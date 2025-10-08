Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
煎食譜｜50道完美煎食譜合集 效果香口又不黏鍋
相信很多人於煎餸時，一直想辦法令完成品更香口之餘又不會燶底。Yahoo Food現為大家準備了多款煎食譜，傳授不同秘技給大家！即睇內文：
煎食譜大合集，今次為你整合50道煎的料理！大家覺得煎餸這種烹飪方式和蒸或炒相比，較為困難嗎？不少人在煎食物的時候，因為煎鍋用具、火侯控制、醃料問題以及步驟等原因，令最後煎出來的效果大打折扣，可能是整條魚肉散開了，或是煎燶了。Yahoo Food現為你整理了50道煎食譜，當中會教一些技巧，可以使煎出來的菜式夠香口脆身，賣相又夠靚。一般家常菜式例如煎三文魚，煎蛋餅或是煎餃子食譜都有提及，定能令大家煎出一頓完美可口的餸菜！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1.粟米斑塊食譜│粟米魚塊唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？│按此觀看完整食譜
2.零失敗食譜│素菜地三鮮 茄子拍粉煎減少吸油│按此觀看完整食譜
3.薯仔食譜│鍋巴薯仔 外焦內綿靠呢招│按此觀看完整食譜
4.【餃子食譜】韭菜雞蛋煎餃 韭菜易出水只因欠缺這個步驟？│按此觀看完整食譜
5.蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩│按此觀看完整食譜
6.芙蓉蛋食譜│外脆內軟夠香口│按此觀看完整食譜
7.米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感│按此觀看完整食譜
8.豆腐食譜│豆腐包一樣食材同煎 減脂又飽足│按此觀看完整食譜
9.薑葱雞食譜│薑葱煎雞切雞肉有技巧 起鑊前要咁做最香│按此觀看完整食譜
10.年糕食譜│大廚教完美煎糕技巧！4招煎出焦糖脆面不黏鍋年糕│按此觀看完整食譜
11.【甜品食譜】聖誕派對輕鬆準備！免焗版蔓越莓芝士鑊煎薄餅│按此觀看完整食譜
12.家常菜食譜│春天宜吃韭菜 加雞蛋蜆肉包盒子│按此觀看完整食譜
13.葱油餅食譜│簡易葱油酥餅 用急凍印度薄餅幾分鐘就整到？│按此觀看完整食譜
14.煎餃子做法│簡單3個步驟金黃脆口唔黐底 新手千祈唔好做呢件事？│按此觀看完整食譜
15.甜品食譜｜免焗爐芒果蛋糕卷 平底易潔鑊慢煎即完成│按此觀看完整食譜
16.金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味│按此觀看完整食譜
17.【雞肉食譜】照燒大葱雞肉串 零油乾煎一樣好食？關鍵是焗爐油紙│按此觀看完整食譜
18.蔥油餅食譜｜免搓免焗 4個步驟整到外脆內軟煎蔥油餅 (有片)│按此觀看完整食譜
19.菜飯食譜│煎排骨菜飯 米飯要咁煮先唔爛│按此觀看完整食譜
20.黑心居酒屋食譜│冰花煎餃子脆底秘技 完美粟粉水比例│按此觀看完整食譜
21.家常菜食譜│香煎蓮藕夾 咁樣切蓮藕唔會斷│按此觀看完整食譜
22.小食食譜│米紙煎餃 咁樣包會更脆身│按此觀看完整食譜
23.腩肉食譜│果汁煎腩片惹味香口 加一樣材料醃肉更腍│按此觀看完整食譜
24.煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 香草+牛油神助攻 急凍牛扒都煎出餐廳水準│按此觀看完整食譜
25.日式腐皮雞肉卷食譜 │ 快手常備菜 賣相靚又美味│按此觀看完整食譜
26.生煎包食譜│拇指生煎包 超快手脆皮底小包子用這材料做│按此觀看完整食譜
27.沙律食譜│芥末蜜糖雞扒暖沙律 雞扒咁樣煎最香│按此觀看完整食譜
28.豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料│按此觀看完整食譜
29.蛋食譜│白飯魚煎蛋 咁樣煎又香又嫩│按此觀看完整食譜
30.翠玉瓜食譜│韓式翠玉瓜煎餅 煎之前要咁樣做│按此觀看完整食譜
31.賀年食譜│桂花蜜煎金蠔 煎三分鐘軟熟又鹹香│按此觀看完整食譜
32.鴨食譜│醬燒鴨胸 配煎薯仔用呢樣煎更香│按此觀看完整食譜
33.煎肉餅食譜│蓮藕煎肉餅夠香口 加一樣材料肉質濕潤唔會乾硬│按此觀看完整食譜
34.煎蓮藕餅食譜｜煎蓮藕餅口感爽脆 煎起來不易散有竅妙│按此觀看完整食譜
35.聖誕大餐食譜│平底鑊煎春雞唔使焗爐！加一種醃料即煎至外脆內嫩│按此觀看完整食譜
36.聖誕大餐食譜│橙香煙鴨胸 鴨皮淺割煎出肥油更脆│按此觀看完整食譜
37.元宵湯圓食譜│脆煎湯圓唔爆漿 煎湯圓有秘技│按此觀看完整食譜
38.冰花煎餃子用什麼粉最好？想冰花孔脆底夠明顯要加一樣嘢（附零失敗的粟粉水完美比例）│按此觀看完整食譜
39.蛋餅食譜｜櫻花蝦菜脯先炒香 蛋餅細火煎微焦至香口！│按此觀看完整食譜
40.【增強免疫力食譜】補充維他命D酸甜紅莓醬煎三文魚＋香辣豆腐沙甸魚│按此觀看完整食譜
41.零失敗食譜│糖醋鬼馬油炸鬼 釀油炸鬼細火煎香減油膩│按此觀看完整食譜
42.【剩食食譜】10分鐘準備！無油煎三文魚波菜蛋批│按此觀看完整食譜
43.茄子食譜｜煎釀茄子│按此觀看完整食譜
44.三鬚魚食譜｜香草冰梅煎三鬚魚│按此觀看完整食譜
45.煎餅食譜｜豆沙煎餅│按此觀看完整食譜
46.三文魚食譜｜簡易素煎三文魚扒│按此觀看完整食譜
47.薄罉食譜丨港式煎薄罉│按此觀看完整食譜
48.薯仔食譜｜土豆絲及蛋煎芝士薯仔餅│按此觀看完整食譜
49.豆腐食譜｜簡易香煎豆腐 (可素食)│按此觀看完整食譜
50.蠔餅食譜｜簡易版煎蠔餅│按此觀看完整食譜
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食譜合集
減肥食譜｜25道不挨餓減肥食譜合集 零食／甜品／肉類也可以照吃！
冬天湯水｜20道冬日暖身滋補湯水食譜合集 打完邊爐/燒烤/手腳冰冷必備！
豆腐食譜｜15道簡單健康豆腐食譜合集 新手必試減肥素食炸豆腐/紅燒豆腐
意粉食譜│15款健康簡單意粉食譜合集！簡易罐頭蕃茄海鮮意粉/三文魚忌廉/卡邦尼
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！有味飯/叉燒/豉油雞髀/通粉/蛋糕都整到！
抗疫湯水食譜│30款止咳/舒緩喉嚨痛/健脾化痰/增強抵抗力湯水食療
轉季湯水食譜│30+湯水食譜合集！潤肺止咳/健脾益胃/增強免疫力 新手都煲到！
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
罐頭食譜合集│33道簡易食譜！新手必試忌廉蘑菇飯/肉醬番茄意粉/韓式泡菜吞拿魚湯/蟹肉可樂餅
雞翼食譜合集│35道氣炸煎焗燒簡單食譜！新手必試香茅/土匪/牛油蜜糖
甜品食譜合集│40道簡易食譜！新手必試免焗芝士蛋糕/班蘭可麗露/焗朱古力冬甩
氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包
更多零失敗食譜
【粟米肉粒飯食譜】自製「大粟的愛」 粟米肉粒飯加忌廉煮更香滑
【家常菜食譜】 新手製作菜肉雲吞！不怕包穿皮 拌餡加蛋更滑？
【家常小菜食譜】粟米魚塊 唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
寒露2025養生必讀！中醫警告：食大閘蟹易肚痌 教你祛寒湯水食譜
寒露湯水養生祛寒食譜！中醫：忌食寒涼食物 大閘蟹易引肚痌 大閘蟹雖然美味但卻十分寒涼，但你又否知道寒涼是甚麼意思？一個不覺意還會引致肚痌？二十四節氣寒露的飲食養生方法、養生湯水又應該如何？這次請來註冊中醫師劉嘉傑為我們講解一二！Yahoo Food ・ 23 小時前
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：Yahoo Food ・ 1 天前
意粉食譜｜卡邦尼意大利長通粉
2025首個小週末係要一点点儀式感的於做了-卡邦尼意大利長通粉 用759的呢包二人份方便包做出來，不錯呢，份量好足自己再加DD料就是大菜Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 21 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
英央行：AI泡沫或聯儲信心動搖 恐掀美股大調整
《路透》周三 (8 日) 報導，英國央行 (BoE) 警告，若投資人對人工智慧 (AI) 的成長前景或美國聯準會 (Fed) 的獨立性信心動搖，全球金融市場恐出現「劇烈修正」，美股估值已逼近網路泡沫時期的水準，公債市場也鉅亨網 ・ 11 小時前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 15 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
新一批銀債共收逾37萬份申請 最終發行額550億元 最多可獲17手
政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果。截至2025年9月29日認購期結束為止，政府共收到約37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。銀債最終發行額為550億元，高於500億港元的目標發行額。AASTOCKS ・ 14 小時前
華爾街老手：英偉達下個顛覆將更勝AI
未來十年，英偉達（NVDA）或將迫使律師以至投資者重新思考所有問題。華爾街老手兼暢銷書作者Jim Cramer在Yahoo財經訪問時表示：「英偉達將創建一個晶片推理平台。下一步就是『讓我告訴你我的看法』，而且它或許會比你的思考更優勝。這是重大突破⋯⋯是推理的突破。」Yahoo財經 ・ 15 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 2 天前