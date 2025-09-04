Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
《Glass Heart》熱潮延續！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會 即睇售票詳情
從螢幕走進現場，將與《Glass Heart》的靈魂人物——佐藤健近距離接觸！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會香港場將於11月19日，在亞洲國際博覽館舉行，而門票由下星期開始發售，各位佐藤健粉絲、TENBLANK迷，準備搶飛！
人氣日劇《Glass Heart》熱潮 佐籐健空降香港
Netflix日劇《Glass Heart》，改編「若木未生」同名暢銷小說，結合熱血音樂與少女戀愛故事，而佐籐健除擔任主角的天才音樂家Naoki Fujitani，更擔任劇集的共同執行製作人。自開播以來，亞洲掀起《Glass Heart》熱潮，劇中樂團TENBLANK演唱、佐藤健獻聲的歌曲〈Crystalline Echo〉，更是人氣十足。如今，TENBLANK將從劇中走進現實，展開亞洲巡迴見面會，首度來港與粉絲近距離交流。
TENBLANK香港站見面會 下星期起訂票
《TENBLANK from Glass Heart FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh》香港站將於2025年11月19日（星期三）8pm、暨亞洲國際博覽館Hall 10隆重舉行，門票分為$899及$699兩種。活動將由佐藤健親自率領，官方未有更多的公布，但相信各迷妹都無慮即刻搶票。
滙豐Mastercard持卡人可於9月9日2pm率先訂票，Live Nation會員則可於9月10日2pm優先訂票。公開發售將於9月11日2pm正式展開，購票平台為Cityline。預計門票將迅速售罄，《Glass Heart》劇迷務必把握機會，或者可以現場看一場TENBLANK演唱會。
滙豐Mastercard優先訂票
日期：2025年9月9日
時間：2pm
Live Nation會員優先訂票
日期：2025年9月10日
時間：2pm
公開發售
日期：2025年9月11日
時間：2pm
購票平台：Cityline
網址：按這裡
《TENBLANK from Glass Heart亞洲巡迴見面會-香港站》
日期：2025年11月19日（三）8pm
地點：亞洲國際博覽館Hall 10
票價：$899/ 699 (全坐位)
