐廳Uncle Quek近日推出全新歡樂時光及單點菜單，專為忙碌的都市人提供一個放鬆身心的好去處。一系列為搭配多款精選飲品而設的全新小食，輕鬆享受悠閒的午後時光，由$58起，即可食到Uncle Quek小食拼盤、沙嗲封門柳串燒、印度薄餅配鹹蛋牛油醬等，絕對不能錯過！
招牌拼盤一次嚐遍東南亞風味
Uncle Quek 小食拼盤（$238）是體驗這個全新菜單的最佳選擇，一盤就能品嚐到餐廳的招牌美食。拼盤包含了雞肉馬來式咖喱角配四季桔甜辣醬，以及三款不同口味的沙嗲串燒，包括三黃雞腿、豬頸肉和珍貴的封門柳，再配上清爽的亞渣沙律和青瓜。最特別的是餐廳的秘製沙嗲醬，以茴香、黃薑等多種香料調製，加入椰奶、酸子醬及花生醬，口感層次豐富。
如果想要單獨享用，沙嗲封門柳串燒（$108/4串）絕對是必試之選。封門柳是每隻牛僅有一塊的珍貴部位，肉質特別軟嫩。餐廳以四至五成熟度烹調，完美保留肉汁的鮮甜與嫩滑口感，配上自家調製的香濃沙嗲醬，每一口都是滿足。
另一道不容錯過的是印度薄餅配鹹蛋牛油醬（$68），這道菜式完美體現了 Uncle Quek 的創意精神。餐廳將新加坡著名的鹹蛋黃融入西式烹調手法，調製成口感豐腴幼滑的醬汁，再加入咖喱葉的獨特香氣，創造出鹹香惹味、帶有微辣的獨特滋味。配搭香脆的印度薄餅一起享用，口感層次非常豐富。
下午3點至6點期間，歡樂時光飲品優惠更非常驚喜！第一杯酒精飲品只需$108，無酒精飲品則為$58，更吸引的是其後所有飲品都享有半價優惠，讓朋友聚會或商務會面都變得更加划算。
Uncle Quek
地址： 中環擺花街 8 號 6 樓
營業時間： 12pm - 9pm （最後下單時間為晚上8:30pm）
