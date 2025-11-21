中國男用「陰司紙」淺草寺求籤！利用仇日旅遊片賺流量 中日網民均怒斥「報應不遠」

近日一段在日本東京淺草寺拍攝的短片在網上瘋傳，一名中國男子以「陰司紙」投入賽錢箱求籤，更自豪表示「騙鬼子」！中日網民一片譁然，有網民怒斥「連神明都敢呃，報應唔遠」。事件不但觸動文化敏感神經，更被批評為「為流量不擇手段」，令中日情緒更緊張。

近日一段中國男遊日影片，引起網民怒斥「連神明都敢呃，報應唔遠。」（圖片來源：網絡影片截圖）

淺草寺投入陰司紙求籤 自稱「騙鬼子」

該名中國男子在影片中現身東京著名景點淺草寺，先在本堂內介紹天井畫作，聲稱畫中的「龍圖」與「天人圖」源自中國唐代風格。畫面一轉，該男子走到求籤處，手持一疊中國傳統用於祭祀亡靈的陰司紙，並將其中一張投入標示需投100日圓的賽錢箱內，隨後抽出第68籤。他更在影片中自豪表示「騙鬼子」，似乎以此為樂。

廣告 廣告

手持一疊中國傳統用於祭祀亡靈的陰司紙。（圖片來源：網絡影片截圖）

網民群起譴責 質疑觸犯法律

影片曝光後，迅速在中日網絡引發熱議。大量網民批評男子行為低俗、不尊重當地文化，更有人指出，陰司紙並非貨幣，投入賽錢箱可能已觸犯偽造貨幣相關法例。有網民直言：「連神明都敢呃，報應唔遠」、「死人才用陰司紙，佢係詛咒自己？」亦有人感嘆：「俾人歧視唔好問點解。」

將其中一張陰司紙投入標示需投100日圓的賽錢箱內。（圖片來源：網絡影片截圖）

新興詞「世界藤壺」 仇日作為吸引流量

事件不僅在中國網絡引起爭議，日本網民亦不滿，更有新興詞「世界藤壺」形容這些「黏著各地生事」的旅客，反映當地對此類行為的反感與無奈。不少中國網紅將「旅日仇日」作為吸引流量的手段，拍攝挑釁性影片以博取關注，完全忘記尊重他國文化與宗教場所，這些本應是每位旅客的基本修養。

不少中國網紅將「旅日仇日」作為吸引流量的手段，拍攝挑釁性影片以博取關注。（getty images）

更多相關文章：

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾

京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕

2025芒草季｜大東山以外 芒草行山勝地5選！有一個落車行幾步就見到滿山芒草 附行山路線建議

迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜