中國男用「陰司紙」淺草寺求籤！利用仇日旅遊片賺流量 中日網民均怒斥「報應不遠」
近日一段在日本東京淺草寺拍攝的短片在網上瘋傳，一名中國男子以「陰司紙」投入賽錢箱求籤，更自豪表示「騙鬼子」！中日網民一片譁然，有網民怒斥「連神明都敢呃，報應唔遠」。事件不但觸動文化敏感神經，更被批評為「為流量不擇手段」，令中日情緒更緊張。
淺草寺投入陰司紙求籤 自稱「騙鬼子」
該名中國男子在影片中現身東京著名景點淺草寺，先在本堂內介紹天井畫作，聲稱畫中的「龍圖」與「天人圖」源自中國唐代風格。畫面一轉，該男子走到求籤處，手持一疊中國傳統用於祭祀亡靈的陰司紙，並將其中一張投入標示需投100日圓的賽錢箱內，隨後抽出第68籤。他更在影片中自豪表示「騙鬼子」，似乎以此為樂。
網民群起譴責 質疑觸犯法律
影片曝光後，迅速在中日網絡引發熱議。大量網民批評男子行為低俗、不尊重當地文化，更有人指出，陰司紙並非貨幣，投入賽錢箱可能已觸犯偽造貨幣相關法例。有網民直言：「連神明都敢呃，報應唔遠」、「死人才用陰司紙，佢係詛咒自己？」亦有人感嘆：「俾人歧視唔好問點解。」
新興詞「世界藤壺」 仇日作為吸引流量
事件不僅在中國網絡引起爭議，日本網民亦不滿，更有新興詞「世界藤壺」形容這些「黏著各地生事」的旅客，反映當地對此類行為的反感與無奈。不少中國網紅將「旅日仇日」作為吸引流量的手段，拍攝挑釁性影片以博取關注，完全忘記尊重他國文化與宗教場所，這些本應是每位旅客的基本修養。
