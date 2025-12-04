災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑慘劇，大廈大維修的項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，近日傳出結業消息。鴻毅有份參與大維修的安基苑昨日（12月3日）貼出通告，稱接獲鴻毅通知無法履行現時所有顧問合約職務，即時暫停及終止一切業務。《Yahoo 新聞》記者昨到鴻毅位於九龍灣工廈的辦公室外觀察，發現已經「拉閘」。翻查宏福苑法團文件，鴻毅在招標的評估環節疑錯誤計算「宏業建築工程有限公司」的得分，沒有包括宏業曾經涉及的4項定罪紀錄，令宏業在「背景分析」部份獲得高分。
安基苑昨發通告通知住戶鴻毅終止業務的消息，通告形容事件對該屋苑的大維修工程有深遠影響，已就此向政府多個部門及議辦尋求協助。
「招標妥」招標 57承建商報價
鴻毅作為宏福苑工程顧問，角色應為法團提供獨立的專業意見，將標書資料分析，呈交市建局和屋苑管理員委員會。根據「鴻毅」向業主立案法團提交的「樓宇復修工程資料簡報」，法團於2023年5月16日通過市建局「招標妥」平台進行招標工作，共有57間承建商提交標書報價。
招標評分準則分為三個部分：背景審查、報價、面試。背景審查由鴻毅負責，為入標公司的背景和報價作出A至E級評分。宏業就獲得30分評為B級，是眾多公司中的最高分。
無訴訟紀錄獲高分 惟勞工處錄多宗被控
然而，「鴻毅」在背景審查時疑有錯漏，「宏業」在其中一項因過往8年無訴訟紀錄獲得3分，包括無被勞工處檢控、強制停工，僱用黑工；無與法團及業主有訴訟紀錄。但事實上，翻查勞工處紀錄，宏業在過往8年內，有多項被控職安健條例的紀錄。包括新蒲崗嘉時工廠大廈工程，在2019年12月被裁定3項涉及棚架工作的違規，被合共罰款3.9萬元。另外在2022年6月在般咸道78號寧養台工程，又涉2項違規被罰款7千元。
計錯分 次選變首選名單
該份顧問報告由項目主任孔世傑制作，由鴻毅建築師有限公司的執行董事黃俠然審核，並由常務會董吳躍參閲，三人簽名作實(見圖)，當中黃俠然和吳躍較早被廉署拘捕。如果扣除上述3分，「宏業」總分只得17分，屬「C級」，評級屬於「存在風險」，有法律訴訟記錄亦不符「首選考慮」的標準，或要納入「次選考慮」名單。
面試獲鴻毅評97分 法團僅評57分 最終得票率54.79%
去到面試部份，共14間公司獲邀參與，包括按市建局指引5間最低回標報價的公司，以及9間經分析後認為合適的投標公司。「鴻毅」再給「宏業」90分的高分，但法團評分就只給予57分，雙方佔比50%，最終「宏業」面試獲得75分，排名第3。
最終在2024年1月28日的特別業主大會上，大維修的承辦商在一片爭議聲中，由宏業建築工程有限公司，以54.79%業主支持中標，得票率遠超第二名，得28.97%的俊豪建築⼯程有限公司。
其他人也在看
「清盤王」黎嘉恩加盟安永
有「清盤王」之稱、在德勤任職逾35年的黎嘉恩（Derek Lai，已正式過檔安永。安永全球副主席Andrea Guerzoni在社交平台LinkedIn發文，歡迎黎嘉恩加入，成為安永高級合夥人、全球重組領導團隊、亞太區及大中華區重組與轉型負責人兼大中華區負責人。信報財經新聞 ・ 9 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今（3 日）造成 159 人死亡，不少市民捐錢協助，但同事有不法人士利用市民善心詐騙。警方表示，已處理一宗假扮火災傷者詐騙案，有市民報案稱有人假冒災民、聲稱失去摯親和家園，希望網民伸出援手。有四位市民共轉賬 22,500 元後受騙報警。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火成為國際事件，不少網民、意見領袖（KOL）以及外媒都以文字、圖片、影片等方式整合事件經過，甚至製作外語版本讓外國人都能夠了解詳情。不過，持續跟進事件的城大學生鄭曦琳（Hailey）昨晚（3 日）就表示，因為收到「非常準確的情報」，「我應不會再繼續發表任何關於火災的留言，也不會再接受任何媒體訪問」，又指因為得知政府擔憂「市民的言論或被外國勢力曲解，我已主動告知所有國際媒體，暫勿引用或報導我在大埔火災相關訪問中的發言」。至於跟進事件的另一人 Ellie Yuen 就在 Threads 發聲明，指「本人就宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，基於顯然易見的不可抗力因素，並無進一步評論、補充或其他相關工作。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
張敬軒私下派巨額慰問金予宏福苑粉絲 被形容「黐線佬」暖心舉動感動網民
大埔宏福苑五級大火發生後，唔少中港藝人都伸出援手捐款，韓國藝人亦響應，希望讓受影響之居民獲得實際支援，張敬軒嘅低調善舉更加如冬日暖陽般感動人心。日前，有宏福苑居民於社交平台發文指張敬軒係「黐線佬」，原來佢向居住於宏福苑嘅歌迷會會員作出慰問，信封內塞滿多疊千元現金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱遺體照片瘋傳 警方籲勿保存轉發 心理學家憂引發家屬二次創傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，至今增至 156 人死亡。警方災難遇害者辨認組（DVIU）連日來展開搜索行動。惟近日網上廣傳災場單位內的遺體照片，有市民在WhatsApp群組稱，「收到一叠大火慘死相片」，着群組成員「想了解可pm我」。《Yahoo新聞》周二就事件向警方查詢，警方今早（12月3日）覆稱，留意到網上流傳的照片，強調非常重視，會主動聯絡和要求相關平台移除，並呼籲市民基於對死者尊重，切勿保存或轉發相關災難現場之影像。被問到會否調查事件，及現場是否只有消防或DVIU可拍攝等，警方則沒有回覆。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo
大埔宏福苑五級火揭露維修監管出現嚴重問題，其中警方在未受波及的宏志閣發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。昨日（3日）宏志閣居民返回居所取回重要物品，有居民向《Yahoo 新聞》提供照片，顯示大廈多處窗戶被貼上發泡膠板，有冷氣機的安裝口被封，更在四邊塗上玻璃膠，密不透風。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 18 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 16 小時前
結業潮2025｜番茄濃湯專門店「蕃滿門」大埔最後分店12月31日結業 招牌番茄辣湯底成絕響 食客感慨：同老婆細個拍拖開始食
大埔番茄濃湯專門店「蕃滿門」 自2010年開業，以自選辣度番茄湯底、炒滑蛋及脆皮咸豬手聞名，全盛期曾於多區開設分店，近年僅餘大埔海寶花園一店。近日店方於社交媒體公佈，大埔店將於12月31日結業，文中提到感謝食客支持「好開心能與大家分享美食，創造了無數美好回憶」。Yahoo Food ・ 5 小時前
國際｜麻生太郎撐高市涉台言論 「被中國說幾句還好，沒發展成大問題」
中日關係因日本首相高市早苗的涉台言論而陷入僵局，日本傳媒報道，日本自民黨副總裁麻生太郎周三（3日）出席活動時表態支持高市，稱其涉台言論沒有問題，只是將政府過去立場具體說明。 據報，麻生太郎在東京舉行的麻生派議員聯誼會上指出，雖然「中方說了很多話，但被說幾句的程度還好，目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」。 麻生強調高市早苗「只是以一如既往的態度，具體說明了原本就該做的事，她以這樣的態度去應對，非常令人欣慰。」他又稱讚高市早苗是「自民黨變革的象徵」，擁有超高民調支持率。 不少日本網友贊同麻生的發言，有留言指「日本絕對不能因為揣測中國的意思，而連該說的話都不敢說。外交就是在必要時清楚表明立場。這次，高市政權展現了堅定態度，而麻生對此立場的支持，更是日本重拾自信與自主的重要一步。」，這條留言獲千人按讚。 麻生在去年1月曾表示，一但「台灣有事」，日本政府可能判斷情勢構成可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。 高市早苗今年10月能夠當選自民黨黨魁並出任首相，85歲的麻生太郎被指是幕後功臣。高市勝選後，亦隨即委任麻生擔任副總裁，麻生的小舅前財務大臣鈴木俊一出任負責黨內營運的幹事長。Fortune Insight ・ 3 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
張柏芝被前經理人控告違約 余毓興指柏芝稱呼其為「契爺」 開審追討過千萬
張柏芝前年被前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited控告，指她預支越4千萬元片酬後未有履行電影合約兼違反經理人合約，向她追討1276萬元賠償。案件於昨天（3日）在高等法院開庭審訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，已造成至少 159死79傷，仍有 31 人失聯。維修承建商宏業負責的私樓工程，被發現使用可疑的棚網檢驗報告。保安局長鄧炳強今（3 日）指，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書，已立案調查；同時，發展局長甯漢豪宣布，所有正大維修的樓宇若外牆有棚網，要在三日內下架，由獨立審查組檢取文件和樣本，送到指定實驗室化驗，合格後才可使用。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
帶兒子坐纜車！周杰倫、昆凌一家三口全被拍
[NOWnews今日新聞]周杰倫的實境旅遊節目《周遊記3》已在10月開播，而近日有網友在紐西蘭捕捉周杰倫、昆凌一家人，夫妻倆還與兒子一家三口一起搭纜車。據悉，周杰倫其實是在拍攝《周遊記》，一邊工作一邊...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜炎明熹Gigi親筆書信向災民送暖：很想給你一個擁抱
大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，各界都紛紛支持受災難影響的市民，演藝界中亦有不少藝人關心受災者，炎明熹（Gigi）親手寫了一封書信，抒發個人感受並向受災者送上慰問，以及感謝消防、醫護、義工等熱心人士。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前