大埔美食｜10間超出色人情味小店餐廳推介 超軟糯客家糍粑/以咖啡店連結社區（額外附20多間有心小店推介）

大埔宏福苑火災一事令全城陷入悲痛，但在事情發生後，不少大埔餐廳、小店都立即為災民伸出援手，出錢又出力，展示出香港人的團結跟善心。今次就為大家集齊多間大埔美食餐廳，今個假期不妨到大埔一轉，為大埔的居民店家打打氣，一同努力去重建屬於我們的家。

大埔美食推介1.彩虹串燒專門店：港式串燒小店營業至凌晨2點

大埔街坊最愛宵夜餐廳之一，除了休息日外，每日營業至凌晨2點。主打港式串燒，亦有創意串燒，餐牌有齊海鮮、牛肉、炸物、主食等，選擇超過百款，較特別的有全隻膏蟹海鮮粥、戲院魷魚、蟹子黃金春卵等。為了全力協助支援受災居民，餐廳及其旗下彩虹環球食品暫停營業兩天，為受影響居民送出超過200盒飯盒，與和拉麵跟囍囍小廚一同送熱飯給消防員，並在社交平台不時更新收集物資消息。

彩虹串燒專門店

地址：大埔運頭街20號地下D號舖（地圖按此）

電話：6360 0900

營業至凌晨兩點，是大埔人的深夜好去處。（Credit：Openrice）

大埔美食推介2.我也愛你咖啡館：以咖啡店連結社區

前身為區內綠洲的上水咖啡店"Cafe Je T'aime"於2017年因被大幅加租而結業，於2023年在大埔重開並改名，老闆希望以咖啡店連結社區，餐牌有別於一般cafe，食材盡量以本土出品及有機食材為主，兼顧營養，養生，又不犧牲味道。招牌之一大澳鹹魚茄香蝦意粉，用大澳霉香鹹魚，加薑蒸熟，磨成蓉，抄勻在意粉中。老闆在大埔成長，在事故發生後，餐廳老闆、同事跟一班有心人即時組成臨時義工，將6瓶熱朱古力、30盒飯盒，一籃生果，2箱水送到鄰近社區中心及庇護中心给有需要人士。

我也愛你咖啡館

地址：大埔安邦路12號大埔藝術中心地下G08號舖 （地圖按此）

電話：6368 1038

店內使用不少本地食材，值得支持。

大埔美食推介3.和拉麵：扎根大埔8年 用足2日製作湯底

和拉麵在大埔已開業8年，老闆兼大廚阿和曾經跟過日籍師傅學藝，招牌豬骨湯膽要足兩日才可以完成，招牌湯底每日新鮮熬製，每日用50斤豬筒骨，足足可放滿半個大鐵桶，阿和沿用當年做從日本師傅身上學到的做法，條條豬骨都會用鎚仔在頭端及尾端打兩個小洞，才放入鐵桶中熬湯，工序一共要兩日，叉燒亦是店內自己紮跟醃，上碗前以猛火逼出叉燒油香。小店在事故發生後，全力協助彩虹串燒專門店支援受災居民，並主動提供免費飯盒、飲品。

和拉麵

地址：大埔運頭街20-26號廣安大廈地下J號舖（地圖按此）

電過：2988 1335

單單湯頭就要花上兩日製作。

大埔美食推介4.囍囍小廚：超大鑊氣小炒店 必食炸蠔餅＋菠蘿鮮果咕嚕肉

港式小炒最重要就是鑊氣，囍囍小廚出品除了夠鑊氣，更有創意，好像必點之一的菠蘿鮮果咕嚕肉，加上鮮果跟冰塊，急凍了咕嚕肉香脆的外皮，更讓口腔感受冰火交纏的絕妙滋味。另一道潮式炸蠔餅炸得大大件，熱辣辣上枱，讓人欲罷不能。除了事故幾天有送飯盒至社區中心及庇護中心，現亦為受影響的宏福苑街坊提供全日免費膳食，只需出席居民證即可，平時每月亦有派飯活動。

囍囍小廚

地址：大埔運頭街20號廣安大廈地舖（地圖按此）

電話：9240 9222

菠蘿鮮果咕嚕肉是店內招牌之一，就連水果都大大粒！（Credit：Openrice）

大埔美食推介5.逸東餃子：自家製餃子配養顏番茄魚湯

無論是當正餐還是小食，餃子一向都受香港人歡迎。開業兩年的逸東餃子，自家製餃子有多款新派跟傳統口味，隻隻都超足料。除了餃子好食，令大埔人喜歡的更是餐廳自家製的健康無味精湯底，客人可自選蕃茄薯仔鮮魚湯或酸辣湯底，飲完成碗都不怕口渴！在火災發生當日，餐廳即時宣佈通宵開放，並為受火災影響居民提供免費食物及飲品；且凡居住於宏福苑的街坊，即可免費獲取餃子一碗。

逸東餃子

地址：大埔東昌街6-11號東昌閣地下E號舖（地圖按此）

電話：2657 2656

餃子隻隻都超飽滿！（Credit：Openrice）

大埔美食推介6.老馮茶居：懷舊港式點心

走香港懷舊風情路線的老馮茶居在2015年於元朗起家，店內有大概50款手作點心，當中有不少特色懷舊點心，好像沙嗲大腸、鵪鶉蛋燒賣、流沙芋泥包等等。而且店內環境超有上世紀茶樓風格，超級打卡！餐廳除了提供飯盒，召集一班義務司機幫手運送物資；在發生事故第七日（12月2日），有食客希望在這個艱難時刻為大家打氣，在當日於大埔老馮茶居享用點心的客人，都可免費獲得素食點心一客。

老馮茶居（大埔店）

地址：大埔安慈路1號海寶花園地下14號舖（地圖按此）

電話：2388 0798

店內有多款懷舊點心。

大埔美食推介7.良鮨壽司：大埔人氣壽司店 大埔人最愛厚切刺生

良鮨壽司雖然並非日本過江龍，但水準一向受到大埔人認可，店內不走花巧路線，主打穩打穩實的日本料理。你可以找到鍋物、串燒、壽司、定食等，而店內的壽司刺生一律厚切，帶來豐富的口感。餐廳除了捐助物資，亦有接受日本傳媒訪問，令世界更了解整個火災發生的原因。

良鮨壽司

地址：大埔廣福道77號號地下（地圖按此）

電話：2861 0161

店內壽司刺生都出名大件又新鮮！

大埔美食推介8.田家雲南米線：雲車直送米線 無味精雞湯

平時想簡單醫肚，米線絕對是不少人的首選。田家雲南米線店主是雲南人，專程由家鄉「文山市」訂製幼身的雲南米線，湯底又不加味精，以鮮雞及雲南火腿熬八小時而成，店內所用的辣椒，香料都是雲南入口，價錢依然親民。小店在事發當日，立即化身收集物資站，協助整理四方八面的物資。

田家雲南米線

地址：大埔南盛街16號南盛大廈地下1號舖（地圖按此）

電話：3582 8348

店家是區內有名米線店。

大埔美食推介9.滑嘟嘟：手工製客家糍粑 超濃糖水甜入心

平時喜歡糯米糍的話，入到大埔記得不要錯過糖水店滑嘟嘟的手工製客家糍粑，店家每日在店內新鮮製作， 糍粑多料又軟糯，食完一粒，分分鐘會想買多幾粒返屋企！除了糍粑出色，其他糖水亦是真材實料，更是港人最愛嘅「唔太甜」味道！店內還有推出陳皮冰糖燉檸檬，在冬日時節享用就最適合。店主平時已經愛心十足，時常在社交平台分享不同的寵物資訊，今次事故發生後，除了有親力親為閂舖外出幫手，亦表示入住啟德的災民如有需要，可以聯絡滑嘟嘟，店家將會直送物資。

滑嘟嘟

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖（地圖按此）

電話：9172 9433

糍粑每日新鮮製作。（Credit：Openrice）

大埔美食推介10.OX Steak Lounge：浪漫高質西餐廳 自製牛骨髓牛油包

想食高質西餐未必一定要到市區，OX Steak Lounge就是個好選擇，店內不賣花巧菜，主要都是專注做扒房經典美食，好像煙三文魚忌廉汁意大利飯、自家製生牛肉他他、紐西蘭羊架等，但招牌一定是自製牛骨髓牛油包，全部都是用心之作。火災發生後，餐廳亦有主動出手協助災民。

OX Steak Lounge

地址：大埔舊墟直街9號粵發大廈地下1號舖（地圖按此）

電話：9288 8364

菜式都相當精緻用心。（Credit：Openrice）

其他大埔小店餐廳推介

除了以上餐廳，其實亦有不少大埔小店餐廳都出心出力，以下就列出其他大埔人情味小店餐廳推介：

大埔寶鄉街金源餐廳：免費提供飯盒，並在社交平店更新物資消息 和暢金廚-大埔總店：製作飯飯盒送給災民，並支持消防員醫護人員及宏福苑居民，在11月29日起免費請食飯，為期兩個月 多多車仔麵：免費供應湯水，並在社交平店更新物資消息 銓仔記：製作300個熱飯盒送給災民 玲瓏巧點功房：提供超過800個飯盒 堅信號：通宵開放並為受火災影響的居民提供免費食物及飲品 輝之茶居：提供免費飯盒 冷洋洋：將已準備的所有食材全部捐出至東昌街社區中心 那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ：在11月27日即時派發300個飯盒，其後再捐出1500個便當予有關團體協助派發 三不館：製作多個車仔麵給有需要的災民 興運美食：在事故當日，即時免費提供店內支裝水，湯麵，撈麵及所有熟食產品小食 新寶星餐廳：捐出30個飯盒 水門雞飯 ：提供海南雞飯給義工同災民 Kuri Cafe：11月27至28日全數營業額捐出，為受火災影響的居民、消防員、醫護提供免費食物及飲品 華卿結：捐出300萬，向每戶受影響居民派發價值$1,000餐飲現金券，共2,000份總值200萬元，可於2026年2月底前到任何華御結分店使用；大埔墟港鐵站及大埔超級城分店將繼續為受災人士、消防員及救援人員免費提供食物及飲品至2026年2月底。

