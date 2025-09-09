瑤柱肉碎粥食譜│瑤柱肉碎粥煮法簡單 只要加一樣材料就可以煲得綿滑

斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
單單白粥營養略單一，如果想易消化又有營養，煲豬肉碎粥便是好選擇，加兩粒瑤柱便更鮮味，即睇Yahoo Food食譜：
這陣子飲食宜清淡，吃粥便最好消化，不過單單白粥營養略單一，如果想易消化又有營養，煲豬肉碎粥便是好選擇，加兩粒瑤柱便更鮮味。很多人覺得煲粥要很長時間才會「開米花」，其實不然。家中不妨預備定一些珍珠米，除了做壽司卷，也非常適合煲粥，只要浸半小時，臨煲前加少許油略拌，不用半小時已經可以煲好粥。煲粥的時候最好保持中火以上，讓米花能滾開，也不易黏鍋底中，即睇Yahoo Food如何煲瑤柱肉碎粥：
瑤柱肉碎粥（2人份量）
需時：40分鐘
材料：
珍珠米80克(半米杯)
豬肉碎150克
瑤柱2粒(隔晚浸軟)
果皮1角
水1200毫升
油半茶匙
醃料：
胡椒粉少許
鹽少許
糖少許
粟粉少許
生抽1茶匙
做法：
更多粥食譜
更多零失敗食譜
