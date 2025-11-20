粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？

麵包是很多人每日的早餐，從以前的腸仔包到現在大熱的千層吐司，一個高質的麵包能為大家帶來飽肚的幸福感，這亦是為何大家願意花時間排隊買麵包。今次Yahoo Food就為大家推介港九新界30間高質麵包店，由上環、銅鑼灣至葵涌，合集各間人氣麵包店的鹹甜麵包，食足一個月都不嫌悶！

Yahoo Food ・ 1 分鐘前