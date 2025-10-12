香港機場餐廳推介10間！必食必買美食商店 東京米芝蓮拉麵/咖啡菠蘿油/香港手信一次睇清

張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
香港機場是世界首屈一指的國際機場，除了安全快捷，機場更不時引入不同的高質餐廳跟手信店，讓每個旅客出行還是歸來時，都有愉快的體驗！
一趟旅行的開始，未必一定要到達當地才是開始！其實想延伸旅程的愉快感，不妨將機場作為開始旅程的起點跟結束旅程的終點！香港機場除了出名高質，就連餐飲都是五星級水平，更有不少特色手信店，非常方便大家可以買手信給國外親友！現在機場更不時進駐人氣食店，無論是去程還是回程都能令旅客心滿意足。
機場餐廳必食
作為國際機場，香港機場的餐廳自然相當國際化，除了中菜西餐，還有米芝蓮級的美食！
機場餐廳推介1.阿鴻小吃：米芝蓮推介粵菜館 機場限定叉燒皇
在離境前，想跟朋友家人食大餐？屢獲米芝蓮推介的精緻新派潮粵菜館「阿鴻小吃」在今年都進駐機場，必試菜品包括滷水鵝片、千層素鵝、機場限定的叉燒皇及鑊氣小炒，保證美味又飽肚。
阿鴻小吃
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)抵港層5樓5T151號舖
電話：3197 9332
延伸閱讀：2025年米芝蓮必比登推介潮粵菜館「阿鴻小吃」進駐機場！24小時隨時食限定叉燒皇/黯然銷魂飯/可上機原隻滷水鵝/香港製XO醬及辣椒油
機場餐廳推介2.牧羊少年咖啡館：以旅遊為主題咖啡店
牧羊少年咖啡館可以說是首代的文青咖啡店，從一開始就以旅遊為主題的他們，在開業12年之際終於成功打進機場，繼續供應高質西餐跟咖啡等餐飲，價錢亦跟市區的分別不大！品牌今次換上了一個全新以英文為主的 logo，象徵着他們準備踏上走出香港的旅程，也代表品牌未來幾年的方向 —— 希望把牧羊少年帶到柬埔寨與東南亞，除了經營品牌，也在當地投入更多義工與教育支援的工作。
牧羊少年咖啡館
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)抵港層5樓5T150號舖
電話：2323 4178
機場餐廳推介3.金色不如帰：連續5年獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮
如果想快手食飯又想食餐好，連續5年獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮的「金色不如帰」就是不錯的選擇！品牌主打混合大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成的「黃金湯頭」，帶著強烈的鮮味，絕對是快靚正之選！
金色不如帰
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓5樓入境大堂(非禁區)5T060號舖
電話：從缺
咖啡推介
無論是接機、送機還是早機，想醒神一下？機場近期進駐了多間高質咖啡店，保證大家有個Good Morning！
機場咖啡推介1.Urban Coffee Roaster：首推世界賽咖啡調酒作品「蛋撻咖啡特調」及全港獨家咖啡菠蘿油
Urban Coffee Roaster分店多，擁有不少Fans推祟，品牌在8月亦正式進駐機場，更獨家推出多款限定餐飲，當中包括創辦人之一 Gary Au 於2025年世界咖啡調酒大賽 (World Coffee in Good Spirits Championship)，以本地特色美食「蛋撻」所創作的作品，這款特調靈感源自香港經典甜點蛋撻，口感綿密，層次豐富，將咖啡與傳統風味完美融合！ 食物方面，首推機場獨家限定特色美食—咖啡菠蘿油，這款美食將香港地道經典小食菠蘿油昇華，配上UCR自家研製的香濃咖啡牛油，保證大家有個Good Morning！
Urban Coffee Roaster機場分店
地址：赤鱲角香港國際機場1號客運大樓西區出境大堂6樓6W570A號（近40號登機口）
電話：2555 0318
機場咖啡推介2.Fineprint：高質澳洲風咖啡店 同市區同價！
無論在世界各地哪個機場都好，在機場用餐的價錢比起市區貴已經不是秘密，Fineprint價錢一向親民，但想不到去到機場，價錢竟然都跟市區同價，一杯黑咖啡只需$30！另外繼續有牛油果多士、早餐碗、沙律等供應，座位夠闊落，絕對是咖啡迷的喜訊！
Fineprint
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)抵港層接機大堂5樓
電話：9177 0339
機場咖啡推介3.Bacha Coffee：機場最華麗咖啡店
說到機場最華麗打卡的咖啡店，必數金光閃閃的Bacha Coffee，店內以雕刻和彩繪雪松木天花板、黑白格紋大理石地板、藏紅花色門廊，亦採用來自摩洛哥的色彩豐富、用料上乘的zellige瓷磚，打造精緻華麗的店舖設計。牆上排列著一排排赭色錫罐，每個罐子都裝滿了來自全球 35個咖啡產地的單一產地、精緻風味、精緻調配以及天然二氧化碳高壓處理的脫因咖啡。店內有超過200款咖啡以傳統手法沖調，飲品均可配以法式香緹鮮奶油及糖棒。冷飲更以環保的玻璃飲管為伴，搭配多款鹹甜餡料的牛角包和其他烘焙美食，讓登機前的大家有最奢華的享受。
Bacha Coffee
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(禁區) 離港層6樓6E122號舖
電話：3622 1910
機場咖啡推介4.nodi：中場客運廊離港層限定 全新裝修
香港機場做得最好的一點，就是即使地方闊落，每個位都依然有驚喜！好像在較遠的中場客運廊離港層，就有本地咖啡店nodi。品牌之前就在中場客運廊離港層（L6）近214號登機閘口，以巨型書報攤的造型開店，近日經過全新裝修，新增不少座位，整個風格佈置亦有所改變，非常值得前往品嚐一杯靚啡！
nodi
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(禁區) 離港層6樓6E122號舖
電話：6022 6811
手信必買
想買手信給國外的友人？機場就有各式各樣的好選擇！
機場手信推介1.望月：手信界新貴 推出全新機場限定手信禮盒
望月作為近年手信界新貴，最近亦進駐了機場，更推出機場限定手信禮盒，包括：「招牌蝴蝶酥」及「招牌曲奇」等禮盒，而當中更有首次登場的「焦糖果仁撻」，以及全新口味「咖啡曲奇」及「黑白芝麻蝴蝶酥」！每款限定手信禮盒包裝均由本地設計師精心設計，靈感取材自香港的文化典故，如舞火龍、醒獅、霓虹燈及麻雀等，細膩描繪出香港的地道風貌及文化印記，無論是送給外國友人或是移民了的朋友都同樣有心思。
望月 （機場實體店）
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓離港層7E126E 號舖
電話：2592 5704
機場手信推介2.半島精品店：機場5星酒店級精品店
想買酒店級手信給朋友？其實在機場7樓的離港層就有半島精品店！提供集團最精緻的特色美點，包括半島手工朱古力、曲奇、精選半島名茶，以及各式精美禮品！在中秋期間還有月餅可以送給異地的好友知己！
半島精品店
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪
電話：2812 0421
機場手信推介3.么鳳士多：半世紀涼果名店 與酒店合作推出限定饗宴
想買些中式手信的話，在香港擁有超過半個世紀歷史的么鳳士多絕對是最好的選擇。品牌經營各類涼果和特色手信，其中話梅、冬薑 、陳皮為么鳳三寶。近日品牌更與機場附近的東涌世茂喜來登酒店的中菜廳采悅軒聯手呈現「流光百味」限定饗宴，將傳統港式涼果與現代粵菜巧妙結合，大家在離港前亦不妨一試。
么鳳士多
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層東翼大堂7T200號舖
電話：從缺
