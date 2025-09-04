《 Glass Heart 》熱潮延續！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會 即睇售票詳情

從螢幕走進現場，將與《Glass Heart》的靈魂人物——佐藤健近距離接觸！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會香港場將於11月19日，在亞洲國際博覽館舉行，而門票由下星期開始發售，各位佐藤健粉絲、TENBLANK迷，準備搶飛！

佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會香港場將於11月19日，在亞洲國際博覽館舉行。

人氣日劇《Glass Heart》熱潮 佐籐健空降香港

Netflix日劇《Glass Heart》，改編「若木未生」同名暢銷小說，結合熱血音樂與少女戀愛故事，而佐籐健除擔任主角的天才音樂家Naoki Fujitani，更擔任劇集的共同執行製作人。自開播以來，亞洲掀起《Glass Heart》熱潮，劇中樂團TENBLANK演唱、佐藤健獻聲的歌曲〈Crystalline Echo〉，更是人氣十足。如今，TENBLANK將從劇中走進現實，展開亞洲巡迴見面會，首度來港與粉絲近距離交流。

亞洲掀起《Glass Heart》熱潮，劇中樂團TENBLANK將從劇中走進現實，展開亞洲巡迴見面會，首度來港與粉絲近距離交流。

TENBLANK香港站見面會 下星期起訂票

《TENBLANK from Glass Heart FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh》香港站將於2025年11月19日（星期三）8pm、暨亞洲國際博覽館Hall 10隆重舉行，門票分為$899及$699兩種。活動將由佐藤健親自率領，官方未有更多的公布，但相信各迷妹都無慮即刻搶票。

滙豐Mastercard持卡人可於9月9日2pm率先訂票，Live Nation會員則可於9月10日2pm優先訂票。公開發售將於9月11日2pm正式展開，購票平台為Cityline。預計門票將迅速售罄，《Glass Heart》劇迷務必把握機會，或者可以現場看一場TENBLANK演唱會。

滙豐Mastercard優先訂票

日期：2025年9月9日

時間：2pm

Live Nation會員優先訂票

日期：2025年9月10日

時間：2pm

公開發售

日期：2025年9月11日

時間：2pm

購票平台：Cityline

網址：按這裡

活動將由佐藤健親自率領，官方未有更多的公布，但《Glass Heart》劇迷務必把握機會，或者可以現場看一場TENBLANK演唱。

《TENBLANK from Glass Heart亞洲巡迴見面會-香港站》

日期：2025年11月19日（三）8pm

地點：亞洲國際博覽館Hall 10

票價：$899/ 699 (全坐位)⁠

更多相關文章：

Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6,000呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情

香港熱氣球節都有主題跑！三甲獲熱氣球定點飛行體驗 最平$480、再送你熱氣球節入場券

中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶

香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe

G-DRAGON世界巡展尖沙咀開催！打卡4.4米高雛菊、周邊福袋超有誠意 即睇門票詳情｜GD展覽

夏日玩水不想曬傷/電話入水必買items推介：電話高清防水袋、防曬衣、妝後防曬粉｜水上活動

郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起

中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船

迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次

熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟

求姻緣｜香港10大求姻緣好去處！求姻緣寺廟還可求子 即睇各廟參拜儀式

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？