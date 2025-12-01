大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！Miffy/小飛象/mofusand/Chip ‘n’ Dale陪過聖誕
踏入12月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為新界區，我們會持續更新呢！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
聖誕節好去處新界區1. 沙田新城市廣場「星夜願語．光影匯演」+「聖誕奇幻馬戲團嘉年華」
沙田新城市廣場全新戶外空中花園「NTP Sky Garden」正式開幕，聯乘日本光雕藝術團隊NAKED Inc.，打造期間限定光影匯演，打頭炮有「星夜願語．光影匯演」，首次將聖誕傳統元素與日本知名景點節日景象融合於戶外水幕匯演，帶來一場融合水幕、光影、藝術與音樂的聖誕夢幻感官饗宴。
除了「星夜願語．光影匯演」外，商場1期3樓中庭化身「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」，以馬戲團主題打造4大打卡遊樂設施，最吸睛的是全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」，巨型聖誕樹化身刺激有趣的旋轉滑梯，小朋友隨時可滑進童話歡樂世界；現場還有巨大版水晶球，逢星期五及周末更有飄雪體驗，可感受漫天飛雪的白色聖誕！另1期1樓東翼的聖誕冬日市集，匯聚十多個本地品牌，由甜品美食、街頭小吃到時尚飾物、家居擺設等應有盡有。
新城市廣場「星夜願語．光影匯演」
日期：由即日起至2026年1月1日
時間：6:30pm-10pm
地點：新城市廣場1期7樓 NTP Sky Garden（地圖按此）
新城市廣場「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」
日期：由即日起至2026年1月1日
時間：10am-10pm
地點：新城市廣場1期3樓中庭（地圖按此）
新城市廣場「聖誕手作市集」
日期：2025年11月21日至2026年1月1日
時間：11am-9pm
地點：新城市廣場1期1樓東翼（地圖按此）
聖誕節好去處新界區2. 圍方「Chubbi Sweetie Xmas」
圍方與本地藝術家Jim Chan合作，以其筆下得意角色Chubbi Chunk組成「Chubbi Sweetie Xmas」，角色換上9款趣怪造型，打造6大沉浸式主題打卡體驗，全場矚目焦點為9米高夢幻糖霜聖誕樹，掛滿近20款甜品裝飾，聖誕樹底亦展示了歷代經典Chubbi Chunk造型，絕對是打卡首選！商場L2園藝花園有3米高「星光甜點摩天輪」，傍晚時分將亮起燈光，指定日子更有浪漫飄雪表演，來一個偽白色聖誕。另還有一連串主題活動，包括Chubbi Santa x Mr. CupCake 見面會、音樂活動如Chubbi Chunk Cafe 音樂特調、聖誕歌聲馬拉松等，伴大家度過愜意聖誕。
圍方「Chubbi Sweetie Xmas」
日期：即日起至 2026 年 1 月 4 日
地點：圍方 L2 中庭及 L2 戶外園藝花園（地圖按此）
聖誕節好去處新界區3. 將軍澳中心 《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》
英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，包括2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO、呈現趣味扭曲效果的「鬼馬哈哈鏡」、2.8米高的奇幻聖誕樹等；大家亦可挑戰5大親子遊戲，包括「環保禮物包裝站」、「禮物磅重區」、「禮物送貨單製作」、「禮物推送站」以及「禮物分類區」，成功完成所有挑戰可贏得限量版聖誕樹掛飾。另有全港首個「UNDERBOBO 期間限定店」，提供逾50款精品，部分產品是率先發售的，值得入手。
將軍澳中心 × UNDERBOBO Magical Gift Wonderland
地點：將軍澳中心G/F中庭 （地圖按此）
日期：2025年11月8日至2026年1月4日
時間：平日1pm-6pm、假日及節日前夕1pm-8pm
聖誕節好去處新界區4. 荃灣廣場 夢幻冰雪樂園
荃灣廣場於即日起化身「夢幻冰雪樂園」，帶來沉浸式冰雪互動體驗、冬日打卡盛會及聖誕限定市集；當中L5 PLAY GARDEN空中樂園的1,500呎戶外光影飄雪溜冰場，提供全港首個商場兒童雪地碰碰車，特定時段更有沉浸式光影飄雪效果，營造如北歐雪國般夢幻氛圍。同場亦有3大冬日打卡盛會，包括5米高白雪唯美聖誕樹、聖誕小小精靈兵團，以及長20米的聖誕光影魔鏡牆等，共譜今個聖誕的奇幻樂章！
由12月16日至2026年1月1日於L1長廊舉行「聖誕暖心美食烘焙市集」，雲集超過30間甜品烘焙品牌；另有LOG-ON「JOY & GIFTING」限定店，可選人氣聖誕禮物。活動期間，商場亦帶來一連串節慶體驗，包括聖誕手作工作坊、兒童聖誕市集，以及兒童歌舞匯演，更會展出由本地幼稚園之小朋友們打造的童心聖誕樹。
【夢幻冰雪樂園】開放詳情
日期： 2025年11月18日至2026年1月1日
時間： 10:30am-10pm
地點： L5 PLAY GARDEN空中樂園（地圖按此）
聖誕節好去處新界區5. 上水廣場+PopWalk 天晉滙「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」
新地旗下兩大商場聯手打造「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」主題活動，以兩大主題場景貫穿互動裝置、主題周邊產品及互動體驗。上水廣場的「甜蜜烘焙雪屋」，粉絲可走進 「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及聖誕樹雪地區域等5大打卡點，又或化身成烘焙師，親手炮製專屬聖誕烘焙禮物。同場亦設Chip ‘n’ Dale 主題聖誕自拍機，可留下紀念。PopWalk天晉滙的「聖誕の森烘焙屋」同樣設5大主題打卡點，包括森林風格滿滿的「烘焙小屋」、3米高發光松果森林、「聖誕の森拱門」以及「森林焗爐屋」等，可盡情尋找Chip ‘n’ Dale的蹤影。
兩大商場都設有期間限定店，上水廣場的期間限定店將售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品，包括公仔吊飾、聖誕曲奇套裝、聖誕倒數日曆、聖誕襪、聖誕抱枕等，更有最新盲盒系列貨品。而PopWalk天晉滙的將於周末舉行，除有全新「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題限定精品外，更設寵物專屬系列精品，適合一眾奴才入手。
上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置
日期：2025年11月17日至2026年1月4日
時間：10am-10pm
地點：上水廣場L2中庭（地圖按此）
PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置
日期：2025年11月17日至2026年1月4日
時間：10am-10pm
地點： PopWalk 天晉滙1期（地圖按此）及 2期中庭（地圖按此）、3 期戶外（地圖按此）及 Ocean PopWalk 地下中庭及戶外彩虹長廊（地圖按此）
聖誕節好去處新界區6. 東港城 miffy 星河祈願之旅
miffy70周年亞洲巡迴慶祝活動最終站落戶香港，即日起在將軍澳東港城舉行「東港城．miffy星河祈願之旅」，以星河之旅為主題特設8大打卡場景，包括巨大耳朵造型的miffy星河祈願村莊拱門、看到超巨型「星願守護使者」miffy的巨型閃爍星河、70週年珍藏展覽廊、祈願小屋、「miffy 粉絲大考驗」小屋、星河小鎮大街、星河祈願池等，The Point 會員憑指定消費可換領入場券以及miffy星願小船乘船券，讓3-12歲仔細探索星河祈願村。另指定日子將舉行「miffy 粉絲見面會」，能與人見人愛的Miffy合照，每日名額只有30個。
最後別忘了到「東港城.miffy . YATA 期間限定店」，店內搜羅逾百款miffy周邊商品，包括鎖匙扣、杯、杯墊、毛毛吊飾盲盒、毛絨袋、斜揹袋、保溫瓶，以及多款週年限定精品。The Point會員憑指定消費可換領主題精品，包括實用摺疊旅行袋、輕便斜揹袋以及隨身行動電源，miffy粉絲不容錯過！
東港城 miffy 星河祈願之旅
日期：2025年11月10日至2026年1月1日
時間：12nn-8pm
地點： 東港城一樓中庭（地圖按此）
聖誕節好去處新界區7. 愉景灣意式冬日慶典
愉景灣於11月21日起化身為夢幻聖誕村，愉景廣場有閃亮玻璃屋，愉景北商場有與鐘樓結合的20米高金色玻璃城堡以及靈感源自羅馬西班牙廣場的「船之噴泉」、D’Deck海濱長廊更變成聖誕星光大道，配合燈光投影與飄雪效果，打造一場充滿歐陸風情的冬日慶典。
除了開幕日邀得人氣歌手兼演員魏浚笙（Jeffrey），Boxing Day舉辦的「Best Music. Best Taste @DB」音樂活動，邀請周吉佩、羅啟豪及新生代女團Beanies、IdG Bubbles登台演出。12月25日至28日期間愉景廣場的聖誕露天市集，雲集各種手作精品及美酒佳餚，更有聖誕老人派禮物、魔術表演、兒童舞蹈及跳繩秀，適合一家大小同樂。
愉景灣意式冬日慶典
日期：2025年11月21日至2026年1月1日
地點：愉景北商場（地圖按此）、愉景廣場（地圖按此）及D’Deck（地圖按此）
聖誕節好去處新界區8. MCP新都城中心「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」
迪士尼小飛象將成為主角登陸MCP新都城中心，由小飛象與好友提摩太（Timothy）帶領大家玩轉5大聖誕嘉年華打卡位，包括6米高充氣星空小飛象裝置、9米高巨型閃爍星光聖誕樹、小飛象號聖誕列車、小飛象旋轉派對等，更設4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」，成功挑戰者有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕。
其他指定日子將舉行一系列童夢遊藝活動及表演，包括魔幻雜耍表演、奇趣泡泡秀、夢幻面部彩繪、棉花糖大放送等，滿有嘉年華氣氛。最後別忘了憑指定消費金額換領小飛象主題禮品，包括「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」以及「小飛象主題馬戲世界毛毯」。
MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」
日期： 2025年11月1日至2026年1月1日
時間：10am-10pm
地點： MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場（地圖按此）
聖誕嘉年華攤位遊戲
日期： 2025年11月1日至2026年1月1日
時間： 12nn-8pm
地點： MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場（地圖按此）
聖誕節好去處新界區9. 東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」
東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，以其筆下的BIG HUGS抱抱人為主題，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，設有7大打卡位及互動體驗，包括2.5米高BIG HUGS聖誕老人、4米巨型「擁抱奇織」裝置、親子單車「星芒漫遊」、聽到四位本地名人窩心留言的「星語電話亭」等，二樓天橋的「星語長廊」，則有首次亮相的彎月抱抱人，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！
場內咖啡館Cupping Room Coffee Roasters將變身為「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」期間限定主題餐館，提供主題美食，消費滿指定金額可換領限量版冬日咖啡杯，將抱抱人帶回家慢慢欣賞。
「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」
地點： 東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋 （地圖按此）
日期： 2025年11月13日至2026年1月4日
時間： 11am-10pm
相關文章：聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕節好去處新界區10. 馬鞍山MOSTown新港城 MOST-Exploring喵喵聖誕探險記
馬鞍山MOSTown新港城以中心日本的超人氣貓咪角色mofusand為主角，帶來全港首個以貓咪為主角的聖誕主題企劃──MOST-Exploring喵喵聖誕探險記。商場將化身成一個夢幻貓貓聖誕村，設有4大打卡熱點及2大互動體驗區，超過30款聖誕造型的mofusand齊集亮相，包括全港首度登場的3米高毛茸茸Snowman mofusand、7.5米高的Santa mofusand聖誕樹、能大玩雪車及堆雪人的冰雪樂園等，能沉浸於mofusand的夢幻國度。商場亦將於12月6日至28日舉辦「MOST-Loving 聖誕萌貓市集」，雲集多款以貓咪為靈感的精品與文創商品，無論是自用或送禮都別具心思。
MOST-Exploring喵喵聖誕探險記
地址：馬鞍山MOSTown新港城中心（地圖按此）
日期：2025年11月8日至2026年1月1日
相關文章：聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
更多相關文章：
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕禮物DIY提案！超美漸層聖誕樹蠟燭/聖誕松花卡/家居自製香水套裝
聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
香港好去處｜青協背包跑12月將軍澳開跑！互動攤位+音樂表演+身心健康工作坊
香港博物館節「博物館慶典年」！文化中心變身遊樂場，大玩巨型棋盤遊戲、 復古街拍
其他人也在看
宏福苑大火｜鍾培生擬成立「全港反圍標監察關注組」「最大責任是貪得無厭圍標的魔鬼」
大埔宏福苑大火，全城悲痛。對於竹、網、發泡膠、法團、圍標等等，莫不議論紛紛。有「香港電競之父」之稱鍾培生義愩填膺，在社交媒體發布短片，表示考慮成立一個「全港反圍標監察關注組」，邀請前廉政專員加入。BossMind ・ 4 小時前
藥妝店龍豐申上市 去年度賺1.7億
本港藥妝零售商龍豐集團向聯交所提交上市申請，由星展亞洲融資任獨家保薦人。現時在港經營29間分店的龍豐，計劃把集資所得用來擴大和加強銷售網絡，預計至2029年3月底期間在港新增最多11間舖，亦期望擴充日韓現有海外採購分支辦事處，並尋求選擇性策略投資和收購機會。信報財經新聞 ・ 4 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 37 分鐘前
比特幣價格大跌至88000美元以下 12月伊始市場避險情緒濃厚
加密貨幣價格周一大幅下跌，給看似已經趨於穩定的全面拋售潮注入了新的動力。Bloomberg ・ 4 小時前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
羊腩煲推介2025｜集合20間羊腩煲推薦及優惠！無限時任食/低至$78/送$100優惠券
羊腩煲推薦2025有邊間？羊腩煲是冬天必食補品，但周街都有羊腩煲，應該怎選才好？這次Yahoo!Food集合了20間羊腩煲餐廳推介，當中有連鎖店、免運送上門、亦有受羊腩煲關注組力推等餐廳，更有羊腩煲放題火鍋及米芝蓮推介，包你食到暖身兼夾飽。Yahoo Food ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃離 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死，包括消防員何偉豪在救災期間殉職。今日（1 日），亦有網民分享家人捨己為人的經過，指家人救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
《星光背後》｜鄭丹瑞快將成為外公 自揭入行50年人生最大遺憾
入行50年，縱橫歌影視播、幕前幕後公認瓣瓣掂的鄭丹瑞(阿旦)今年踏入人生70之齡，快將成為外公的阿旦永不言休，更揚言活到老學到老。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
滙豐承租銅鑼灣京華中心5萬呎巨舖！月租400萬 租期5年
據《香港經濟日報》報道，銅鑼灣標誌性巨舖京華中心，新近獲滙豐銀行承租，租期5年，新租金料為每月400萬元。該舖位現由國際名牌CHANEL租用作體驗店，惟3年約滿決定不續租。28Hse.com ・ 3 小時前
北角東岸板道東段＋西營盤海濱公園料12月逐步開放！設雲海彈床、嬉水嬉沙區｜香港好去處
發展局一直積極進行各項海濱優化項目，最新的北角東岸板道（東段）預計今年12月逐步開放，新路段長約1.1公里，將年初開放的東岸板道（西段）及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街，屆時市民可以由堅尼地城走到筲箕灣海濱，同時西營盤海濱公園亦即將落成，設全港首個雲海彈床+嬉水嬉沙區，港島區又多一個多元休憩好去處。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
台灣抽獎2.0｜「金福氣感謝季」金福氣活動延續！送機票/酒店/便利店禮物卡 即睇登記攻略、中獎再飛台北/台中/高雄
廣受港人歡迎的「遊台灣金福氣」抽獎活動，雖然已於2025年9月30日完結，但台灣交通部觀光署再推出2.0活動：「金福氣感謝季」，有機會獲得機票、酒店住宿券及便利商店禮物卡！即睇參加資格、條件、方法、領獎方式。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜荃灣西如心酒店聖誕自助餐限時買二送二！人均最平$263任食刺身海鮮／多款節日甜品
「又到聖誕，又到聖誕！」眨下眼，一個月後就到聖誕節！今年聖誕想跟屋企人、朋友或另一半度過一個歡樂又充滿儀式感的節日？位於荃灣西的如心酒店Café Circles於12月1日起正式推出「樂饗聖誕自助餐」主題，餐廳到時會佈置了不同聖誕裝飾，變成一個滿滿節日氣氛的環境；另外再會帶來多款節日美食，如凍肉拼盤、聖誕甜品、聖誕火雞、香烤牛肋骨等，打造一場限定盛宴！現在只要去Klook預訂荃灣西如心酒店聖誕自助餐，更有限時早鳥買二送二優惠，折後人均最平$263即可無限任食，大家趁特價快去訂購喇！Yahoo Food ・ 1 天前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 20 小時前
〈Golden〉是什麼？原唱是誰？Netflix《Kpop獵魔女團》主題曲爆紅，成為當紅偶像狂飆高音挑戰的「超難翻唱神曲」
Netflix 影集《Kpop 獵魔女團》在全球熱播，劇中一首洗腦又充滿力量的歌曲〈Golden〉迅速爆紅，更在 K-Pop 界掀起翻唱挑戰熱潮！從 MAMAMOO 頌樂、IVE 安兪真、Apink 恩地、NMIXX Lily、厲旭等韓國當紅偶像，到香港的 MIRROR 成員 Jeremy、COLLAR 成員 Winka，都紛紛嘗試飆唱這首歌曲！這首需要狂飆高音、被封為「超難翻唱神曲」的〈Golden〉，究竟原唱是誰？這首歌背後又有何魅力讓它如此火紅？Yahoo Style HK ・ 2 小時前