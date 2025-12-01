騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
胡椒豬肚湯食譜│胡椒豬肚湯 想湯胡椒味更香要有一個步驟
近排天氣又凍返，除咗多喝熱水，也總會想多喝點熱湯來暖暖身。胡椒豬肚湯飲完全身暖笠笠就更讓人想念。新鮮豬肚要清洗比較複雜，可以用急凍豬肚來頂檔，急凍豬肚已經清洗好和去掉肥膏，買回來只要再稍為汆水便可以切條來煲湯。白胡椒粒可以白鑊烘香再稍為壓碎，煲起來會更香，不過如果怕太辣，胡椒粒不要壓太碎，即睇Yahoo Food如何做胡椒豬肚湯：
胡椒豬肚湯（4人份量）
需時：2小時
材料：
鹹酸菜1個
急凍豬肚1個
豬骨450克
薑2片
白胡椒粒1湯匙
糖適量
米酒1茶匙
水2.5公升
做法：
