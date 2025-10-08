煎食譜｜50道完美煎食譜合集 效果香口又不黏鍋

煎食譜大合集，今次為你整合50道煎的料理！大家覺得煎餸這種烹飪方式和蒸或炒相比，較為困難嗎？不少人在煎食物的時候，因為煎鍋用具、火侯控制、醃料問題以及步驟等原因，令最後煎出來的效果大打折扣，可能是整條魚肉散開了，或是煎燶了。Yahoo Food現為你整理了50道煎食譜，當中會教一些技巧，可以使煎出來的菜式夠香口脆身，賣相又夠靚。一般家常菜式例如煎三文魚，煎蛋餅或是煎餃子食譜都有提及，定能令大家煎出一頓完美可口的餸菜！

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

粟米斑塊食譜│粟米魚塊唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？

2.零失敗食譜│素菜地三鮮 茄子拍粉煎減少吸油│按此觀看完整食譜

零失敗食譜│素菜地三鮮 茄子拍粉煎減少吸油

3.薯仔食譜│鍋巴薯仔 外焦內綿靠呢招│按此觀看完整食譜

薯仔食譜│鍋巴薯仔 外焦內綿靠呢招

【餃子食譜】韭菜雞蛋煎餃 韭菜易出水只因欠缺這個步驟？

5.蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩│按此觀看完整食譜

蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩

芙蓉蛋食譜│外脆內軟夠香口

7.米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感│按此觀看完整食譜

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

8.豆腐食譜│豆腐包一樣食材同煎 減脂又飽足│按此觀看完整食譜

豆腐食譜│豆腐包一樣食材同煎 減脂又飽足

9.薑葱雞食譜│薑葱煎雞切雞肉有技巧 起鑊前要咁做最香│按此觀看完整食譜

薑葱雞食譜│薑葱煎雞切雞肉有技巧 起鑊前要咁做最香

年糕食譜│大廚教完美煎糕技巧！4招煎出焦糖脆面不黏鍋年糕

【甜品食譜】聖誕派對輕鬆準備！免焗版蔓越莓芝士鑊煎薄餅

12.家常菜食譜│春天宜吃韭菜 加雞蛋蜆肉包盒子│按此觀看完整食譜

家常菜食譜│春天宜吃韭菜 加雞蛋蜆肉包盒子

葱油餅食譜│簡易葱油酥餅 用急凍印度薄餅幾分鐘就整到？

煎餃子做法│簡單3個步驟金黃脆口唔黐底 新手千祈唔好做呢件事？

15.甜品食譜｜免焗爐芒果蛋糕卷 平底易潔鑊慢煎即完成│按此觀看完整食譜

甜品食譜｜免焗爐芒果蛋糕卷 平底易潔鑊慢煎即完成

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

【雞肉食譜】照燒大葱雞肉串 零油乾煎一樣好食？關鍵是焗爐油紙

18.蔥油餅食譜｜免搓免焗 4個步驟整到外脆內軟煎蔥油餅 (有片)│按此觀看完整食譜

蔥油餅食譜｜免搓免焗 4個步驟整到外脆內軟煎蔥油餅 (有片)

19.菜飯食譜│煎排骨菜飯 米飯要咁煮先唔爛│按此觀看完整食譜

菜飯食譜│煎排骨菜飯 米飯要咁煮先唔爛

20.黑心居酒屋食譜│冰花煎餃子脆底秘技 完美粟粉水比例│按此觀看完整食譜

黑心居酒屋食譜│冰花煎餃子脆底秘技 完美粟粉水比例

21.家常菜食譜│香煎蓮藕夾 咁樣切蓮藕唔會斷│按此觀看完整食譜

家常菜食譜│香煎蓮藕夾 咁樣切蓮藕唔會斷

22.小食食譜│米紙煎餃 咁樣包會更脆身│按此觀看完整食譜

小食食譜│米紙煎餃 咁樣包會更脆身

23.腩肉食譜│果汁煎腩片惹味香口 加一樣材料醃肉更腍│按此觀看完整食譜

腩肉食譜│果汁煎腩片惹味香口 加一樣材料醃肉更腍

24.煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 香草+牛油神助攻 急凍牛扒都煎出餐廳水準│按此觀看完整食譜

煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 香草+牛油神助攻 急凍牛扒都煎出餐廳水準

25.日式腐皮雞肉卷食譜 │ 快手常備菜 賣相靚又美味│按此觀看完整食譜

日式腐皮雞肉卷食譜 │ 快手常備菜 賣相靚又美味

26.生煎包食譜│拇指生煎包 超快手脆皮底小包子用這材料做│按此觀看完整食譜

生煎包食譜│拇指生煎包 超快手脆皮底小包子用這材料做

27.沙律食譜│芥末蜜糖雞扒暖沙律 雞扒咁樣煎最香│按此觀看完整食譜

沙律食譜│芥末蜜糖雞扒暖沙律 雞扒咁樣煎最香

28.豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料│按此觀看完整食譜

豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料

29.蛋食譜│白飯魚煎蛋 咁樣煎又香又嫩│按此觀看完整食譜

蛋食譜│白飯魚煎蛋 咁樣煎又香又嫩

30.翠玉瓜食譜│韓式翠玉瓜煎餅 煎之前要咁樣做│按此觀看完整食譜

翠玉瓜食譜│韓式翠玉瓜煎餅 煎之前要咁樣做

31.賀年食譜│桂花蜜煎金蠔 煎三分鐘軟熟又鹹香│按此觀看完整食譜

賀年食譜│桂花蜜煎金蠔 煎三分鐘軟熟又鹹香

32.鴨食譜│醬燒鴨胸 配煎薯仔用呢樣煎更香│按此觀看完整食譜

鴨食譜│醬燒鴨胸 配煎薯仔用呢樣煎更香

33.煎肉餅食譜│蓮藕煎肉餅夠香口 加一樣材料肉質濕潤唔會乾硬│按此觀看完整食譜

煎肉餅食譜│蓮藕煎肉餅夠香口 加一樣材料肉質濕潤唔會乾硬

34.煎蓮藕餅食譜｜煎蓮藕餅口感爽脆 煎起來不易散有竅妙│按此觀看完整食譜

煎蓮藕餅食譜｜煎蓮藕餅口感爽脆 煎起來不易散有竅妙

聖誕大餐食譜│平底鑊煎春雞唔使焗爐！加一種醃料即煎至外脆內嫩

36.聖誕大餐食譜│橙香煙鴨胸 鴨皮淺割煎出肥油更脆│按此觀看完整食譜

聖誕大餐食譜│橙香煙鴨胸 鴨皮淺割煎出肥油更脆

37.元宵湯圓食譜│脆煎湯圓唔爆漿 煎湯圓有秘技│按此觀看完整食譜

元宵湯圓食譜│脆煎湯圓唔爆漿 煎湯圓有秘技

冰花煎餃子用什麼粉最好？想冰花孔脆底夠明顯要加一樣嘢（附零失敗的粟粉水完美比例）

蛋餅食譜｜櫻花蝦菜脯先炒香 蛋餅細火煎微焦至香口！

【增強免疫力食譜】補充維他命D酸甜紅莓醬煎三文魚＋香辣豆腐沙甸魚

41.零失敗食譜│糖醋鬼馬油炸鬼 釀油炸鬼細火煎香減油膩│按此觀看完整食譜

零失敗食譜│糖醋鬼馬油炸鬼 釀油炸鬼細火煎香減油膩

【剩食食譜】10分鐘準備！無油煎三文魚波菜蛋批

茄子食譜｜煎釀茄子

三鬚魚食譜｜香草冰梅煎三鬚魚

煎餅食譜｜豆沙煎餅

三文魚食譜｜簡易素煎三文魚扒

薄罉食譜丨港式煎薄罉

薯仔食譜｜土豆絲及蛋煎芝士薯仔餅

豆腐食譜｜簡易香煎豆腐 (可素食)

蠔餅食譜｜簡易版煎蠔餅

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多食譜合集

減肥食譜｜25道不挨餓減肥食譜合集 零食／甜品／肉類也可以照吃！

冬天湯水｜20道冬日暖身滋補湯水食譜合集 打完邊爐/燒烤/手腳冰冷必備！

雞食譜｜30道秘製嫩雞食譜合集 新手必試豉油雞/雞煲

雞蛋食譜｜40道簡易雞蛋食譜合集 新手必試溏心蛋/蒸水蛋

豆腐食譜｜15道簡單健康豆腐食譜合集 新手必試減肥素食炸豆腐/紅燒豆腐

意粉食譜│15款健康簡單意粉食譜合集！簡易罐頭蕃茄海鮮意粉/三文魚忌廉/卡邦尼

電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！有味飯/叉燒/豉油雞髀/通粉/蛋糕都整到！

抗疫湯水食譜│30款止咳/舒緩喉嚨痛/健脾化痰/增強抵抗力湯水食療

轉季湯水食譜│30+湯水食譜合集！潤肺止咳/健脾益胃/增強免疫力 新手都煲到！

聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕

罐頭食譜合集│33道簡易食譜！新手必試忌廉蘑菇飯/肉醬番茄意粉/韓式泡菜吞拿魚湯/蟹肉可樂餅

雞翼食譜合集│35道氣炸煎焗燒簡單食譜！新手必試香茅/土匪/牛油蜜糖

甜品食譜合集│40道簡易食譜！新手必試免焗芝士蛋糕/班蘭可麗露/焗朱古力冬甩

氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包

更多零失敗食譜

零失敗食譜│素菜地三鮮 茄子拍粉煎減少吸油

零失敗食譜│麻辣乾鍋蝦 雞煲醬爆香快手完成

蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑

蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩

零失敗食譜│酥皮鴨胸卷 威靈頓牛柳變奏

零失敗食譜│開胃冷盤白雲豬手 豬皮爽彈靠浸冰？

【腸粉食譜】XO醬炒腸粉不沾鑊貼士 腸粉慢火分開煎！

【粟米肉粒飯食譜】自製「大粟的愛」 粟米肉粒飯加忌廉煮更香滑

【家常菜食譜】 新手製作菜肉雲吞！不怕包穿皮 拌餡加蛋更滑？

【家常小菜食譜】粟米魚塊 唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？

【家常小菜食譜】唔想肉餡變石頭 分次加水拌就得？

【家常小菜食譜】醋漬小茄子 想更入味只需簡單割幾刀？

【家常小菜食譜】梅子蒸排骨 要蒸得肉嫩關鍵係醃料次序？

【家常小菜食譜】椒鹽豬扒 加一樣食材肉質即時變嫩滑？

【家常小菜食譜】豆腐蒸魚肉 口感更豐富只需加這兩樣材料？

【家常小菜食譜】葱油手撕雞 只要這樣煮雞胸肉就不會粗硬？

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？