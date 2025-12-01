聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！Miffy/小飛象/mofusand/Chip ‘n’ Dale陪過聖誕

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處新界區合集（持續更新）！Miffy/小飛象/mofusand/Chip ‘n’ Dale陪過聖誕

踏入12月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為新界區，我們會持續更新呢！

聖誕節好去處新界區1. 沙田新城市廣場「星夜願語．光影匯演」+「聖誕奇幻馬戲團嘉年華」

沙田新城市廣場全新戶外空中花園「NTP Sky Garden」正式開幕，聯乘日本光雕藝術團隊NAKED Inc.，打造期間限定光影匯演，打頭炮有「星夜願語．光影匯演」，首次將聖誕傳統元素與日本知名景點節日景象融合於戶外水幕匯演，帶來一場融合水幕、光影、藝術與音樂的聖誕夢幻感官饗宴。

除了「星夜願語．光影匯演」外，商場1期3樓中庭化身「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」，以馬戲團主題打造4大打卡遊樂設施，最吸睛的是全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」，巨型聖誕樹化身刺激有趣的旋轉滑梯，小朋友隨時可滑進童話歡樂世界；現場還有巨大版水晶球，逢星期五及周末更有飄雪體驗，可感受漫天飛雪的白色聖誕！另1期1樓東翼的聖誕冬日市集，匯聚十多個本地品牌，由甜品美食、街頭小吃到時尚飾物、家居擺設等應有盡有。

聯乘日本光雕藝術團隊NAKED Inc.，打造期間限定光影匯演，打頭炮有「星夜願語．光影匯演」。

商場1期3樓中庭化身「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」，以馬戲團主題打造4大打卡遊樂設施。

最吸睛的是全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」，巨型聖誕樹化身刺激有趣的旋轉滑梯，小朋友隨時可滑進童話歡樂世界。

新城市廣場「星夜願語．光影匯演」

日期：由即日起至2026年1月1日

時間：6:30pm-10pm

地點：新城市廣場1期7樓 NTP Sky Garden（地圖按此）

新城市廣場「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」

日期：由即日起至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭（地圖按此）

新城市廣場「聖誕手作市集」

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

時間：11am-9pm

地點：新城市廣場1期1樓東翼（地圖按此）

聖誕節好去處新界區2. 圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

圍方與本地藝術家Jim Chan合作，以其筆下得意角色Chubbi Chunk組成「Chubbi Sweetie Xmas」，角色換上9款趣怪造型，打造6大沉浸式主題打卡體驗，全場矚目焦點為9米高夢幻糖霜聖誕樹，掛滿近20款甜品裝飾，聖誕樹底亦展示了歷代經典Chubbi Chunk造型，絕對是打卡首選！商場L2園藝花園有3米高「星光甜點摩天輪」，傍晚時分將亮起燈光，指定日子更有浪漫飄雪表演，來一個偽白色聖誕。另還有一連串主題活動，包括Chubbi Santa x Mr. CupCake 見面會、音樂活動如Chubbi Chunk Cafe 音樂特調、聖誕歌聲馬拉松等，伴大家度過愜意聖誕。

圍方與本地藝術家Jim Chan合作，以其筆下得意角色Chubbi Chunk組成「Chubbi Sweetie Xmas」。

全場矚目焦點為9米高夢幻糖霜聖誕樹，掛滿近20款甜品裝飾，聖誕樹底亦展示了歷代經典Chubbi Chunk造型，絕對是打卡首選！

商場L2園藝花園有3米高「星光甜點摩天輪」，傍晚時分將亮起燈光，指定日子更有浪漫飄雪表演，來一個偽白色聖誕。

圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

日期：即日起至 2026 年 1 月 4 日

地點：圍方 L2 中庭及 L2 戶外園藝花園（地圖按此）

聖誕節好去處新界區3. 將軍澳中心 《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》

英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，包括2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO、呈現趣味扭曲效果的「鬼馬哈哈鏡」、2.8米高的奇幻聖誕樹等；大家亦可挑戰5大親子遊戲，包括「環保禮物包裝站」、「禮物磅重區」、「禮物送貨單製作」、「禮物推送站」以及「禮物分類區」，成功完成所有挑戰可贏得限量版聖誕樹掛飾。另有全港首個「UNDERBOBO 期間限定店」，提供逾50款精品，部分產品是率先發售的，值得入手。

英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》。

2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO。

5大親子遊戲包括「環保禮物包裝站」、「禮物磅重區」、「禮物送貨單製作」、「禮物推送站」以及「禮物分類區」。

將軍澳中心 × UNDERBOBO Magical Gift Wonderland

地點：將軍澳中心G/F中庭 （地圖按此）

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：平日1pm-6pm、假日及節日前夕1pm-8pm

聖誕節好去處新界區4. 荃灣廣場 夢幻冰雪樂園

荃灣廣場於即日起化身「夢幻冰雪樂園」，帶來沉浸式冰雪互動體驗、冬日打卡盛會及聖誕限定市集；當中L5 PLAY GARDEN空中樂園的1,500呎戶外光影飄雪溜冰場，提供全港首個商場兒童雪地碰碰車，特定時段更有沉浸式光影飄雪效果，營造如北歐雪國般夢幻氛圍。同場亦有3大冬日打卡盛會，包括5米高白雪唯美聖誕樹、聖誕小小精靈兵團，以及長20米的聖誕光影魔鏡牆等，共譜今個聖誕的奇幻樂章！

由12月16日至2026年1月1日於L1長廊舉行「聖誕暖心美食烘焙市集」，雲集超過30間甜品烘焙品牌；另有LOG-ON「JOY & GIFTING」限定店，可選人氣聖誕禮物。活動期間，商場亦帶來一連串節慶體驗，包括聖誕手作工作坊、兒童聖誕市集，以及兒童歌舞匯演，更會展出由本地幼稚園之小朋友們打造的童心聖誕樹。

全港首個商場設有兒童雪地碰碰車。（相片來源：官方圖片）

特定時段更有沉浸式光影飄雪效果，營造如北歐雪國般夢幻氛圍。（相片來源：官方圖片）

5米高白雪唯美聖誕樹（相片來源：官方圖片）

【夢幻冰雪樂園】開放詳情

日期： 2025年11月18日至2026年1月1日

時間： 10:30am-10pm

地點： L5 PLAY GARDEN空中樂園（地圖按此）

聖誕節好去處新界區5. 上水廣場+PopWalk 天晉滙「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」

新地旗下兩大商場聯手打造「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」主題活動，以兩大主題場景貫穿互動裝置、主題周邊產品及互動體驗。上水廣場的「甜蜜烘焙雪屋」，粉絲可走進 「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及聖誕樹雪地區域等5大打卡點，又或化身成烘焙師，親手炮製專屬聖誕烘焙禮物。同場亦設Chip ‘n’ Dale 主題聖誕自拍機，可留下紀念。PopWalk天晉滙的「聖誕の森烘焙屋」同樣設5大主題打卡點，包括森林風格滿滿的「烘焙小屋」、3米高發光松果森林、「聖誕の森拱門」以及「森林焗爐屋」等，可盡情尋找Chip ‘n’ Dale的蹤影。

兩大商場都設有期間限定店，上水廣場的期間限定店將售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品，包括公仔吊飾、聖誕曲奇套裝、聖誕倒數日曆、聖誕襪、聖誕抱枕等，更有最新盲盒系列貨品。而PopWalk天晉滙的將於周末舉行，除有全新「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題限定精品外，更設寵物專屬系列精品，適合一眾奴才入手。

新地旗下兩大商場聯手打造「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」主題活動，以兩大主題場景貫穿互動裝置、主題周邊產品及互動體驗。（相片來源：官方圖片）

上水廣場的「甜蜜烘焙雪屋」，粉絲可走進 「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及聖誕樹雪地區域等5大打卡點。（相片來源：官方圖片）

PopWalk 天晉滙的「聖誕の森烘焙屋」同樣設5大主題打卡點，可盡情尋找Chip ‘n’ Dale的蹤影。（相片來源：官方圖片）

兩大商場都設有期間限定店，售賣烘焙主題產品、聖誕禮物精品，以及寵物專屬系列精品。（相片來源：官方圖片）

上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

地點：上水廣場L2中庭（地圖按此）

PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

地點： PopWalk 天晉滙1期（地圖按此）及 2期中庭（地圖按此）、3 期戶外（地圖按此）及 Ocean PopWalk 地下中庭及戶外彩虹長廊（地圖按此）

聖誕節好去處新界區6. 東港城 miffy 星河祈願之旅

miffy70周年亞洲巡迴慶祝活動最終站落戶香港，即日起在將軍澳東港城舉行「東港城．miffy星河祈願之旅」，以星河之旅為主題特設8大打卡場景，包括巨大耳朵造型的miffy星河祈願村莊拱門、看到超巨型「星願守護使者」miffy的巨型閃爍星河、70週年珍藏展覽廊、祈願小屋、「miffy 粉絲大考驗」小屋、星河小鎮大街、星河祈願池等，The Point 會員憑指定消費可換領入場券以及miffy星願小船乘船券，讓3-12歲仔細探索星河祈願村。另指定日子將舉行「miffy 粉絲見面會」，能與人見人愛的Miffy合照，每日名額只有30個。

最後別忘了到「東港城.miffy . YATA 期間限定店」，店內搜羅逾百款miffy周邊商品，包括鎖匙扣、杯、杯墊、毛毛吊飾盲盒、毛絨袋、斜揹袋、保溫瓶，以及多款週年限定精品。The Point會員憑指定消費可換領主題精品，包括實用摺疊旅行袋、輕便斜揹袋以及隨身行動電源，miffy粉絲不容錯過！

miffy70周年亞洲巡迴慶祝活動最終站落戶香港，即日起在將軍澳東港城舉行「東港城．miffy星河祈願之旅」。（相片來源：官方圖片）

看到超巨型「星願守護使者」miffy的巨型閃爍星河。（相片來源：官方圖片）

miffy星願小船讓3-12歲仔細探索星河祈願村。（相片來源：官方圖片）

指定日子將舉行「miffy 粉絲見面會」，能與人見人愛的Miffy合照，每日名額只有30個。（相片來源：官方圖片）

東港城 miffy 星河祈願之旅

日期：2025年11月10日至2026年1月1日

時間：12nn-8pm

地點： 東港城一樓中庭（地圖按此）

聖誕節好去處新界區7. 愉景灣意式冬日慶典

愉景灣於11月21日起化身為夢幻聖誕村，愉景廣場有閃亮玻璃屋，愉景北商場有與鐘樓結合的20米高金色玻璃城堡以及靈感源自羅馬西班牙廣場的「船之噴泉」、D’Deck海濱長廊更變成聖誕星光大道，配合燈光投影與飄雪效果，打造一場充滿歐陸風情的冬日慶典。

除了開幕日邀得人氣歌手兼演員魏浚笙（Jeffrey），Boxing Day舉辦的「Best Music. Best Taste @DB」音樂活動，邀請周吉佩、羅啟豪及新生代女團Beanies、IdG Bubbles登台演出。12月25日至28日期間愉景廣場的聖誕露天市集，雲集各種手作精品及美酒佳餚，更有聖誕老人派禮物、魔術表演、兒童舞蹈及跳繩秀，適合一家大小同樂。

愉景灣於11月21日起化身為夢幻聖誕村。（相片來源：官方圖片）

20米高的金色玻璃城堡與鐘樓結合，旁邊更設有靈感源自羅馬西班牙廣場的「船之噴泉」。（相片來源：官方圖片）

D’Deck海濱長廊與心鎖長廊化身為聖誕星光大道，配合燈光投影與飄雪效果，讓人沉醉於冬日童話之中。（相片來源：官方圖片）

12月25日至28日期間愉景廣場的聖誕露天市集。（相片來源：官方圖片）

愉景灣意式冬日慶典

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

地點：愉景北商場（地圖按此）、愉景廣場（地圖按此）及D’Deck（地圖按此）

聖誕節好去處新界區8. MCP新都城中心「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

迪士尼小飛象將成為主角登陸MCP新都城中心，由小飛象與好友提摩太（Timothy）帶領大家玩轉5大聖誕嘉年華打卡位，包括6米高充氣星空小飛象裝置、9米高巨型閃爍星光聖誕樹、小飛象號聖誕列車、小飛象旋轉派對等，更設4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」，成功挑戰者有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕。

其他指定日子將舉行一系列童夢遊藝活動及表演，包括魔幻雜耍表演、奇趣泡泡秀、夢幻面部彩繪、棉花糖大放送等，滿有嘉年華氣氛。最後別忘了憑指定消費金額換領小飛象主題禮品，包括「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」以及「小飛象主題馬戲世界毛毯」。

小飛象馬戲大舞台設有9米高巨型「閃爍星光聖誕樹」。（相片來源：官方照片）

6 米高充氣「星空小飛象」裝置（相片來源：官方照片）

「小飛象號」聖誕列車（相片來源：官方照片）

4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」，成功挑戰者有機會贏取會場限定小飛象主題精品。（相片來源：官方照片）

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

日期： 2025年11月1日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點： MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場（地圖按此）

聖誕嘉年華攤位遊戲

日期： 2025年11月1日至2026年1月1日

時間： 12nn-8pm

地點： MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場（地圖按此）

聖誕節好去處新界區9. 東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，以其筆下的BIG HUGS抱抱人為主題，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，設有7大打卡位及互動體驗，包括2.5米高BIG HUGS聖誕老人、4米巨型「擁抱奇織」裝置、親子單車「星芒漫遊」、聽到四位本地名人窩心留言的「星語電話亭」等，二樓天橋的「星語長廊」，則有首次亮相的彎月抱抱人，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！

場內咖啡館Cupping Room Coffee Roasters將變身為「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」期間限定主題餐館，提供主題美食，消費滿指定金額可換領限量版冬日咖啡杯，將抱抱人帶回家慢慢欣賞。

東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。（相片來源：官方照片）

「星蹤小徑」 沿著「擁抱奇織」裝置四周的「星蹤小徑」繼續探索，還會遇見全新登場的薑餅人精靈等一眾BIG HUGS抱抱人家族成員。（相片來源：官方照片）

聽到四位本地名人窩心留言的「星語電話亭」，包括馮允謙Jay Fung呢！（相片來源：官方照片）

二樓天橋的「星語長廊」，首次亮相的彎月抱抱人，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！（相片來源：官方照片）

「抱抱星人暖手抱枕」（相片來源：官方照片）

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

地點： 東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋 （地圖按此）

日期： 2025年11月13日至2026年1月4日

時間： 11am-10pm

聖誕節好去處新界區10. 馬鞍山MOSTown新港城 MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

馬鞍山MOSTown新港城以中心日本的超人氣貓咪角色mofusand為主角，帶來全港首個以貓咪為主角的聖誕主題企劃──MOST-Exploring喵喵聖誕探險記。商場將化身成一個夢幻貓貓聖誕村，設有4大打卡熱點及2大互動體驗區，超過30款聖誕造型的mofusand齊集亮相，包括全港首度登場的3米高毛茸茸Snowman mofusand、7.5米高的Santa mofusand聖誕樹、能大玩雪車及堆雪人的冰雪樂園等，能沉浸於mofusand的夢幻國度。商場亦將於12月6日至28日舉辦「MOST-Loving 聖誕萌貓市集」，雲集多款以貓咪為靈感的精品與文創商品，無論是自用或送禮都別具心思。

由2025年11月8日，mofusand空降馬鞍山MOSTown。（相片來源：官方圖片）

7.5米高的Santa mofusand聖誕樹（相片來源：官方圖片）

漫「郵」時光郵局（相片來源：官方圖片）

MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

地址：馬鞍山MOSTown新港城中心（地圖按此）

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

