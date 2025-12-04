宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo

《Yahoo新聞》記者今天(12月3日)到鴻毅位於九龍灣的辦公室，已拉上大閘。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑慘劇，大廈大維修的項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，近日傳出結業消息。鴻毅有份參與大維修的安基苑昨日（12月3日）貼出通告，稱接獲鴻毅通知無法履行現時所有顧問合約職務，即時暫停及終止一切業務。《Yahoo 新聞》記者昨到鴻毅位於九龍灣工廈的辦公室外觀察，發現已經「拉閘」。翻查宏福苑法團文件，鴻毅在招標的評估環節疑錯誤計算「宏業建築工程有限公司」的得分，沒有包括宏業曾經涉及的4項定罪紀錄，令宏業在「背景分析」部份獲得高分。

安基苑昨發通告通知住戶鴻毅終止業務的消息，通告形容事件對該屋苑的大維修工程有深遠影響，已就此向政府多個部門及議辦尋求協助。

安基苑昨發通告，稱鴻毅終止業務對該苑大維修影響深遠。

通告附上鴻毅的電郵通知。

「招標妥」招標 57承建商報價

鴻毅作為宏福苑工程顧問，角色應為法團提供獨立的專業意見，將標書資料分析，呈交市建局和屋苑管理員委員會。根據「鴻毅」向業主立案法團提交的「樓宇復修工程資料簡報」，法團於2023年5月16日通過市建局「招標妥」平台進行招標工作，共有57間承建商提交標書報價。

招標評分準則分為三個部分：背景審查、報價、面試。背景審查由鴻毅負責，為入標公司的背景和報價作出A至E級評分。宏業就獲得30分評為B級，是眾多公司中的最高分。

無訴訟紀錄獲高分 惟勞工處錄多宗被控

然而，「鴻毅」在背景審查時疑有錯漏，「宏業」在其中一項因過往8年無訴訟紀錄獲得3分，包括無被勞工處檢控、強制停工，僱用黑工；無與法團及業主有訴訟紀錄。但事實上，翻查勞工處紀錄，宏業在過往8年內，有多項被控職安健條例的紀錄。包括新蒲崗嘉時工廠大廈工程，在2019年12月被裁定3項涉及棚架工作的違規，被合共罰款3.9萬元。另外在2022年6月在般咸道78號寧養台工程，又涉2項違規被罰款7千元。

宏業在公司背景評分(紅色框)得分獲4分的高分。鴻毅漏計宏業的8年無訴訟紀錄(橙色框)，令宏業多取3分。(工程資料簡報截圖)

計錯分 次選變首選名單

該份顧問報告由項目主任孔世傑制作，由鴻毅建築師有限公司的執行董事黃俠然審核，並由常務會董吳躍參閲，三人簽名作實(見圖)，當中黃俠然和吳躍較早被廉署拘捕。如果扣除上述3分，「宏業」總分只得17分，屬「C級」，評級屬於「存在風險」，有法律訴訟記錄亦不符「首選考慮」的標準，或要納入「次選考慮」名單。

簽核文件的鴻毅執行董事黃俠然、常務會董吳躍被廉署拘捕。(工程資料簡報截圖)

面試獲鴻毅評97分 法團僅評57分 最終得票率54.79%

去到面試部份，共14間公司獲邀參與，包括按市建局指引5間最低回標報價的公司，以及9間經分析後認為合適的投標公司。「鴻毅」再給「宏業」90分的高分，但法團評分就只給予57分，雙方佔比50%，最終「宏業」面試獲得75分，排名第3。

最終在2024年1月28日的特別業主大會上，大維修的承辦商在一片爭議聲中，由宏業建築工程有限公司，以54.79%業主支持中標，得票率遠超第二名，得28.97%的俊豪建築⼯程有限公司。