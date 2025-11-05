焦點

專訪陳曉華　 「認愛」郭晉安分享夫妻模式

鱷魚肉湯食譜│氣管敏感教星！止咳平喘兼潤肺化痰 鱷魚肉加海星煲湯想出味靠一個步驟

鱷魚海星湯對咳嗽和多痰有舒緩功效，加點紅蘿蔔和粟米便已經清甜，更可紓緩氣管不適，想知道如何煲先出味？即睇Yahoo Food食譜：

鱷魚肉湯功效顯著，素來有「止咳湯水之王」的稱譽，鱷魚肉有止咳平喘、潤喉化痰、健脾益肺作用，可以紓緩咳嗽及痰多的病徵。現在大家聽到咳聲已成驚弓之鳥，但春夏本來便是個氣管容易過敏的季節，這個時候不妨多煲些時令止咳潤肺湯水。鱷魚海星湯對咳嗽和多痰有舒緩功效，加點紅蘿蔔和粟米便已經清甜，更可紓緩氣管不適。煲之前把鱷魚肉乾和海星先浸泡，煲起來更易出味，即睇Yahoo Food鱷魚肉海星湯食譜：

鱷魚海星湯（4人份量）

需時：2小時20分鐘

材料：

鱷魚肉乾1片

海星2隻

羅漢果半個

雪耳1朵

蜜棗2粒

南北杏20克

北沙參3條

玉竹20克

陳皮1角

紅蘿蔔1條

粟米1條

薑2片

豬骨450克

水3500毫升

鹽適量

做法：

1. 豬骨冷水入鍋，滾起再汆水5分鐘，撈出，洗淨。紅蘿蔔削皮切塊，粟米切段。雪耳浸軟，切去硬芯，分小朵。
1. 豬骨冷水入鍋，滾起再汆水5分鐘，撈出，洗淨。紅蘿蔔削皮切塊，粟米切段。雪耳浸軟，切去硬芯，分小朵。
2. 海星和鱷魚肉乾浸泡半小時，其餘藥材洗一洗。
2. 海星和鱷魚肉乾浸泡半小時，其餘藥材洗一洗。
3. 湯煲加入全部材料，加水，水滾煲10分鐘，收中細火煲兩小時，加鹽調味。
3. 湯煲加入全部材料，加水，水滾煲10分鐘，收中細火煲兩小時，加鹽調味。

更多湯水食譜

去濕湯水食譜合集20+款！中醫教路春天回暖袪濕妙

胡椒豬肚湯食譜│胡椒豬肚湯 想湯胡椒味更香要有一個步驟

湯水食譜│霸王花羅漢果湯 潤肺止咳

湯水食譜│節後食滯 山楂炒麥芽蘋果湯助消化

湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲

湯水食譜│雪梨川貝湯 潤喉止咳轉季啱

湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜

湯水食譜│五指毛桃竹芋湯 潤肺止咳轉季啱飲

湯水食譜│蘿蔔排骨酥湯 台式夜市湯水香噴噴

湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升

湯水食譜│蟲草花山藥黨參湯 補肺健脾轉季最啱飲

湯水食譜│睇完魷魚遊戲 韓味辣魷魚泡菜湯再續口味

湯水食譜│蓮藕排骨湯 鹽醃蓮藕更粉身

湯水食譜│韓式泡菜吞拿魚湯 十分鐘煮好即開飯

湯水食譜│酸菜鴨湯 先炒乾酸菜再煲更香

湯水食譜│椰青蜆雞湯 爆香料加湯慢浸雞胸唔嚡

湯水食譜│絲瓜花蛤湯 花蛤蒸開口再煲湯更清

粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？

【合掌瓜湯水食譜】合掌瓜煲清補涼 祛濕消暑

【湯水食譜】木瓜螺頭湯 加雞腳甜又潤

湯水食譜│清熱老黃瓜蟲草花湯 想煲出鮮味螺片可先洗浸？

【湯水食譜】夜香花冬瓜湯 想湯水更美味可以加這材料？

【湯水食譜】花旗參石斛烏雞湯 長期捱夜瞓唔好最啱補一補

【湯水食譜】竹筍雞湯 處理竹筍一個秘訣令湯水更鮮甜？

【湯水食譜】自家製周打蜆湯 想製造濃稠感秘訣在加材料次序？

【湯水食譜】西式羅宋湯 要湯汁更濃郁重點係先炒後煲？

【湯水食譜】粟米雞蓉羮 美味關鍵係粟米嘅選材？

【湯水食譜】天陰潮濕手腳冰冷點算？高麗蔘暖胃健脾去濕湯

湯水食譜｜預防心臟病護心素湯食譜 益氣化痰活血中醫推介湯水

【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感

