粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？
細個時跟家人去酒樓食飯，成日都好想點粟米魚肚羮，但總會被家大人阻止，話自己在家隨時也可以做到。既然如此，又即管試試在家炮製粟米魚肚羮，原來又的確比預期簡單，只要把魚肚浸一會，再汆水去腥味，然後用清湯將魚肚煮十分鐘左右入味，才加入忌廉粟米和鮮粟米，切記不要一開始便全部倒入煲中一起煮，最後撒點胡椒粉和麻油便很香，即睇如何製作粟米魚肚羮：
粟米魚肚羮（4人份量）
時間：45分鐘
材料
粟米半條
忌廉粟米1罐
清湯600毫升
魚肚半條
薑4片
蛋1隻
四季豆1條
胡椒粉少許
麻油少許
粟粉水適量
做法
