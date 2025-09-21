大閘蟹套餐2025｜10間大閘蟹餐廳連優惠推介 低至46折/大閘蟹配魚子醬 /任食片皮鴨

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹回家清蒸及大閘蟹放題，想品嚐更多大閘蟹菜式，大閘蟹套餐就最適合你不過！要知道大閘蟹宴向來稱不上親民便宜，但這次Yahoo Food找來10間大閘蟹套餐連優惠推介，低至$368起就可享受到任食江蘇大閘蟹，更有大閘蟹餐廳推專人拆蟹服務，想知哪幾間大閘蟹套餐最值得推薦？即睇內文！

大閘蟹套餐2025推介1.紫粵軒：酒店中菜9折享3隻大閘蟹+金錢生拆大閘蟹盒伴黃金蓮藕片

不少大閘蟹套餐只包1隻大閘蟹，現在預訂九龍東皇冠假日酒店紫粵軒的金秋大閘蟹宴，除了有9折優惠（優惠價$748/位），當中最令蟹迷興奮，當然是可選清蒸或南薑酒槽蒸4兩江蘇大閘蟹3隻，另外還有金錢生拆大閘蟹盒伴黃金蓮藕片、蟹粉湯順德魚麵、蛋白海皇花膠羹跟蟹粉蟹肉扒菠菜苗等一共4款菜式，以及驅寒棗皇薑茶。晚餐時段消費滿$800，可免費泊車3小時；

紫粵軒

地址： 將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店2樓（地圖按此）

電話：3983 0628

鍾意舒舒服服食大閘蟹？酒店的大閘蟹套餐就最適合！

大閘蟹套餐2025推介2.海雲天：低至59折 150分鐘任食大閘蟹/京式片皮鴨

海雲天的任食套餐一向抵食又美味，今年就推出150分鐘任食大閘蟹套餐，當中還包括任食片皮鴨、鴨崧脆多士、大良鮮奶卷、涼瓜炆鴨件、手拍青瓜、芥末雲耳仔、麻辣鴨絲春卷、臘味糯米飯跟補暖薑茶；每位更限量尊享蠔皇鮑魚金錢跟泰式酸辣翅各一客，4位或以上每位再送滷水乳鴿一隻。另外在KKday預訂，即可享優惠價59折，優惠價低至每位$448。

海雲天

地址：紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓（地圖按此）

電話： 2996 8460

邊食大閘蟹，邊享受海景，可以說是人生一大享受！

大閘蟹套餐2025推介3.羲和雅苑：低至46折優惠 精品大閘蟹片皮鴨90分鐘放題

今次羲和雅苑推出的精品大閘蟹片皮鴨的90分鐘放題實在瘋狂，首先有前菜三色皮蛋或撈汁秋葵，黄扒魚肚（花膠）湯，再來就是任食北京烤鴨跟清蒸大閘蟹！另外還有精品菜式：磯煮鮑魚/清酒鵝肝 /金沙大蝦球/芥末沙律蝦球 （4選1）、蟹粉扒菜膽/燕窩濃湯菜膽 （2選1），主食還有黃金蟹肉炒飯，最後怎少得甜點，可自選手工奶皮子酸奶或薑茶湯丸！每人更可有汽水或青擰梳打。現在在KKday預訂，還有低至46折優惠，即$368起/位！

羲和雅苑分店：東涌東薈城、尖沙咀海港城

作為片皮鴨名鴨的羲和雅苑，今次加碼大閘蟹，只是$368位！

大閘蟹套餐2025推介4.海東軒：鴨脷洲、香港仔都有分店！任食多款大閘蟹

如果你是住近鴨脷洲或香港仔等較偏遠的地區，今次的大閘蟹套餐就最適合你！海東軒在鴨脷洲、香港仔、大角咀跟黃大仙都有分店；大閘蟹套餐（優惠價$408/位）除了可以任食清蒸大閘蟹、花雕蒸大閘蟹、油鹽焗大閘蟹、片皮鴨外，還有酥炸魷魚鬚、生拆蟹粉扒時蔬、生拆蟹粉小籠包、黃炆佛跳牆、古法扣原隻鮑魚金錢、雲勝鴨絲泡飯及薑茶湯丸各一份。

分店：大角咀新九龍廣場、黃大仙崇山商場、鴨脷洲大街、香港仔宏興大廈

實現大閘蟹自由！

大閘蟹套餐2025推介5.利東集團：大閘蟹配魚子醬 大閘蟹兩皇一后

利東集團今年亦有推出大閘蟹餐（優惠價$468起），每位客人可以享用大閘蟹兩皇一后，一共三隻大閘蟹，而跟其他餐廳不同，利東集團的大閘蟹套餐更有一個大亮點，就是無限追加片皮鴨卷餅可以配一盒魚子醬！另外還有蟹粉海皇燕窩羹（位上）、高湯蟹粉雲吞、蟹粉豆苗等蟹粉菜式。

兌換分店：利龍軒/利榮軒/港灣宴會廳/利東軒

可能是全港唯一一間大閘蟹套餐送魚子醬。

大閘蟹套餐2025推介5.富臨皇宮：KKday預訂客戶送紅酒+任食蟹粉湯小籠包

總有一間在附近的富臨皇宮近日推出2小時任食大閘蟹及片皮鴨放題（優惠價$498起/位），除了清蒸大閘蟹、花雕蒸大閘蟹及鹽焗大閘蟹，還有金陵片皮鴨、柚子蜜蝦球、回味欖角骨等，而只要在KKday預訂客戶即可享滿4位送特選紅酒一支、蟹粉三重奏撈搭配（多士、炸饅頭、撈麵）、任飲指定啤酒或汽水，及任食蟹粉湯小籠包。

記得在KKday預約才有限定優惠！

大閘蟹套餐2025推介6.陶源酒家：超誇張蟹粉瀑布＋小童免費食！

今年陶源酒家的大閘蟹套餐（優惠價$498起/位）依然有2小時任食3至4両重大閘蟹，同時每位加送特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅以及蟹肉椰菜粉絲！客人更可以每人點一份西班牙橡果黑毛豬叉燒！另外還有多款主菜跟片皮鴨同樣是任食！午市限定更有沙巴鮮蝦燒賣皇、筍尖原隻鮮蝦餃跟高湯花膠金錢灌湯餃。每兩位成人即可免費攜同一位1.2米或以下小童。

蟹粉瀑布搭配上海麵超誇張！

大閘蟹套餐2025推介7.The Place：「蟹逅世界・海鮮狂饗」自助餐 必食香蔥蟹殼黃酥餅

大部份的大閘蟹套餐都是大同小異，想令大閘蟹套餐變得更豪華豐富？推介大家可以一試The Place的「蟹逅世界・海鮮狂饗」自助餐，每位成人賓客於晚市時段可獨享一隻三両半重清蒸大閘蟹，小童則特別奉上芙蓉蟹皇蟹肉伊麵一客。除了原隻清蒸大閘蟹，餐廳還打造多款蟹主題美饌，好像無限任食的北海道毛蟹，新鮮焗製的上海點心香蔥蟹殼黃酥餅、鑊氣十足的金沙螃蟹、紫蘇蟹肉薑米炒飯及蟹皇蒸豆腐等！

旺角康得思酒店The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 (地圖按此)

電話：3552 3028

適合喜歡食蟹肉菜式的大家！

大閘蟹套餐2025推介8.港滙軒：無遮擋270度維港迷人景色 無限追加蟹粉拌麵＋蟹粉小籠包

如果你平時喜歡蟹粉菜式的話，就不能錯過尖沙咀港滙軒120分鐘的大閘蟹、片皮鴨放題（優惠價$498/位）！餐廳位於iSQUARE國際廣場24樓能飽覽維港美景，每位客人專享鮑汁六頭鮑魚扣玉掌跟滋補養生燉湯各1客；另外可無限追加大閘蟹(清蒸/花雕蒸/鹽油焗) 、京式片皮鴨、蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包、荷香珍珠鵲、蟹粉拌麵、薑茶湯丸，最適合喜歡吃蟹粉菜式的大家！

港匯軒

地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場24樓（地圖按此）

電話：2332 1838

餐廳能飽覽維港美景。

大閘蟹套餐2025推介9.京都大酒樓：邊打邊爐邊食大閘蟹+太史燴蛇羹

香港人轉數快，食大閘蟹都可以有很多種配搭，好像京都大酒樓（大埔店專屬）就推出無限時大閘蟹&片皮鴨火鍋放題（優惠價$528/位）！除了可以無限食大閘蟹，還可以無限追加火鍋配料！京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦、滋補養生湯等同樣是無限追加！每位還會送蠔皇鮑魚伴金錢1客及時令火鍋海鮮盤6款；而京都大酒樓 （黃大仙）跟京都薈（美孚）則提供普通120分鐘大閘蟹&片皮鴨放題（優惠價$368/位）。

分店：京都大酒樓 （黃大仙豪苑商場）、京都薈（美孚新邨4期）、京都大酒樓（大埔昌運中心）

除了大閘蟹，還可以打邊爐！

大閘蟹套餐2025推介10.个園竹語：海港城高質淮揚菜餐廳 8道菜＋鮮拆蟹粉燴魚翅

大閘蟹本身價錢就不便宜，但「个園竹語六両大閘蟹套餐」設8道菜式，當中還包一隻6両江蘇大閘蟹公蟹、鮮拆蟹粉燴魚翅、原隻蟹粉小籠包，一共8菜，而且經常有食客怕拆蟹太麻煩，餐廳特別設有貼心的「拆蟹」服務，專人幫助去除大閘蟹不可進食之部位供食客細味品嚐。每位$598（兩位起），供應有限，建議提早一日預訂。

个園竹語

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖（地圖按此）

電話：2116 8328

想品嚐精緻的大閘蟹套餐，就不能錯過个園竹語六両大閘蟹套餐。

常見問題：

問：大閘蟹餐2025有沒有優惠？

答：大閘蟹宴有59折優惠......詳情按此

問：大閘蟹餐2025的大閘蟹多數多重？

答：多數為4至5兩，但亦有6兩.....詳情按此

